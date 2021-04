List

Bereits vor drei Jahren wurden die breiten Bürgersteige an der Jakobistraße zwischen Voss- und Isernhagener Straße mit Pollern abgesperrt. Die vielen Falschparker sollten damit ausgesperrt werden. Was zunächst für viel Unmut sorgte, ist mittlerweile akzeptiert. Damit Anlieger und Fußgänger künftig nicht nur weniger Autos vor der Nase haben, sondern die großzügigen Gehwege auch kreativ nutzen könnten, plant der Bezirksrat Vahrenwald-List eine Umgestaltung.

Bodenelemente zum Spielen

Bodenelemente sollen – auch nach Vorbildern aus anderen Städten – Kinder zum Hüpfen und Springen animieren. Die zahlreichen Baumscheiben, die von den Anwohnerinnen und Anwohnern liebevoll gepflegt werden, sind bereits jetzt kleine grüne Inseln. Sogenannte Parklets – Stadtmöbel aus Holz auf ehemaligen Parkplatzflächen – sollen die Nachbarschaft dort künftig zu Treffen ermuntern, hofft Bezirksratsfrau Gisela Witte, Vorsitzende der Grünen-Stadtteilgruppe Vahrenwald-List. „Wir haben Vorschläge in anderen Städten gefunden, die hier ganz einfach auf dem Asphalt aufgebracht werden können. So erhöht sich die Aufenthaltsqualität, und wir zeigen, wie breite Gehwege kreativ genutzt werden können“, so Witte weiter.

Zu den Gestaltungsideen zählen neben den Outdoor-Holzmöbeln auch kleine Wippen, ein Parcours für Laufräder, Inlineskates und Roller sowie Sitzbänke für Senioren. All das soll die breiten Wege zwischen der alten Baumallee an der Jakobistraße attraktiver machen. „Dadurch wird die Luftqualität verbessert, und die Gestaltung lädt zum Verweilen vor den Häusern und Geschäften ein“, heißt es in dem entsprechenden Antrag von SPD und Grünen im Bezirksrat, der auch mehrheitlich angenommen wurde.

In der Nordstadt am Kleinen Felde wird derzeit bereits ein Gehweg mit einfachen Bodenelementen versehen. „So kann die Planung auch gleich in der List fortgesetzt werden. Der Bezirksrat stellt eigene Mittel für die Gestaltung zur Verfügung“, sagt Jürgen Müller, Bezirksratsherr von den Grünen.

Von Susanna Bauch