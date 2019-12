Jahresrückblick in Bildern: Diese Themen haben Hannover 2019 bewegt

Januar: Das erste Baby im neuen Jahr

Um sieben Minuten nach Mitternacht wird Emilia in der Neujahrsnacht im Henriettenstift in Kirchrode geboren. „Bei der Geburt konnten wir die Raketen hochsteigen sehen“, erzählte uns der frisch gebackene Vater Marcel Michalski.

Januar: Böllerverbot zeigt Wirkung

Freude beim Aufräumtrupp: Das erstmalige Böllerverbot in der Innenstadt erleichtert den Mitarbeitern der Stadtreinigung die Arbeit. Gegenüber den letzten Jahren fällt auf der Fläche zwischen Maschsee, Aegi, Steintor, Kröpcke, Hauptbahnhof und Lister Meile nur die Hälfte an Müll an. Das sind aber immer noch 25 Tonnen.

Januar: Der Stern des Anstoßes

Um für mehr Gleichberechtigung in Hannover zu sorgen, hat die Stadt eine neue Empfehlung mit Regeln für die Verwaltungssprache erstellt – und damit eine ungewöhnlich heftige Debatte angestoßen. Hier lesen Sie ausgewählte Kommentare von HAZ-Lesern und -Leserinnen.

Januar: Der Kronleuchter hängt wieder

Mehr als ein Jahr lang war er verschwunden – Ende Januar war es soweit: Der Kronleuchter kehrte in die Sophienstraße zurück. Ein Kran hievte den Leuchter nach Reparaturarbeiten zurück an seinen angestammten Platz.

Februar: Überraschung bei ESC-Vorentscheid

Im Vorfeld hatte ihnen kaum jemand eine Chance gegeben, aber die Entscheidung fiel auf der Bühne.Das Duo "S!sters" mit der Garbsenerin Carlotta Truman gewann den deutschen Vorentscheid zum ESC. Beim ESC-Finale in Tel Aviv reichte es nur für Platz 24. Unser Autor erklärt, warum.

Februar: „Hannoccino“ wird komplett ökologisch

Eineinhalb Jahre nach der Einführung des „Hannoccino“ stellt die Stadt einen neuen Deckel für den Pfandbecher vor. Von nun an soll er komplett aus wiederverwendbarem Material bestehen. Der spülmaschinenfeste Becher soll die Flut an Einwegbechern eindämmen, mit denen die Stadtreinigung des Abfallzweckverbandes Aha zu kämpfen hat.

Februar: Das Alte Rathaus bröckelt

Eines der schönsten Gebäude der Altstadt sieht im Februar auf einmal anders aus als sonst. Ein Dutzend der 70 Türmchen des Alten Rathaus sind mit roten Schutznetzen überzogen. Sie müssen saniert werden. Die Backsteine des historischen Gebäudes wurden in den Achtzigerjahren mit einem Konservierungsmittel behandelt, was ihnen nicht gut getan hat.

Februar: Luxusgeschäfte verlassen die City

Es war die wohl feinste Adresse Hannovers für Leder- und Seidenwaren sowie Accessoires: 15 Jahre residierte die Pariser Luxusmarke Hermès in der Luisenstraße. Mitte Februar endete der Geschäftsbetrieb. Auch Benetton ließ seinen einstigen „Megastore“ in der Innenstadt schließen.

März: Das Ihme-Zentrum hat einen neuen Eigentümer

Lars Windhorst stellt sich im März als der neue Großeigentümer im Ihme-Zentrum vor – und macht keinen Hehl daraus, dass er ein Geschäftsmann ist. Statt blumiger Worte hat er bei seinem ersten Auftritt im Rathaus im März klar gesagt, sein Ziel sei, mit dem derzeit ruinösen Gewerbeareal in dem Gebäude möglichst bald Geld zu verdienen. Im August atmeten die Wohnungseigentümer auf, der neue Besitzer hatte das Hausgeld überwiesen, im Gegensatz zu vorherigen Großinvestoren.

März: Ist der neue „Super-Blitzer“ illegal?

