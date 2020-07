Hannover

Wie von Geisterhand wandert der Ringfinger in den Mund. Es folgen Mittel-, Zeigefinger und Daumen. Darf man das? Sich im Zwei-Sterne-Restaurant die Finger lecken? Die Antwort lautet: heutzutage wahrscheinlich schon. Und was soll man auch machen, wenn einem kein Besteck eingedeckt wird? Nein, das wurde nicht vergessen: Der Genuss des Hummerschwanzes (35 Euro) beginnt nämlich schon beim Ertasten des Fleischs. Serviert auf einem lauwarmen Kieselbett ist das Krustentier so zartfleischig, so herzhaft-süßlich, wundervoll saftig und aromatisch, dass wir die dazu servierte Bärlauch-Ma­yon­nai­se ganz vergessen. So. Und was am Ende übrig bleibt, das sind unsere Finger voll köstlichen Fetts. Da kann man nur abwägen: Griff zum feuchten Tuch? Oder kurze Vorreinigung im Mund?

Es ist Freitagabend. Wir sitzen im Jante in Hannover an der Theke, tragen Jeans, Slipper, Hemd. Kerzen brennen. Eine frühlingshafte Brise weht durch die offene Eingangstür. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon mehrere Gerichte des 7-Gang-Menüs (140 Euro) hinter uns. Es gab ein Sträußchen von regionalen Salaten zu Begrüßung, dazu feinwürzige Miso-Hollandaise zum Stippen: köstlich. Es gab eine rustikale Waffel, gefüllt mit einem Eis aus Sellerie, Petersilienwurzel und Pinienkernen: köstlich. Es gab ein süßsäuerliches Wechselspiel aus eingelegten Kohlrabis, Quittengelee, Heumilch und Felchenkaviar: Sie ahnen es sicher.

Hohlfelds Küche wirkt selbstbewusster

Das aktuelle Menü ist ein Feuerwerk an Finesse, Spannung und Kreativität. Drei Jahre samt Corona-Lockdown sind seit unserem letzten Besuch vergangen und die Küche Tony Hohlfelds wirkt geschliffener, selbstbewusster, klarer im Profil.

Unscheinbar von außen: Das Jante ist das einzige Restaurant in Niedersachsen mit zwei Michelin-Sternen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nicht ohne Grund stiegen Sommelière Mona Schrader und Küchenchef Tony Hohlfeld schließlich im März in die Liga der bestbewertesten deutschen Restaurants auf, mit einem Knall mussten sie wegen der Corona-Pandemie zwei Wochen danach die Türen schließen. Angefressen deswegen? Wütend? Gar stinksauer? Hohlfeld winkt ab, mehrmals wiederholt der Sternekoch, es sei ein Luxusproblem, das sie hätten.

Mona Schrader erinnert an ihre vielen Kollegen, die von Catering, Großveranstaltungen und Familienfeiern leben müssten: „Da wollen wir uns nicht beschweren.“ Und dennoch würde man dem Paar ein bisschen fluchen und klagen mehr als zugestehen. Der zweite Stern wäre unter normalen Umständen auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein Segen, lockt die Auszeichnung doch Feinschmecker aus der ganzen Republik an.

Das Jante ist jeden Abend ausgebucht

Ausgebucht ist das Restaurant auch. Allabendlich. Mit sieben Tischen. Mehr geht aufgrund der Auflagen nicht. Wer die geringen Gewinnmargen in der Spitzengastronomie kennt, der weiß, da bleibt nicht viel hängen. Einerseits. Andererseits möchte nach so einer tollen Auszeichnung der Herd doppelt befeuert werden.

Im Falle des Jante ist die Auszeichnung ja auch nicht nur der Beginn einer neuen Zeitrechnung in der Geschichte des Lokals, sie zeigt auch einen Umbruch beim Restaurantführer Guide Michelin an: Mit dem dreibesternten Berliner Rutz und dem Hannoverschen Jante stiegen zwei Avantgarde-Restaurants in die Spitzenliga auf, die sich nur noch in Teilen an der französischen Klassik orientieren – wobei Avantgarde nun nicht bedeutet, dass die Köche vorwiegend in Fermentier-Stube hocken, Kräuter zupfen und dabei irgendwelchen Kennt-man-nicht-Wurzeln aus dem regionalen Unterholz beim Gären zusehen.

Ausgefallene Kreationen: Veilcheneis mit Ampfer und Paprika. Quelle: Tim Schaarschmidt

Jante-Chef Hohlfeld ist ein Weltenbummler

Tony Hohlfeld fermentiert gerne, ja, aber vor allem kocht er auch: Er brät, frittiert, bäckt. Er nutzt Techniken, die ihm im Kontext seiner Kreationen als sinnig erscheinen, seien sie modern oder klassisch. Der 30-Jährige ist ein Weltenbummler, der sich von seiner Kreativität treiben lässt. Auch im Einkauf. Hummer bezieht er aus Kanada, Jakobsmuscheln aus Norwegen. Hühnerfleisch kauft er in Niedersachsen, Lamm in Brandenburg.

Apropos. Das Lamm. Meisterhaft. Der Sternekoch beizt die Huft in Salzlake und gart sie für drei Stunden bei 61 Grad im Vakuumbeutel. Über Nacht lässt er das Fleisch auskühlen. Kurz vor dem Servieren wird es sanft temperiert und die Schwarte in viel Fett knusprig ausgebraten. Dazu serviert das Küchenteam eine feinwürzige Lammjus, Blumenkohlpüree und lauwarmen Radicchio, dessen Bitternoten durch Grapefruit und der Eigengeschmack mit etwas Lammfett herausgearbeitet werden. Schlichtweg meisterhaft.

Nichts wirkt künstlich

Nichts wirkt bei Hohlfeld in seinem Geschmack künstlich überhöht, bei aller Intensität scheint die Küche stets frisch, natürlich und ausbalanciert, wenn er etwa Lauchherzen dämpft und der fleischigen Süße etwas salzigen, weißen Deisterspeck, eingelegte Fichtenspitzen, getrocknete Johannisbeeren und eine würzige, leichtflüssige Käsesoße an die Seite stellt.

Die treffsichere Weinreise (81 Euro) von Mona Schrader entführt nach Südafrika, Spanien oder Frankreich. Einzigartig ist aber auch die alkoholfreie Begleitung (71 Euro), darin enthalten sind Gurkenwasser mit Kastanienblüte, Pflaumenmalzbier mit Haselnussöl, Pilz-Apfelsaft mit Brombeeressig. Da darf man sich am Ende vielleicht fragen, ob sich bei der Spargelsoda im Abgang eine zu breite Süße von Holunderblütensirup breit macht – und täte dem Geschmack der Jakobsmuscheln in Maissoße eine Verlängerung am Gaumen gut? Mittels Butter? Genau. Das sind Luxusprobleme.

„Wir wollen uns nicht beschweren“: Mona Schrader und Tony Hohlfeld. Quelle: Schaarschmidt

Von Hannes Finkbeiner