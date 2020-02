Eltern in Hannover müssen weiterhin bis zu drei Monate auf das Elterngeld warten. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der HAZ an die Verwaltung hervor. Der Jugendhilfeausschuss hatte Abhilfe zu schaffen versucht, in dem er die Wartezeit mithilfe eines Dringlichkeitsantrages auf maximal vier Wochen verkürzen wollte. Das hat offenbar nicht geklappt.