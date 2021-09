Hannover

Einige Kinderlieder haben ihre Unschuld verloren – das meint zumindest der hannoversche Musikethnologe Nepomuk Riva und fordert: Stücke wie „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ sollten besser nicht mehr gesungen werden. Denn in diesem Lied werde eine Situation dargestellt, in der Ausländer auf der Straße sitzen und bereits das ein Anlass dafür sei, dass die Polizei einschreitet. Außerdem könne es sein, dass chinesische Kinder in der Kita oder Grundschule das Lied gar nicht lustig finden. Sie würden möglicherweise merken, dass sich hier in sinnfreier Art über ihre Sprache lustig gemacht wird. HAZ-Leserinnen und -leser sehen das ganz anders. Sie beklagen eine „Bereinigung der Kinderpoesie“, fordern, „wissenschaftlich genauer zu sein“ und sehen schlicht einen „Stoff für Realsatire“.

Lesen Sie mehr: Ist das Kinderlied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ rassistisch, Herr Riva?

HAZ-Leserin Nicola Birkner aus Garbsen: „Kreativer Inhalt“

Zum Artikel „Das ist kein harmloses Kinderlied“ vom 10. September:

Das Lied kenne ich seit dem Kindergarten, und immer, schon als Kind, kam bei mir diese Botschaft an: Die trauen sich was, die drei Chinesen. Setzen sich einfach so auf die Straße, und dann auch noch mit einem Kontrabass, der nimmt doch noch mal Platz weg! Klar, dass das der Polizei nicht gefällt, die daran gewöhnt ist, nach einem Regelkatalog vorzugehen, und die mit einem solchen anscheinend zweckfreien Verhalten nichts anfangen kann. Mir hat das „Einfach-so-mit-dem-Kontrabass-Dasitzen“ (auf der Straße!) als Kind aber immer gefallen, da es etwas Kreatives hatte, sodass schon immer eher die Polizei in einem schlechten Licht dastand, die fragen muss: „Ja, was ist denn das?“ Es ist doch klar, dass die Chinesen nur Pause machen und eigentlich auf dem Weg zu einem Konzert sind. Kurz und gut, ich kann an dem Song nichts Chinesenfeindliches erkennen, eher im Gegenteil. Nicola Birkner, Garbsen

HAZ-Leser Karsten Gelin aus Uetze: „Große Begeisterung“

Vielen Dank, dass Sie mir nach 64 Lebensjahren so überzeugend die Augen geöffnet haben. Ich gestehe: Auch ich habe als Kind mit großer Begeisterung das Lied über die Kontrabassspieler aus (oder in?) Fernost gesungen. Ich konnte ja nicht wissen, dass es eine Schandtat ist, wenn sich drei Musiker mit gleichem Instrument auf der Straße angeregt miteinander unterhalten, sofern sie aus dem bevölkerungsreichsten Land unserer Erde stammen. Asche auf mein Haupt. Ich werde in meinen verbleibenden Lebensjahren in tiefster Scham über meinen latenten kindlichen Rassismus versinken. Karsten Gelin, Uetze

HAZ-Leser Peter Thiemann aus Ronnenberg: „Stoff für Realsatire“

Wie ist es zu erklären, dass Sie den wirren Ausführungen und Deutungen eines offenbar aus Absurdistan stammenden Musikethnologen fast eine ganze Seite ihrer Zeitung widmen? Loriot hätte reichlich Stoff für seine feinsinnige Realsatire. Peter Thiemann, Ronnenberg

HAZ-Leser Christian Armborst aus Laatzen: „Bereinigung der Kinderpoesie“

Der Ansicht von Nepomuk Riva stimme ich grundsätzlich zu. Das Lied von den drei Chinesen mit dem Kontrabass ist abwertend; es hat seine Unschuld verloren. Nicht nur, dass sich die Kinder, die es singen, über chinesischsprachige Menschen lustig machen, nein, es wird auch der Vertreter staatlicher Ordnungsmacht verhohnepiepelt. Ich habe es erlebt, wie sich Kinder vor Lachen gekringelt haben, dass der Polizist fragt: „Jo, wos ost donn dos?“. Bedenklich stimmt mich auch, dass in dem Liedchen nur von Chinesen und nicht von Chinesinnen die Rede ist.

Es bleibt zu hoffen, dass Kinder von solch frevelhaftem Liedgut ferngehalten werden und der Vokal „i“ ausgelassen und schon gar nicht beim Singen gekichert wird. Für die Bereinigung der Kinderpoesie einschließlich des Liedguts ist es hohe Zeit. Christian Armborst, Laatzen