Section Control auf der B6 per Streckenradar-Überwachung Raser überführen. Dann musste die neue Radaranlage aus Datenschutzgründen stillgelegt werden, entschied das Verwaltungsgericht Hannover. Unser Kommentator hatte schon damals Zweifel, ob dies schon das letzte Wort ist – schließlich ging es auch um Temposünder und Verkehrstote. Mittlerweile läuft die Anlage wieder und das Polizeigesetz wurde geändert.

März: Zahl der Unfalltoten auf der A2 verdoppelt sich

Ende März gibt Innenminister Boris Pistorius die Unfallzahlen für Niedersachsen für 2018 bekannt. Die Zahl der Verkehrstoten auf der A2 übersteigt die der Vorjahre deutlich.

März: Kirchenvorstand stimmt für umstrittenes Fenster

Monatelang hat das Kunstwerk bereits die Gemüter erhitzt: Im März entscheidet sich der Kirchenvorstand der Marktkirche für den Einbau des umstrittenen Buntglasfensters von Markus Lüpertz – allen Protesten zum Trotz. Sponsor ist Altkanzler Gerhard Schröder.

April: Tiger-Drillinge im Zoo Hannover

Mitte April gibt es gute Nachrichten aus dem Zoo: Die Sibirische Tigerdame Alexa bekommt gleich dreifachen Nachwuchs. Acht Wochen nach ihrer Geburt zeigten sich die kleinen Tiger-Drillinge das erste Mal vor neugierigen Zoobesuchern.

April: Hannover gehört zu den fahrradfreundlichsten Städten Deutschlands

Hannover hat beim Fahrradklimatest des ADFC den zweiten Rang unter den 15 größten deutschen Städten hinter Bremen belegt. Schaut man sich das Ergebnis genauer an, ist es zwar immer noch erfreulich, aber wirft ein nicht mehr ganz so positives Licht auf die Fahrradfreundlichkeit in der Stadt.

April: Der neue Marstall-Brunnen sprudelt

Im April nimmt Hannovers Stadtbaurat Uwe Bodemann den neuen Brunnen am Marstall in Betrieb. Er ist elementarer Bestandteil des für mehrere Millionen Euro neu gestalteten Marstallplatzes. Er sollte ein neuer Anlaufpunkt für Touristen werden und das Leineufer attraktiver machen. Nur Wochen später ist hier etwas anderes gestiegen: Die Kriminalität.

Mai: Radio Leinehertz sendet nicht mehr

Am 1. Mai um 0 Uhr ist es vorbei: Das Bürgerradio Leinehertz sendet nicht mehr. Der Betrieb musste eingestellt werden. Noch bis zum Ende hatten die Radiomacher gehofft – ein noch am 30. April nachmittags gefälltes Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover beendete den Betrieb aber endgültig.

Mai: Grüne sind bei Europawahl in Hannover stärkste Partei

Die Beteiligung an der Europawahl ist in Hannover mit mehr als 60 Prozent überraschend hoch. Wahlgewinner sind die Grünen. Hier können Sie in einer interaktiven Grafik schauen, wie Ihr Stadtteil oder ihre Kommune gewählt hat.

Mai: Panoramafenster im Stadionbad drohen zu zerspringen

Glasbruch-Gefahr im Stadionbad: Die Stadtverwaltung muss die Glasfassade in dem historischen Wettkampfschwimmbad jetzt mit Gerüsten und Netzen sichern, weil sich Risse in den Fenstern gebildet haben. „Es besteht eine latente Gefahr, dass die Scheiben herabstürzen“, sagt Sportdezernentin Konstanze Beckedorf.

Juni: Wie soll die Hindenburgstraße künftig heißen?

Im Frühling reichen Anwohner der Hindenburgstraße ihre Ideen für einen neuen Namen für ihre Straße ein. Fast 550 Vorschläge wurden abgegeben, knapp 300 votieren für den Erhalt des Namens Hindenburg. Weitere Ideen reichten von „Eilenriedeallee“ bis zur „ Greta-Thunberg-Straße“. Im September protestieren 50 Anwohner erneut für den Erhalt des Namens.

