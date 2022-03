Ist das Schulessen in Hannover zu günstig? Caterer kündigt Verträge

Hannover

Der versorgt der Caterer „Vom Feinsten“ aus Pattensen acht Schulen in Hannover mit Mittagessen – doch damit ist bald Schluss. Zum Ende des laufenden Schuljahres hat das Unternehmen die Verträge mit fünf von acht Schulen gekündigt. Léonard Stetten, Geschäftsführer des Caterers, begründet diesen Schritt vor allem mit gestiegenen Lohnkosten für das Ausgabepersonal.

In Nordrhein-Westfalen hätten Gewerkschaften und Arbeitgeber zuletzt eine Lohnsteigerung von 15 bis 20 Prozent beschlossen, sagt Stetten und vermutet, dass dies bald auch in Niedersachsen greifen werde. Hinzu komme die Steigerung des Mindestlohns auf 12,50 Euro. „Vom Feinsten“ zahle mit einem Stundenlohn von 9,80 Euro bereits jetzt über Tarif. Einen Stundenlohn von mehr als 12 Euro könne er schlicht nicht zahlen – zumal die Kosten für die Schulessen (und somit auch die Einnahmen für den Caterer) von der Stadt Hannover gedeckelt seien. 6 oder 7 Euro würden Eltern für ein Schulessen niemals zahlen, glaubt Stetten.

Stadt Hannover will Kosten fürs Mittagessen vereinheitlichen

Zurzeit liegen die Kosten pro Mahlzeit an den Schulen im Schnitt bei 3,80 bis 4,50 Euro. Die Stadt Hannover plant, die Preise für das Mittagessen ab 2023 zu vereinheitlichen und auch mehr Wert auf regionale Produkte zu legen. Zudem sollen vermehrt kleinere regionale Caterer zum Zuge kommen.

Hauptsache frisch: Obst gehört beim Schulessen dazu. Quelle: Jens Büttner

Bei „Von Feinsten“ klappt das nun jedoch nicht. Die Schulleiter bedauern das Ende der Zusammenarbeit, eben weil das Unternehmen aus der Region stamme, gutes frisch gekochtes Essen liefere und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair bezahle, heißt es seitens der Schulleiter. Nun werde vermutlich ein Großunternehmen aus einem anderen Bundesland den Auftrag bekommen.

Diese Schulen sind betroffen

Nach Auskunft der Stadt Hannover ist „Vom Feinsten“ allerdings der einzige Caterer, der seine Verträge zum Ende des Schuljahres gekündigt hat. An diesen fünf Schulen würden nun neue Verträge ausgeschrieben. Betroffen davon sind die Grundschulen Am Stöckener Bach, Fuhsestraße, Tiefenriede, Tegelweg und Alemannestraße.

Die Gesamtschulen Roderbruch und Büssingweg und die Tellkampfschule beziehen weiterhin ihr Schulessen von „Vom Feinsten“. Hier stellt allerdings die Stadt die Hauswirtschaftskräfte, die das Essen verteilen. Für den Caterer fallen also keine Kosten für das Ausgabepersonal an. An den ersten Ganztagsschulen würde eigenes Personal eingesetzt, teilt eine Stadtsprecherin mit. An manchen Schulen würden auch ehrenamtliche Kräfte die Ausgabe des Mittagessens übernehmen.

Erst Corona, dann die gestiegenen Benzinpreise

Stetten sagt, die vergangenen zwei Corona-Jahre mit den monatelangen Schulschließungen hätten den Caterern schon das Leben schwergemacht, hinzu kämen nun die sehr hohen Spritkosten. Eine Tankfüllung für einen Wagen, der das Essen zu den Schulen bringt, koste jetzt eben nicht mehr 120, sondern 200 Euro. Das Geschäft mit der Mittagsverpflegung an Schulen sei derzeit nicht mehr wirtschaftlich. „Vom Feinsten“ habe glücklicherweise noch andere Standbeine, so Stetten.