Babykörbchen, Adoptionen und Hilfe für Mütter in Not: Im Jahr 2019 konnte der Notruf Mirjam vielen Schwangeren und Frauen in schwierigen Lebenssituationen durch konkrete Vermittlung von Unterstützung und Hilfsangeboten helfen. Das zusätzliche Angebot der Onlineberatung via WhatsApp seit Oktober 2018 wird gut angenommen, und seit Beginn der Corona-Krise verzeichnet die Einrichtung einen signifikanten Anstieg von Kontaktaufnahmen auf diesem Wege. Das geht aus dem Jahresbericht 2019 des Netzwerks hervor.

626 Anrufe – 131 persönliche Kontakte

Insgesamt hat das Team der 15 Ehrenamtlichen und einer Sozialpädagogin in der Geschäftsstelle 626 Anrufe entgegengenommen. Notruf Mirjam hat die Präsenz im Social Media ausgebaut, um verstärkt auch Mädchen und junge Frauen niedrigschwellig zu erreichen. 2019 fanden in der Geschäftsstelle 131 persönliche Kontaktgespräche statt, 41 Frauen haben finanzielle Hilfe beantragt. Eine junge Schwangere nutzte das Notzimmer im Birkenhof, wo sie ihre Schwangerschaft verheimlichen konnte, ein Kind konnte zur Adoption vermittelt werden. Ein neugeborenes Mädchen wurde im Oktober 2019 in das Babykörbchen am Friederikenstift gelegt. Die Mutter hat sich nach ein paar Tagen über die Hotline gemeldet. Das Kind lebt jetzt bei ihr. Seit 2001 sind 17 Kinder im Babykörbchen abgegeben worden. Fünf Mütter haben sich im Nachhinein gemeldet.

Seit 2001 besteht Notruf Mirjam als Hilfeangebot für Schwangere und Mütter in Stadt und Region Hannover. Als ein Netzwerk aus evangelisch-diakonischen Einrichtungen bietet Notruf Mirjam niedrigschwellig Hilfe für Betroffene an. Der Zusammenschluss zu diesem Netzwerk ist deutschlandweit einmalig. Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, Überforderung als Mutter, Probleme in der Partnerschaft und finanzielle Sorgen sind Themen, mit denen sich die betroffenen Frauen an Notruf Mirjam wenden. Viele der oftmals jungen Frauen sind alleinerziehend und brauchen ganzheitliche Hilfe. In Notsituationen werden sie auch bei Ämtergängen oder zu Ärzten begleitet.

Kontakthotline: (08 00) 6 05 00 40 oder per E-Mail an beratung@notruf-mirjam.de

Von Susanna Bauch