Wie barrierefrei ist eigentlich Hannovers Innenstadt? An vielen Stellen tauscht die Üstra gemeinsam mit der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover zurzeit alte Bahnsteige gegen barrierefreie Hochbahnsteige aus. Doch Andreas Mangelsdorf vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen erlebt im Alltag ausgerechnet an Hannovers Dreh-und Angelpunkten des öffentlichen Personennahverkehrs Defizite in Sachen Barrierefreiheit.

Seit 13 Jahren lebt und arbeitet Mangelsdorf in Hannover. Der 43-Jährige ist seit seiner Geburt blind. Im Alltag helfen ihm Stimme, Gehör und Geruchssinn bei der Orientierung. Hannovers Innenstadt und ihre Hürden kennt er nur zu gut. Hinzu kommt aktuell die Mund-Nasen-Schutzpflicht. Die Masken sorgten zusätzlich für Orientierungsprobleme, da der Geruchssinn wegfällt und das Gehör durch das Abknicken der Ohren eingeschränkt ist, sagt Mangelsdorf.

„Mit Maske habe ich kein dreidimensionales Hören mehr“

„Mit der Maske habe ich kein dreidimensionales Hören mehr“, stellt Mangelsdorf fest. Durch das Klopfen seines Blindenstockes und Schnalzlaute kann er über Schallwellen räumliche Begrenzungen hören und mithilfe von Gerüchen hält er Geschäfte auseinander. In der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade funktioniere das besonders gut, sagt Mangelsdorf. In der Bahnhofstraße, eine Etage höher, dagegen sei er nur selten unterwegs. Den auf dem Boden sitzenden Obdachlosen möchte er nicht mit seinem Stock wehtun, außerdem sei der Schall in der Bahnhofstraße deutlich schlechter, erklärt er. Der Bahnhofsvorplatz sei ebenfalls schwierig, zwar fahren hier keine Straßenbahnen mehr, dafür aber Busse und Radfahrer.

„Ich renne hier voll in den Verkehr rein“, sagt Mangelsdorf. Die alten Schienen, in denen sein Stock leicht stecken bleiben kann, seien ebenfalls nicht ungefährlich. An Stellen wie dieser hofft er auf aufmerksame Verkehrsteilnehmer, doch Zusammenstöße passieren auch einem Profi wie Mangelsdorf immer wieder – meistens mit anderen Passanten: „Viele denken, dass ich doch noch um sie herum gehe“, erzählt er. In den vergangenen Jahren habe er festgestellt, dass nur noch Wenigen der Blindenstock, ein Blindenführhund oder die gelbe Binde mit den drei Punkten als Verkehrsschutzzeichen für eine Sehbehinderung bekannt sind.

In der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade helfen Andreas Mangelsdorf die Gerüche und der Schall bei der Orientierung. Quelle: Irving Villegas

Herausforderung Kröpcke

Die staatliche Seite hingegen sei inzwischen sehr bemüht und mache vieles möglich, sagt Mangelsdorf. In Hannover sei an vielen Stationen inzwischen das Blindenleitsystem gebaut worden. Bodenplatten mit Rillen und Noppen signalisieren Sehbehinderten Wege, Einstiegspunkte und Treppen. An sich ein simples Konzept, doch ausgerechnet die beiden größten Stationen in Hannover sind in Sachen Barrierefreiheit eine große Herausforderung für Mangelsdorf.

„Wer am Kröpcke zurecht kommt, der ist schon echt gut“, sagt Mangelsdorf. In der unterirdischen Stadtbahnstation gibt es an den Bahnsteigen zwar ein Leitsystem, die Wege zu den Bahnsteigen und Treppen haben jedoch meist keine Streifen im Boden. Hinzu käme die Bauweise der Station, durch die Weitläufigkeit und die offenen Ebenen gibt es kaum Schall. Besonders schwierig ist für ihn die Verteilerebene, die sei der klassische Fall für Orientierungsprobleme, „hier bin ich schon einmal 15 Minuten lang herumgeirrt“, erinnert sich Mangelsdorf. Er hat am Kröpcke nicht nur die Schwierigkeit den richtige Bahnsteig zu finden, sondern muss zusätzlich noch Treppen suchen. Zu den Stoßzeiten sei das „echt anstrengend“, sagt Mangelsdorf.

„ Barrierefreiheit ist immer im Wandel“

Ähnlich wie am Kröpcke ist die Situation in der Bahnhofshalle. Wieder sind alle Bahnsteige gut ausgerüstet, doch ein verlässliches Leitsystem in der Bahnhofshalle gibt es nicht. Mangelsdorf wünscht sich, dass Träger öffentlicher Gebäude zukünftig vermehrt auf Behindertenverbände zukommen. „ Barrierefreiheit ist immer im Wandel. Was heute gut ist, kann in zehn Jahren schon überholt sein“, erklärt er. Der Dialog ist wichtig um die Probleme von Menschen mit Behinderungen zu verstehen. Neben den Kosten seien Denkmalschutz und moderne Architektur immer wieder Argumente gegen die Barrierefreiheit, kritisiert Mangelsdorf. Dabei sei das Prinzip gar nicht so schwer umzusetzen, wenn man es einmal verstanden hat, findet er.

Die Deutsche Bahn ( DB) möchte im Zuge der anstehenden Modernisierungsarbeiten am Hauptbahnhof sowohl an den Bahnsteigen als auch in der Halle das Blindenleitsystem weiter ausbauen. Blinde könnten bis dahin den Mobilitätsservice der DB nutzen, erklärt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. Der Kröpcke soll laut Üstra und Infrastrukturgesellschaft Region Hannover ebenfalls bald nachgerüstet werden.