HAZ-Leser Clemens Zollmann aus Hannover: „An den Haaren herbeigezogen“

Danke für dieses Interview. Hier liefert ein Vertreter der Cancel-Kultur ein hervorragendes Anschauungsbeispiel dafür, wie jedem beliebigen Lied (Buch, Gedicht ...) Rassismus unterstellt werden kann. Die entsprechende Argumentation ist derart an den Haaren herbeigezogen, dass es fassungslos macht. Der Kritikpunkt: „Es wird eine Situation dargestellt, in der Ausländer auf der Straße sitzen und bereits das ein Anlass dafür ist, dass die Polizei einschreitet“, widerspricht dem Vorwurf des Rassismus sogar direkt. Wenn man diesem Lied unbedingt einen tieferen Sinn unterstellen will, wäre doch spätestens hier zu erkennen, dass auf einen Missstand hingewiesen wird: Es wird der Rassismus der Polizei kritisiert. Clemens Zollmann, Hannover

Drei Polizistinnen mit Nepomuk Riva und dem Kontrabass. Das Foto dient als Einladung zu einer Veranstaltung in Herrenhausen. Quelle: Isabel WInarsch

HAZ-Leser Gerhard Beermann aus Bissendorf: „Wissenschaftlich genauer sein“

Herr Riva behauptet, dass die drei Chinesen mit dem Kontrabass sich auf der Straße befinden mit einem Instrument, „das sich überhaupt nicht für Straßenmusik eignet“. Er sollte einmal in die Straßen von New Orleans schauen, München tut es auch: Da wird er sommertags Bands entdecken, die in klassischer Jazz-Besetzung (mit Kontrabass!) Straßenmusik machen. Mit seiner Aussage hat er sich als Musiker disqualifiziert.

Weiterhin spricht er von „Strophen“ des Liedes. Es gibt aber nur die eine Strophe – diese allerdings in Vokalvarianten bis hin zu Umlauten und Diphtongen. Warum er seine ausgewählte „Strophe“ falsch zitiert, bleibt sein Geheimnis: „Dri Chinesen mit die Kintribiss“ heißt es nicht! Sondern „Dri Chinisin mit dim Kintribiss“! Von einem Wissenschaftler sollte man Genauigkeit im Detail erwarten dürfen. Und: Inwiefern imitiert die „Strophe“ mit dem „i“ die chinesische Sprache? Für welche Völker und Sprachen stehen dann „Drä Chänäsän ...“ oder „Dreu Cheuneuseun ...“? Niemand macht sich über chinesische oder andere Sprachen lustig!

Der Interviewer stellt die berechtigte Frage, ob es in anderen Ländern Kinderlieder gibt, die sich über Deutsche lustig machen. Und Riva zieht sich mit dem Hinweis, hierfür kein Spezialist zu sein, aus der Affäre! Das geht nicht, wenn man für sich in Anspruch nimmt, Musikethnologe zu sein! Gerade die „Musikalische Völkerkunde“ müsste uns in den Stand setzen, die Lieder uns fremder Völker musikalisch und textlich zu erforschen. Auch deren Kinderlieder. Dafür ist die Musikethnologie nämlich da! Gerhard Beermann, Bissendorf

HAZ-Leserin Ursula Bayer-Lütgens aus Hannover: „Abstruse Thesen“

Es ist erschreckend, welche Ausmaße die Intoleranz jener annimmt, die hinter jeder Ecke und hinter jedem unschuldigen Kinderlied Diskriminierung und Rassismus anprangern! Bestes Beispiel ist das Interview mit Nepomuk Riva. Ich empfehle ihm das Buch „Das deutsche Krokodil“ von Ijoma Mangold, einem Deutschen mit deutscher Mutter und nigerianischem Vater, der mit Klugheit, Toleranz und Humor seine Kindheit und Jugend in Deutschland und mit liebevoller Distanz seine afrikanische Verwandtschaft beschreibt. Ihm sind Migranten, die sich als „Opfer“ betrachten, und auch Besserwisser wie Herr Riva ein Gräuel. Im Epilog seines Buches schreibt er über die drei Chinesen mit dem Kontrabass „... es stellt sich dann schnell heraus, dass es nur drei Chinesen mit einem Kontrabass sind, die sich was erzählen, was, wegen der Vokale, ein bisschen komisch klingt, aber eigentlich gewöhnt man sich daran und findet es am Ende ziemlich nett.“

Vielleicht sollte die HAZ versuchen, Hern Mangold für ein Interview zu gewinnen. Ich bin sicher, er würde die abstrusen Thesen des Herrn Riva mit Gelassenheit und Freundlichkeit als Nonsens entlarven. Ursula Bayer-Lütgens, Hannover

Lesen Sie auch: Jugendbuchforscher kritisiert Literaturkritik als „scheinheilig“

HAZ-Leserin Annette Schreiber aus Hannover: „Hat jemand mal die Kinder gefragt?“

Das Lied hat mir Freude gemacht, es war lustig und auch schwierig, die Regeln einzuhalten. Ich kämpfe seit Jahrzehnten gegen Rassismus. Aber hier frage ich mich, ob wir es nicht übertreiben mit unserer politischen Correctness. Alles wird aus dem Zusammenhang genommen, seziert und entspaßt. Die Indianer und Chinesen stehen als Synomym dafür, dass alle Kinder der Welt lesen lernen sollen. Hat jemand mal Kinder gefragt, wie sie diese Lieder verstehen? Annette Schreiber, Hannover