Juni: Holocaust-Überlebender bekommt Abiturzeugnis

Rund 36.000 Abiturienten haben in Niedersachsen in diesem Jahr ihr Zeugnis bekommen – Salomon Finkelstein dürfte der älteste von ihnen gewesen sein.Als er jung war, überlebte er den Holocaust. In einem Alter, in dem andere Jugendliche ihren Abschluss machten, kämpfte er in Auschwitz ums Überleben. Im Juni stellt ihm die Laatzener Albert-Einstein-Schule das Abitur aus. Nur einige Wochen später stirbt der 96-Jährige.

Juni: ICE-Strecke wird zur Großbaustelle

Diese Großbaustelle hat Pendler in diesem Jahr viele Nerven gekostet: Im Juni beginnen die Renovierungsarbeiten an der ICE-Strecke zwischen Hannover und Göttingen. Die Schnellfahrtrasse wird für sechs Monate zur Großbaustelle. Mitte Dezember gibt die Bahn die Strecke wieder frei.

Premiere im Juni: Eine Frau eröffnet das Schützenfest

Die Zeiten ändern sich – auch beim hannoverschen Schützenfest. Zum ersten Mal in der 490-jährigen Geschichte hat eine Frau das Fest eröffnet. Wegen des Rücktritts von Oberbürgermeister Stefan Schostok war die Grünen-Politikerin und Bürgermeisterin Regine Kramarek am Zug.

Juli: Die E-Roller kommen

Pünktlich zum Beginn des Maschseefest bietet ein erster Anbieter auch in Hannover E-Roller zum Verleih an. Mittlerweile sind die Roller nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Das freut nicht alle: Polizisten registrieren zahlreiche Trunkenheitsfahrten und Ärzte in den Krankenhäusern versorgen immer mehr Opfer nach Unfällen.

Juli: Fahrgäste tragen Auto von den Schienen

Tatkräftiger Einsatz gegen einen Falschparker: Mehrere Fahrgäste steigen im Sommer am Lindener Marktplatz aus einer Stadtbahn aus. So weit nicht ungewöhnlich. Doch die Menschen haben einen Plan: Gemeinsam mit dem Stadtbahnfahrer hieven sie einen Kleinwagen aus dem Weg, der im Gleisbereich stand und die Bahn blockierte.

Juli: Sind Hannovers Neubau-Wohnungen zu groß?

107 Quadratmeter Durchschnitt: In keiner anderen deutschen Großstadt werden so große Wohnungen gebaut wie in Hannover. Dadurch seien viele der neu entstandenen Wohnungen „für viele Haushalte nicht leistbar“, schreibt die Stadt in einer Stellungnahme und löst eine Debatte aus.

August: Stadt stoppt Leistungsprämie für 8500 Mitarbeiter

Die Stadt Hannover streicht im August die Leistungsprämie für 8500 Mitarbeiter vorerst. Damit reagierte die Verwaltung auf einen Bericht von Rechnungsprüfern, die die pauschale Prämie für unrechtmäßig halten.

August: Üstra läutet Verkehrswende ein

Die Zeit der Dieselbusse bei der Üstra ist passé: Das Unternehmen hat über 48 Elektrobusse bestellt. Die Üstra will ab 2023 keine Diesel- oder Hybridbusse mehr innerhalb der Umweltzone von Hannover einsetzen. Auch Moia und Enercity arbeiten an der E-Mobilität.

August: AfD soll nicht mit nach Israel fahren

Die Mehrheit der Regionsversammlung will die AfD von einer Israelreise ausschließen. Diese Haltung ist klar, aber nicht klug, meint unser Autor. Das Verwaltungsgericht Hannover gibt der Regionsversammlung im Oktober recht.

September: Campus in Garbsen eröffnet

Von einem „Meilenstein“ ist die Rede, von „exorbitant“ und einem entscheidenden Schritt in die Zukunft, von einem historischen Moment: Im September wird der Campus Maschinenbau in Garbsen eröffnet. Drei Monate später gibt es Streitigkeiten um eine Tempo-20-Zone, der Landesverkehrsminister Bernd Althusmann schaltet sich ein.

September: Das war der Open-Air-Sommer

Zweimal Phil Collins, Rammstein, Pink, zweimal Ed Sheeran auf dem Messegelände, dazu das Plaza-Fest, Kiss und Sting auf der Expo – und Herbert Grönemeyer.Im September geht ein Rekord-Open-Air-Sommer in Hannover zu Ende.

