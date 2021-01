Hannover

Silvesterfeuerwerk – aber lautlos: So war der Jahreswechsel am Heizkraftwerk von Enercity in Hannover-Linden. Wie schon in den Vorjahren präsentierten die Stadtwerke dort wieder ein virtuelles Feuerwerk – „ohne Getöse, ohne Feinstaub, ohne verbleibenden Restmüll und ohne Schäden oder Verletzte“, wie das Unternehmen es formulierte.

Bei der Lichtshow wurden die Kesselhäuser des Kraftwerks pünktlich an Mitternacht fünf Minuten lang in bunten und wechselnden Farben angestrahlt. Der Unterschied zu sonst: Das mittlere blieb dunkel. Dieser sei als Erinnerung an das geltende Abstandsgebot auch während des virtuellen Feuerwerks unbeleuchtet geblieben.

Die Lichtshow zog auch in diesem Jahr wieder viele Zuschauer an: Am Küchengarten musste die Polizei kurzzeitig einschreiten, weil sich auf dem Platz zahlreiche Besucher gesammelt hatten, die sich die angestrahlten Türme des Heizkraftwerks ansehen wollten. Nach Angaben der Behörde, wurden dabei nicht immer die Mindestabstände eingehalten, sodass die Polizisten die Besucher darauf hinweisen mussten.

Die Lichttechnik am Kraftwerk wurde 2013 eingebaut. Sollten beim nächsten Jahreswechsel wieder Veranstaltungen oder Events möglich sein, will sich Enercity nach Angaben eines Sprechers übrigens eine Neuerung überlegen.

Von red/tm