Hannover

Dauerfrost, nachts sogar Werte von deutlich unter minus zehn Grad, 19 Zentimeter offiziell gemessene Schneehöhe, an einigen Stellen liegt durch Schneeverwehungen sogar noch deutlich mehr. Der Stadtbahnverkehr ist komplett zusammengebrochen, die Deutsche Bahn kann den Zugverkehr nur langsam wieder in Gang bringen, Auto- und Lastwagenfahrer steckten stundenlang bei eisigen Temperaturen im Stau fest, die Müllabfuhr schafft ihre Touren nicht immer oder sagt sie ganz ab. Die Auswirkungen des überraschenden Wintereinbruchs sind enorm.

Kalte Luft trifft auf feuchte Luft

Noch vor ein paar Tagen sah eigentlich alles nach einem ganz normalen „Hannover-Winter“ aus, wie es ihn in den vergangenen Jahren häufig gab: deutlich zu warm. Der Dezember lag mit einer Durchschnittstemperatur von fünf Grad deutlich über dem langjährigen Monatsmittel von 2,8 Grad. Kurz vor Weihnachten stieg die Temperatur in Hannover sogar auf fast 15 Grad. Frühlingsjackenwetter. Auch im Januar lag die Temperatur 1,1 Grad über dem langjährigen Mittel. Was nicht viel klingt, ist aus meteorologischer Sicht ein sehr hoher Wert.

Anfang Februar gab es die ersten Hinweise auf den Wintereinbruch, wie wir ihn jetzt haben. Einige Wettermodelle berechneten das mögliche Zusammentreffen extrem kalter Luftmassen und feuchtwarmer Luft über Deutschland, was dann – auf der kalten Seite – unweigerlich zu kräftigeren Schneefällen führen musste.

Rekord liegt bei 51 Zentimetern

Eine Schneehöhe von 19 Zentimeter und auch mehr hatte es natürlich schon häufiger in Hannover gegeben, allerdings fiel in den vergangenen zehn Jahren nie so viel Schnee auf einmal in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2010 hatten die Meteorologen 28 Zentimeter gemessen. Pünktlich vor Weihnachten hatte es angefangen zu schneien. Heiligabend war Hannover in eine romantische Winterlandschaft getaucht, an den Feiertagen schneite es weiter, die Schneedecke wuchs nach und nach. Allerdings war der Winter dann auch wieder relativ schnell vorbei. Schon vor Silvester begann es, kräftig zu tauen.

Wenn man weiter nach Schneehöhen um 20 Zentimeter in Hannover sucht, landet man schon in den Jahren 1988 (maximal 21 Zentimeter) und 1987 (maximal 20 Zentimeter). 1981 hatten die Meteorologen 19 Zentimeter gemessen. Und dann kommt auch schon der Winter 1978/1979. Im Dezember hatte es damals zunächst eher weniger geschneit, im Januar wurde es dann mehr, die großen Massen kamen Mitte Februar: Am 18. Februar lag in Hannover dann eine Schneedecke von 51 Zentimeter, amtlich festgestellt.

Silvesterfeiern fielen wegen Schnee und Eis aus

Auch im Februar 1979 fuhren die Stadtbahnen nicht, damals lagen aber 51 Zentimeter Schnee. Quelle: Archiv

Aber schon zum Jahreswechsel vor 40 Jahren kam in Hannover das öffentliche Leben zum Erliegen. Schneestürme, Eisglätte und starke Winde hatten Busse und Bahnen, Taxen und Fernzüge, Autos und Fahrräder lahmgelegt. Die Straßen und Fußwege waren kaum passierbar, jede Menge Silvesterfeiern mussten zwangsweise ausfallen. Viele Bürger packten mit an, um die schlimmsten Auswirkungen einzugrenzen. Und mit ein paar Tagen Winter war es damals nicht getan. Noch bis Mitte Februar gab es Schnee satt in der Landeshauptstadt – mal mehr, mal weniger. Manche Hannoveraner hatten auch ihre Freude am „Winter-Wonderland“ und haben das Beste aus der weißen Pracht in der City gemacht.

Minusrekord liegt bei 24,3 Grad Minus 15,2 Grad, das war die bisher niedrigste Temperatur in diesem Winter in Hannover, gemessen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am der Wetterstation am Flughafen Hannover-Langenhagen. Mit den bisher in Hannover verzeichneten Rekordwerten kann das allerdings bei weitem nicht mithalten. Spitzenreiter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Hannover im Jahr 1936 ist der 16. Februar 1956 mit minus 24,3 Grad. Die zweitniedrigste Temperatur haben die Meteorologen in Hannover am 14. Januar 1987 gemessen, minus 22,4 Grad. Und am 23. Februar 1986 fiel der Wert auf minus 22,3 Grad. Wem eher nach Wärme ist, hilft vielleicht der Blick rund eineinhalb Jahre Jahre zurück: Am 25. Juli 2019 haben die Meteorologen mit 37,9 Grad die zweithöchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Am heißesten war es hier am 21. August 1943 mit 38,0 Grad. mak

Seit 1936 werden in Hannover Schneehöhen gemessen, 51 Zentimeter hatte es hier bis zu jenem berühmten Winter 1978/1979 noch nicht gegeben, berichtet Meteorologe Frank Böttcher von boettcher.science. „Das ist absoluter Rekord“, sagt er. Trotzdem seien die 19 Zentimeter, die in diesen Tagen gemessen worden sind, schon außergewöhnlich. „Das hebt sich deutlich heraus“, sagt der Wetterfachmann.

150.000 Menschen tummeln sich auf dem zugefrorenen Maschsee

Insgesamt tummelten sich an einem Wochenende im Februar 2012 rund 150.000 Menschen auf dem Eis des Maschsees. Quelle: Michael Thomas

Aber Winter geht auch ohne viel Schnee. Im Februar 2012 war die Eisdecke auf dem Maschsee nach 16 Tagen Dauerfrost so dick, dass die Stadt Hannover eine Eisparty organisierte: Am Rand standen Würstchen- und Glühweinbuden, bei strahlendem Sonnenschein kamen an einem Wochenende Mitte des Monats insgesamt rund 150.000 Menschen, die sich auf der riesigen Eisfläche vergnügten. Am Westufer hatten die Sportvereine ihre Anlagen und Bootsstege zu gastronomischen Wintergärten umgestaltet; auch der Wellnesstempel Aspria am Südufer hatte seine Gäste im Freien versorgt. Aber seitdem war der Maschsee nicht mehr freigegeben. Und derzeit sieht es auch nicht aus, dass das in diesem Winter passiert.

Es sei normal, dass den Menschen das Wetter gerade „besonders kalt und besonders winterlich“ vorkommt, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst QMet. Schließlich ziehe man immer den direkten Vergleich. Zum einen zu den viel zu warmen zwei vergangenen Wintermonaten. Und zum vorherigen Winter, dem zweitwärmsten seit dem Jahr 1981. Deshalb sei der Unterschied nun besonders augenfällig, meint Jung. „Es ist einfach mal wieder ein normaler Winter, wie es ihn vor 20 bis 30 Jahren noch häufiger gegeben hat.“

Aber im Moment sieht es nicht so aus, als wenn es schnell wieder deutlich wärmer wird. Auch für die nächsten Tage bleibt es beim Dauerfrost, der Schnee bleibt deshalb erst einmal liegen.

Von Mathias Klein