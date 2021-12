Platz 15: Juristin mit 59.900 Euro auf dem Konto beantragt Hartz IV

Eine Juristin aus Hannover mit 59.900 Euro auf dem Konto hat erfolglos versucht, Hartz IV zu beantragen. Offenbar wollte sie die vereinfachte Prüfung für in Not geratene Kleinunternehmer in der Corona-Pandemie nutzen. Ein Gericht in Hannover hatte dazu eine klare Meinung. (Foto: Dröse)

Platz 14: Patient flüchtet nach OP aus Klinik in Hannover – Polizei findet ihn in seiner Wohnung

Ein 61 Jahre alter Patient ist nach einer Operation aus dem Henriettenstift in Hannovers Südstadt geflüchtet. Der Mann wurde später am Abend in seiner Wohnung gefunden. (Foto: Tim Schaarschmidt)

Platz 13: „Impfbrücke“ ermöglicht spontane Termine auf der Messe – aber nicht für alle

Einfach eine Nachricht aufs Handy – und dann spontan geimpft werden: Das ging auch in Hannover. Zu Beginn der Impfkampagne vergab das Impfzentrum auf der Messe abends Restdosen an Impfwillige. Aber längst nicht jede und jeder kam auf die entsprechende Warteliste. (Foto: Franson)

Platz 12: Wirrwarr um Ladenöffnung: C&A muss Kaufhaus wieder schließen

Streit um Öffnungen von Geschäften nach dem Corona-Lockdown in Hannover: Die Polizei schritt im März vor C&A ein, weil die Warteschlange zu groß war. Das Geschäft wurde kurz darauf wieder geschlossen. Auch Möbel Staude bekam Polizeibesuch. Die City-Gemeinschaft kritisierte die Informationspolitik der Behörden. (Foto: Dröse)

Platz 11: Angeblich vermisste Frau aus Seelze legt Geständnis ab – Annika T. hat ihr Verschwinden nur vorgetäuscht

Fast eine Woche lang hat die 32-jährige Annika T. aus Seelze-Lohnde die Kriminalpolizei beschäftigt, weil die Ermittler davon ausgehen mussten, dass der zweifachen Mutter etwas Schlimmes zugestoßen ist. Dann stellte sich heraus: Die ganze Geschichte war nur erfunden. Das hat Annika T. bei ihrer Vernehmung eingeräumt. Später erwartete sie dafür eine empfindliche Strafe. (Foto: Hake)

Platz 10: Millionenschaden nach Großbrand im Depot für Elektrobusse der Üstra

Auf dem Gelände der Üstra in Hannover-Mittelfeld ist Anfang Juni ein Großbrand ausgebrochen. Eine Halle für die Elektrobusse stand in Flammen. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus. Erst zwei Monate später stand die Brandursache fest. (Foto: Philip Schriever, Christian Elsner)

Platz 9: Obdachloser Jim vom Lister Platz ist tot

Der Obdachlose, der lange Zeit am Lister Platz und an der Bödekerstraße hauste, ist tot. Ein Passant entdeckte den leblosen Körper neben der Litfaßsäule, neben der der 57-Jährige sein Lager zuletzt aufgeschlagen hatte. Es gab keine Hinweise auf ein Verbrechen. Jim war oft mit Anwohnern, Polizei und Ordnungsamt Hannover aneinandergeraten. (Foto: Hellerling)

Platz 8: Krach neuer Regionspräsident, SPD holt vier Direktmandate – die Ergebnisse vom Wahlabend

Die Region Hannover hat gewählt: SPD-Kandidat Steffen Krach ist neuer Regionspräsident geworden, und die Sozialdemokraten holten in der Region alle vier Direktmandate für den Bundestag. Alle Ergebnisse mit Grafiken vom Wahltag und vieles mehr können Sie hier noch einmal nachlesen. (Foto: Katrin Kutter, Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Platz 7: „Absolute Sauerei“: Portugal-Urlauber kehren nach Hannover zurück – direkt in die Quarantäne

Sie waren eine Woche auf der Niedriginzidenzinsel Madeira – aber weil die zu Portugal gehört, mussten im Juni alle Reiserückkehrer zwei Wochen das Haus hüten. Es herrscht aufgebrachte Stimmung nach der Landung am Langenhagen-Airport. (Foto: Franson)

Platz 6: Hund beißt Welpen tot: Halter lässt schockierte Jugendliche zurück

Gerade einmal vier Monate alt wurde der Chow-Chow-Welpe Bandit. Durch die Attacke wurde er so schwer verletzt, dass er trotz Notoperation starb. Quelle: privat

Ein unangeleinter Hund soll Ostersonntag in Hannover-Davenstedt einen Welpen totgebissen haben. Das Tier attackierte eine 16-Jährige und den vier Monate alten Chow Chow beim Gassi gehen. Anschließend sei der unbekannte Halter mit seinem Tier einfach weggegangen.

Platz 5: 2G in der Region Hannover: Wo kann ich mich spontan impfen lassen?

In Hannover und allen 20 Umlandkommunen gibt es jetzt Impfmöglichkeiten. Lesen Sie hier den kompletten Überblick über die Regions-Impfangebote in den Kommunen. (Foto: Franson)

Platz 4: Region Hannover verhängt nächtliche Ausgangssperre im April

Wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen ordnete die Regionsspitze eine elftägige nächtliche Ausgangssperre ab dem 1. April an. In den Tagen zuvor hatte die regionale Sieben-Tage-Inzidenz in der Spitze bei 152 gelegen. Trotz leichten Rückgangs in den Tagen darauf sah man die Notwendigkeit „weitergehender Regelungen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen“. (Foto: Stratenschulte)

Platz 3: „Es war wie im Wilden Westen“: Toter bei Schießerei auf offener Straße in Hannovers Innenstadt

Schüsse auf offener Straße, ein Todesopfer – an der Herschelstraße/Ecke Arndtstraße war die Polizei nach einer tödlichen Schießerei im Großeinsatz. Zeugen berichteten, dass ein weißer Mercedes, Typ S-Klasse, und ein schwarzer Porsche Cayenne an der Kreuzung halten mussten. Der Beifahrer des Porsche soll dann ausgestiegen sein und mit einem Gegenstand auf die Seiten- und Frontscheibe des Mercedes eingeschlagen haben. Daraufhin soll der Fahrer des Mercedes ausgestiegen und auf den Schläger geschossen haben. (Foto: Franson)

Platz 2: Schneechaos im Februar: Die Folgen des Wintereinbruchs in Hannover

Schnee und Eis haben im Februar zu Verkehrsproblemen in der Region Hannover geführt. Die Auswirkungen des Wintereinbruchs auf Üstra, Bus- und Bahnverkehr und den Unterricht waren massiv. (Foto: Thomas, Franson, Stratenschulte/dpa)

Platz 1: Gericht kippt 2G-Plus-Regel für Friseure, Fußpflege und andere körpernahe Dienste

Eigentlich hatte das Land festgelegt, dass nur gegen Covid-19 Geimpfte und von der Krankheit Genesene, die zusätzlich noch einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen, zum Friseur oder zur Fußpflege gehen dürfen. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatim Dezember einer Klage wegen Ungleichbehandlung stattgegeben und die 2G-plus-Regel für sogenannte körpernahe Dienstleistungen gekippt. Friseure, Fußpfleger, Kosmetiker und Tätowierer dürfen ab sofort wieder Ungeimpfte in ihre Räume lassen – müssen aber Hygieneregeln wie das Tragen einer FFP2-Maske vorschreiben. (Foto: Deppe)

