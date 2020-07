Hannover

Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Mittwoch entschieden, dass Igor K., von dem die Behörden annehmen, dass er ein hochrangiges Mitglied der Mafia in Montenegro sei, weiterhin nicht nach Deutschland einreisen kann. Die Stadt Hannover hatte im Februar ein Einreiseverbot für den 35-Jährigen verhängt, der wegen zahlreicher Schussverletzungen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) behandelt worden war. Der Klinikaufenthalt des Manns aus Montenegro hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst, zu einem Streit innerhalb verschiedener niedersächsischer Ministerien und schließlich zur Ablösung von MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg geführt.

Der Laatzener Rechtsanwalt Fritz Willig vertritt die Interessen von Igor K. Quelle: Michael Zgoll

Igor K. und dessen Ehefrau hatten mithilfe des renommierten Rechtsanwalts Fritz Willig gegen das Einreiseverbot im Eilverfahren geklagt. Obwohl die Kammer den Antrag abgelehnt hatte, zeigte sich Willig zufrieden. „Die heutige Entscheidung ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte er der HAZ. Denn das Verwaltungsgericht hat zumindest Zweifel an dem Umstand, dass Igor K. tatsächlich ein Mafia-Mitglied ist und von ihm deshalb eine Gefährdung ausgeht. „In diesem Verfahren hat uns zum ersten Mal jemand richtig zugehört“, sagte der Jurist.

In ihrer Begründung für das Einreiseverbot hatte die Stadt darauf hingewiesen, dass von Igor K. bei einem Aufenthalt in Hannover eine erhebliche Gefahr auch für Dritte ausgehen würde. Rechtsanwalt Willig hatte dagegen für seinen Mandanten stets erklärt, der 35-Jährige sei kein Mafia-Mitglied, sondern ein rechtschaffener Unternehmer. Der Rechtsanwalt rügte zudem in seinem Eilantrag die Ermittlungsarbeit der Polizei. Es liege eine Verwechselung vor.

Bei der Begründung der Ablehnung des Antrags, das Einreiseverbot für Igor K. mit sofortiger Wirkung aufzuheben, führte die Kammer insbesondere ein Argument an. Das Gericht könne, wegen der gebotenen Eile und wegen „nicht ausermittelten Tatsachengrundlage“ nicht abschließend beurteilen, ob Igor K. Mitglied eines kriminellen Clans sei. Deswegen könne, so das Gericht, auch nicht eingeschätzt werden, ob durch seinen Aufenthalt eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit vorliege. Die weiteren Ermittlungen sollen in einem bereits anhängigen Hauptsacheverfahren geklärt werden.

Ehefrau des 35-Jährigen darf wieder einreisen

Das Gericht lehnte den Antrag von Igor K. Rechtsanwalt Willig trotz der offenen Fragen ab. „In einem solchen Fall wiegt das öffentliche Interesse schwerer als die Interessen eines Einzelnen“, sagt Gerichtssprecher Jewgeni Barstein der HAZ. Im Bezug auf die Ehefrau des 35-Jährigen hob das Gericht allerdings das Einreiseverbot auf. „Ihr Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland stelle keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar“, heißt es in der Begründung.

Rechtsanwalt Willig will gegen die Entscheidung vom Mittwoch Rechtsmittel vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg einlegen, damit sein Mandant sich so schnell wie möglich wieder in Deutschland medizinisch behandeln lassen kann.

Von Tobias Morchner