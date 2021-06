Hannover

Eine kleine positive Nachricht inmitten vieler Rückschläge: Das Auto von Ingrid P., in dem die obdachlose 83-Jährige jahrelang lebte, bekommt ein neues Zuhause. Der Renault Clio hatte seinen Platz nahe der Hamburger Allee – direkt vor der einstigen Wohnung der Seniorin. Ursprünglich hätte Aha den Kleinwagen Anfang Mai zum Schrottplatz schleppen müssen, doch dann die Wende: Das Autohaus Kahle erklärte sich spontan dazu bereit, das kleine Auto auf den Hof des Unternehmens in der Wedemark zu stellen. Für Ingrid P. eine Erleichterung – es ist der einzige Besitz, den sie noch hat.

„Arbeit mit Fingerspitzengefühl“

„Der Wagen ist ihr ganzes Vermögen“, sagt P.s Anwalt Marcus Bartscht. „Sie hat ihn sich selbst erspart, und er ist ihr letztes Stück Freiheit.“ Auch das Entsorgungsunternehmen Aha lässt P.s Schicksal nicht kalt. Jede Frist, das abgemeldete Auto selbst wegzutransportieren, wurde bis zum Maximum ausgereizt. „Die öffentliche Sicherheit und Ordnung hat für die Abfallfahnderinnen und Abfallfahnder natürlich oberste Priorität“, sagt Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung. „Aber wir machen unsere Arbeit auch menschlich und mit Fingerspitzengefühl. Deshalb freuen wir uns über die jetzt gefundene Lösung.“

Rentnerin Ingrid P. entstehen bei der Aktion für ihr Auto keinerlei Kosten. Quelle: Michael Thomas

„Ihr Schicksal hat offenbar viele berührt“, sagt Bartscht. Im November 2019 schrieb die HAZ erstmals über die Seniorin. Und ihre Geschichte klingt immer noch unglaublich: 2017 verlor sie nach 60 Jahren durch eine Zwangsräumung ihre Wohnung und wurde plötzlich obdachlos. Sie zog in den kleinen Clio vor der Tür, das Auto wurde ihr neues Zuhause. Mittlerweile lebt die Dame in einem Pflegeheim, sie hat niemanden, der sich um sie kümmern kann. „Es kamen sehr viele unglaubliche Umstände zusammen“, sagt Bartscht.

Kaltherzige Behördenmaschinerie

Am Anfang stand bloß eine vermeintlich harmlose Rechnung des Vermieters über 49,86 Euro. Doch P. wollte das Geld nicht ihrem Vermieter zahlen, da dieser ihr nach ihrer Überzeugung viel mehr schulde. Also wanderte der Fall vor das Amtsgericht. Anwalt Bartscht beschrieb schon 2019, dass P. das Opfer einer kaltherzigen Behördenmaschinerie geworden sei. Sie vertrat sich die ganze Zeit selbst, auch noch vor Gericht. Im Rechtsstreit sollte sie sogar von einem Psychiater begutachtet werden. Dieser attestierte der Frau eine isolierte paranoide Symptomatik, obwohl er niemals in ihrer Wohnung war. Nur ein zufälliges Gespräch vor der Haustür gab es.

Die Zwangsräumung folgte – und P. stand auf der Straße. Das Gericht entschied Ende 2016 so, weil die Seniorin nicht zur Verhandlung erschienen war und nur die Aussagen des Vermieters vorlagen. Mittlerweile lebt die 83-Jährige sogar gegen ihren Willen in einem Pflegeheim. „Einkaserniert“, nennt es Anwalt Bartscht. Besonders bitter: P. fehlte es nicht an Geld, sie hätte sich zu jedem Zeitpunkt eine neue Wohnung leisten können. Aber sie hat einfach keine Kraft für einen Neuanfang, die Schockstarre über die erlebte Ungerechtigkeit hält bis heute an. Rechtzsanwalt Bartscht: „Es ist alles einfach eine riesige Katastrophe.“

Von Peer Hellerling