HAZ-Leserin Edith Schwarzer aus Hannover: „Rettung des Weltfriedens“

Danke für die Aufklärung! Ich wusste gar nicht, wie gefährlich dieses harmlos erscheinende Kinderlied ist. Ich kann damit umgehen, wenn ich im Ausland als Bratwurst oder Krauts betitelt werde, aber dieses böse Lied geht gar nicht. Hoffentlich retten wir mit dem Verbot des Liedes den Weltfrieden, besiegen Corona und Hungersnöte. Und hoffentlich beschweren sich die Grünen nicht irgendwann, dass wir Grünkohl essen. Edith Schwarzer, Hannover

HAZ-Leser Stefan Preuß aus Hannover: „,Self-profiling‘ statt Racial-profiling

Racial-profiling scheint zurzeit en vogue und bietet reichlich Platz zum „self-profiling“. Man sollte doch mal die Kirche im Dorf lassen. Mir sind Erziehende, die mit ihrem Kind zu dessen Freude dieses Lied singen, es aber durch eigenes Beispiel zum Respekt vor allen Menschen erziehen, kein Dorn im Auge. Stefan Preuß, Hannover

HAZ-Leser Ernst Renz aus Hannover: „Denkanstöße geben“

„Drei Chinesen“, das war uns, ist für mich ein Lied, das Kindern helfen soll, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Wenn wir im Rahmen der Zuwanderung auf Teile unserer Kultur verzichten müssen, finde ich das bedenklich. Ich freue mich über fremde Ansichten und Kulturen, respektiere sie. Ich erwarte aber im Gegenzug auch Respekt vor der deutschen Kultur.

Für den Verfasser des Liedes standen die Chinesen vermutlich für etwas Fernes, kaum Erreichbares. Ihnen konnte man diese Sprache zuschreiben.Eine gute Kindergärtnerin könnte das Lied als Grundlage nehmen, über die Veränderung der Zeiten zu reden, über die Seidenstraße heute und damals, oder darüber, dass damals Kontakte nach China für normale Bürger nicht so leicht wie heute möglich waren. Das Lied betrachte ich nicht als das Problem, sondern der Umgang damit ist fragwürdig. Richtig eingesetzt kann das Lied sogar gut nutzbar sein.

„Zehn kleine Negerlein“ zu verbieten, weil es Rechtsradikale singen, halte ich für absurd. Wenn Rechtsradikale den Gleichheitsgrundsatz unseres Grundgesetzes zitieren, müssen wir also auch diesen Paragrafen streichen. Ist das wirklich gewünscht? Egal, was Radikale machen, wir machen das Gegenteil? Oder machen wir nur dann das Gegenteil, wenn wir die Untaten instrumentalisieren können für unsere Zwecke?

Es soll in afrikanischen Bergwerken Kinder geben, die dort schuften müssen, damit wir edlen Europäer unsere Rohstoffe bekommen können. Mir ist es egal, ob man diese Kinder Negerkinder oder Kinder von Farbigen nennt: Kinder lässt man nicht in Bergwerken schuften – so einfach ist das. Die Tat ist schlimm, nicht der Name der Opfer.

Dinge zu hinterfragen und Denkanstöße zu geben kann nie verkehrt sein. Wenn man dann darüber diskutiert, ob bei allem guten Willen nicht letzten Endes das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wird, ist viel erreicht. Ernst Renz, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Dr. Krzysztof Mieloch, Hannover: Wären drei Deutsche in Ordnung?

Man soll doch die Kirche im Dorf lassen, ansonsten führt es ad absurdum. Ich könnte fragen, warum Herr Riva drei Chinesen nicht erlauben will, mit einem Kontrabass auf der Straße zu stehen und sich zu unterhalten? Wenn es drei Deutsche wären, wäre es in Ordnung? Fragen über Fragen. Dr. Krzysztof Mieloch, Hannover

HAZ-Leser Friedrich Stenger aus Hannover: „Anregung zum Nachdenken“

Ich fände es bedauerlich, wenn man dem Vorschlag von Herrn Riva folgen würde, dieses offensichtlich problematische Kinderlied aus dem allgemeinen Liedgut zu streichen, regt es doch zum Nachdenken an und spiegelt nicht nur eine heile Welt à la Zuckowski. Anhand dieses Liedes könnte man mit Kindergartenkindern bewusstseinserweiternde Gespräche über die Zustände in unserer Gesellschaft führen. Folgende Fragestellungen würden sich anbieten: Handelt es sich bei der besungenen Straße um eine Straße in China oder eine Straße außerhalb Chinas? Handelt es sich bei den drei Chinesen um politisch Verfolgte, die um Asyl gebeten haben? Warum müssen diese dann auf der Straße leben? Warum machen die drei Chinesen keine Straßenmusik? Oder handelt es sich möglicherweise um eine nicht genehmigte Demonstration Kulturschaffender, die sich ein Instrument teilen müssen?

Schade, wenn man sich einer Klärung dieser Fragen entziehen würde. Friedrich Stenger, Hannover

Von HAZ