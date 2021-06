Streit, laute Musik, Dreck in den Büschen: Seit Jahren ärgern sich Anlieger über die Trinkerszene am Weißekreuzplatz. Was muss dort geschehen? Die hannoversche Sozialdezernentin Sylvia Bruns hält die aktuell deutlich gewachsene offene Drogenszene an „Stellwerk“ und „Mecki“-Laden mit vielen Cracksüchtigen für das drängendere Problem. Am Weißekreuzplatz seien dagegen durchaus schon Fortschritte erzielt worden.