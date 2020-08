JVA Hannover: Drogenspürhund beißt Häftling

Hannover

Hundebiss in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover: Die Drogenspürhündin Pepper hat einen Häftling gebissen, weil dieser offenbar bewusst zuvor eine Beamtin angerempelt hatte. Das Tier handelte vermutlich aus Beschützerinstinkt. Der 35-jährige Mann wurde nur leicht verletzt und ist mittlerweile wieder gesund. Aber: Das Schnappen hat Konsequenzen für den Belgischen Schäferhund.

Laut JVA-Leiter Matthias Bormann geschah der Vorfall bereits am Morgen des 31. Juli in einem Verbindungsgang zwischen den einzelnen Hafthäusern. „Die Diensthundeführerin wollte mit Pepper ins Büro“, sagt er. Dann sei ihnen eine Gruppe Häftlinge entgegengekommen, die auf dem Weg zur Arbeit waren. Die Beamtin habe die Männer aufgefordert, links an ihr vorbeizugehen, damit alle ausreichend Platz haben. Pepper befand sich an der rechten Seite ihrer Besitzerin.

In den Bauch gebissen

Pepper hilft als ausgebildete Drogenspürhündin dabei, Rauschgift in den Zellen der Inhaftierten zu entdecken. Quelle: JVA Hannover

Einer der Inhaftierten habe sich nicht an die Anweisung gehalten „und hat die Beamtin auch noch angerempelt“, sagt Bormann. Das sei wahrscheinlich der Auslöser dafür gewesen, dass die Hündin instinktiv vorgeprescht sei und den 35-Jährigen in den Bauch gebissen habe. Der junge Mann erlitt eine oberflächliche Verletzung und bekam vorsorglich eine Tetanus-Spritze.

Ärgerlich ist allerdings: Für Pepper hat der Dienstunfall ein juristisches Nachspiel. Von Amts wegen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. „Außerdem muss sie nun erst einmal einen Maulkorb tragen“, sagt Bormann. Denn auch eine ausgebildete Drogenspürhündin darf nicht einfach zubeißen.

Von Peer Hellerling