Hannover

In den Gesprächen merkt sie meist schnell, wenn da etwas nicht stimmt. Wenn sie dann behutsam nachhakt, stellt sich schon mal heraus, dass Eltern es dann doch nicht übers Herz gebracht haben, die Geburtstagsfeier ihrer Tochter ganz abzusagen. Oder dass eine Plauderei mit der Nachbarin im Treppenhaus ein bisschen länger gedauert hat als vermutet.

Mit Einfühlungsvermögen und Geduld tastet sich Barbara Mädel in solchen Gesprächen an die Wahrheit heran. „Natürlich ist es Leuten peinlich zu erzählen, dass sie mit anderen eine Party gefeiert haben“, sagt sie. Doch niemand müsse Angst haben, sich zu offenbaren: „Wir geben Gesundheitsdaten prinzipiell nicht an Bußgeldstellen weiter“, sagt sie. „Uns geht es nur darum, Infektionsketten zu unterbrechen.“

„Viele haben es mittlerweile einfach satt“

Barbara Mädel ist eine Art Corona-Detektivin. Vor der Pandemie war die 49-Jährige beim Gesundheitsamt für die Überprüfung von Kliniken und Arztpraxen zuständig. Vor einem Jahr kam sie dann in die Corona-Taskforce. Als sogenannte Hygieneinspektorin bekämpft sie die Pandemie vom Schreibtisch aus. Wenn die Labore einen Corona-Fall melden, greift sie zum Telefon. Sie ruft dann Infizierte an, fragt nach Symptomen, verhängt Quarantänen und rekonstruiert die Kontakte der Betroffenen. „Bei Single-Haushalten ist man manchmal in 30 Minuten durch, bei Großfamilien kann es mehrere Stunden dauern“, sagt sie.

„Die Leute sind über Corona heute viel besser informiert als am Anfang“: Barbara Mädel, Hygieneinspektorin Quelle: Schaarschmidt

Im Laufe der Pandemie haben sich ihrer Wahrnehmung nach einige Dinge verändert. „Die Leute sind über Corona heute viel besser informiert als am Anfang“, sagt sie. Im Frühjahr hätten viele einen zweiwöchige Quarantäne noch als persönliche Katastrophe erlebt. „Inzwischen akzeptieren die meisten eine Quarantäne seufzend – auch, weil sie bereits andere kennen, die das schon hinter sich haben“, sagt sie. Routiniert sprächen die Menschen dann mit Nachbarn ab, wer ihnen Einkäufe vor die Tür stellen kann.

Da ist aber noch etwas anders. Nicht, dass alle Leute sorglos geworden seien. „Aber viele haben es mittlerweile einfach satt“, sagt Barbara Mädel. Teils wachse die Bereitschaft, bei Kontaktbeschränkungen Kompromisse einzugehen. Im ersten Lockdown seien die Menschen oft verängstigt gewesen, sie mieden penibel alle persönlichen Begegnungen. Je länger hingegen der aktuelle Lockdown andauert, umso stärker vermissen Kinder ihre Freunde und Großeltern ihre Enkel. Man genehmigt sich kleine Ausnahmen von der häuslichen Klausur – und ist bei der Rekonstruktion von Kontakten dann selbst überrascht, wie zahlreich diese doch waren.

Weniger Tote in Heimen

In der Region Hannover war die Zahl der Neuinfektionen seit Dezember gesunken, mittlerweile stagniert die Kurve eher oberhalb des Landes- und Bundesdurchschnitts. Dies könnte schlicht daran liegen, dass hier mehr getestet wird als anderswo. Oder es liegt an der Ausbreitung hochansteckender Mutationen. „Mit der Nachverfolgung der Fälle kommen wir in jedem Fall gut hinterher, weil unser Team personell aufgestockt wurde“, sagt Barbara Mädel.

„Wir müssen uns immer wieder neu aufstellen“: Hauke Jagau, Regionspräsident Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und weitere 200 aus anderen Dezernaten der Region sind mittlerweile mit Corona beschäftigt. „Vieles andere bleibt dadurch auf der Strecke“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. Der Einsatz von 80 Bundeswehrsoldaten, die vom Messegelände aus Infektionskontakte rekonstruieren, wurde jetzt bis zum 31. März verlängert. „Wir müssen uns immer wieder neu aufstellen“, sagt Jagau.

Das Corona-Team verzeichnet einige Lichtblicke: Seit geimpft wird, ist die Zahl der Corona-Toten in Alten- und Pflegeheimen deutlich gesunken. Im Januar starben dort regionsweit noch rund 160 Menschen an oder mit der Krankheit, im Februar waren es bis jetzt etwa 45. „Schwere Verläufe bei älteren Menschen werden weniger“, sagt Andreas Kranz, der kommissarisch den Fachbereich Gesundheit leitet, „das gibt Hoffnung.“

„Schwere Verläufe bei älteren Menschen werden seltener – das gibt Hoffnung“: Andreas Kranz, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Gesundheit bei der Region. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wir suchen Missing Links“: Jagd auf Mutationen verstärkt

Sorge bereitet den Fachleuten indes der Kampf gegen Virusmutationen, die als besonders ansteckend gelten. „Vor zwei Wochen ergaben Laboranalysen, dass es in der Region Hannover relativ viele von ihnen gibt“, sagt Ange Hanke-Lensing. Die Ärztin ist bei der Region eigentlich als Sozialpädiaterin tätig, doch jetzt leitet sie im Gesundheitsamt ein eigens begründetes Team, das sich auf diese Virusvarianten spezialisiert hat. Sie ist Hannovers oberste Mutantenjägerin – auch, wenn sie das nicht so gerne hört.

„Wir suchen unbemerkte Verbindungsketten“: Ange Hanke-Lensing, Leiterin des Mutationsteams im Gesundheitsamt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Besonders erfahrene Fallermittlungskräfte arbeiten unter ihrer Ägide intensiv an der „Rückwärtsermittlung“. So nennen die Insider die Suche nach Infektionsherden, an denen sich Mutationen verbreitet haben. Mit detektivischer Akribie spüren sie auch Fällen hinterher, in denen die Krankheit ohne Symptome verlief, aber dennoch weitergetragen wurde. „Wir suchen Missing Links – unbemerkte Verbindungsketten“, sagt Ange Hanke-Lensing.

Außenteams sind dazu in Betrieben unterwegs. Sie nehmen Arbeitssituationen oder Wohnverhältnisse unter die Lupe, wenn es in einer Gegend eine Häufung von Fällen gibt. „Das kann ein zentraler Spielplatz sein oder ein enger Hausflur“, sagt die Ärztin. Besonders im Norden der Region sind Mutationen aktuell offenbar stark verbreitet. Statistiker verknüpfen außerdem digitale Daten und versuchen, Muster zu erkennen. Im Kampf gegen die Mutanten hat das Gesundheitsamt noch einmal aufgerüstet. Doch geführt wird dieser an zahlreichen Schauplätzen. Und zu Ende ist er noch lange nicht.

Von Simon Benne