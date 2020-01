Hannover

Die Rettungshubschrauber „Christoph 4“ und „Christoph Niedersachsen“ sind im abgelaufenen Jahr zu insgesamt 2224 Einsätzen abgehoben. Damit liegen die Zahlen für 2019 leicht unter denen des Vorjahres. Nach Angaben der Retter decke sich das mit den Daten des Statistischen Bundesamtes, wonach auch die Zahl der Verunglückten im Straßenverkehr einen neuen Tiefstand erreichen dürfte.

„Christoph 4“ ist an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) stationiert und wird von den Johannitern betrieben. Die Maschine bricht in erster Linie zu Notfällen auf, weshalb der Helikopter mit 1317 Starts auch deutlich mehr Einsätze aufweist als „Christoph Niedersachsen“. 2018 kam „Christoph 4“ noch auf 1480 Starts, damit belegte der Hubschrauber bundesweit Platz drei. Im Juli 2019 absolvierte das Team zudem seinen 70.000 Einsatz seit 1972.

Zahl junger Patienten steigt

Doch auch wenn immer wenige Verletzte bei Verkehrsunfälle zu beklagen sind: „Internistische und neurologische Einsatzindikationen wie etwa Herzinfarkte und Schlaganfälle treten vermehrt auf“, sagt der leitende Notfallsanitäter Volker Hubrich. Außerdem habe die Mannschaft festgestellt, „dass wir einen Zuwachs – wenn auch in geringer Zahl – an relativ jungen Patienten haben, die wir mit unserem technischen Reanimationsgerät in die MHH fliegen“.

Am meisten zu tun habe „Christoph 4“ im Frühjahr und Sommer, wenn die Sonne scheint und mehr Menschen im Freien aktiv sind – beispielsweise Badende oder Motorradfahrer. Weiterhin bilden zudem die Autobahnen 2 und 7 Einsatzschwerpunkte vor allem bei Lkw-Unfällen für die Crew. „Hier sehen wir auch das Problem mit den Gaffern“, sagt Hubrich. „Es ist extrem geworden, wie viele Unbeteiligte mit ihren Handys filmen und es dadurch zu weiteren Staus und im schlimmsten Fall Folgeunfällen kommt.“

907 Einsätze für „Christoph Niedersachsen “

Die Mannschaft von „Christoph Niedersachsen“ startete 2019 vom Flughafen Langenhagen aus zu 907 Einsätzen, im Vorjahr waren es noch 951. Im Gegensatz zu „Christoph 4“ ist der Rettungshubschrauber dank Nachtsichtgeräten rund um die Uhr einsatzbereit, wird aufgrund seiner Ausrüstung allerdings bevorzugt für den Transport von Intensivpatienten zwischen Krankenhäusern eingesetzt. Bundesweit fanden laut DRF Luftrettung 22 Prozent der Einsätze nachts statt. Im Mai 2018 ersetzte ein leistungsstärkerer Airbus H 145 den 15 Jahre alten Vorgänger.