September: 30.000 demonstrieren bei Fridays for Future

Demonstranten haben beim großen Fridays-for-Future-Sternmarsch im September die hannoversche City lahm gelegt. Fünf Protestzüge zogen gleichzeitig durch die City, Autofahrer mussten erhebliche Behinderungen hinnehmen.

Oktober: Schlappe für SPD bei OB-Wahl

Der erste Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Hannover endet mit einem umstürzenden Ergebnis. Denn erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg verliert die SPD. Zugleich zeigt das Ergebnis, wie gespalten die Lebenswelten in der Stadt sind, meint HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt.

Oktober: Hannover soll homosexuelle Ampelmännchen bekommen

In Hannovers Innenstadt sollen schwule und lesbische Pärchen an den Fußgängerampeln leuchten. Das Modellprojekt zum nächsten Christopher Street Day am 30. und 31. Mai 2020 soll einen Fingerzeig liefern, ob die Ampel-Paare auch dauerhaft installiert werden können. Die Schwulen- und Lesbenszene reagiert positiv, anderswo sorgen die Pläne für Empörung.

Oktober: Seefugium schließt

Das Tagungshotel Seefugium in Isernhagen, einst gefragte Adresse bei Prominenten, schließt. 2016 übernachtete der damalige US-Präsident Barack Obama in der Residenz.

November: Belit Onay ist neuer Oberbürgermeister

Bis zum Schluss war es ein knappes Rennen – doch am Abend der Stichwahl setzte sich der Grüne Belit Onay gegen Eckhard Scholz durch, der für die CDU angetreten war. Onay wird erster grüner Oberbürgermeister in Norddeutschland. Hier können Sie nachgucken, wie Ihr Stadtteil abgestimmt hat.

November: Tausende demonstrieren gegen NDP-Aufmarsch

Ausnahmesituation in Hannovers Südstadt: Rund 120 Anhänger der NPD demonstrierten am Sonnabend gegen Journalisten – und zeitgleich gingen 8500 Hannoveraner in einer Kundgebung gegen Rechts auf die Straße. Hier gibt es die Ereignisse des Tages im Liveticker zum Nachlesen.

November: Eisbären im Zoo bekommen Nachwuchs

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der Zoo Hannover Nachwuchs bei den Eisbären. Mutter Milana brachte zwei Jungtiere zur Welt, eines starb gleich nach der Geburt. Das andere Eisbär-Baby hat mittlerweile die kritischen Phase nach der Geburt überstanden.

Dezember: Hannover bleibt im Rennen um Kulturhauptstadt

Hannover kann sich weiter Hoffnung auf den Titel der Kulturhauptstadt 2025 machen – die Landeshauptstadt konnte die Jury überzeugen und hat es auf die Shortlist der Bewerber geschafft. Das Geld vom Land für die nächste Bewerbungsrunde muss sich Hannover allerdings mit einer anderen Stadt teilen.

Dezember: Festnahmen im Tötungsdelikt Mahmoud S.

Die Polizei hat das Tötungsdelikt in der Gorch-Fock-Straße in Hannover-List offenbar aufgeklärt. Zwei Männer stehen im Verdacht, Ende September den 43-jährigen Mahmoud S. auf offener Straße erschossen zu haben.

Dezember: Gericht verhandelt nach Rathausaffäre

Die Rathausaffäre spielt jetzt vor Gericht. Nach dem ersten Tag werden die Strategien der Angeklagten sichtbar: Härke räumt als Einziger Fehler ein, Herbert und Schostok schieben die Schuld auf den Ex-Personaldezernenten – und Schostok ist sich sicher: Er rechnet mit Freispruch.

Dezember: Schule verbietet Jogginghosen

Diese Meldung hat im Dezember besondern viele Leser und Leserinnen interessiert: Wer im Unterricht Leggins oder Jogginghosen trägt, muss am Kämmer-Gymnasium in Hannover ab Januar den Schulhof fegen oder die Mensatische reinigen. Die Schule greift durch gegen zu legere Kleidung.

