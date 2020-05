Jeden Freitagabend: „Hannover Stream Club“ liefert Partymusik live ins Wohnzimmer

Herrenhausen

Ungewohntes Szenario auf der Außenterrasse von Schloss Herrenhausen: Drei Männer mit Mund-Nasen-Schutz hantieren mit reichlich technischem Equipment. Irgendwann sind dumpfe elektronische Beats zu hören, die bis in den Georgengarten dringen. Die maskierten Männer legen sich ordentlich ins Zeug, allerdings scheint niemand von ihnen Notiz zu nehmen. Was aussieht und klingt wie ein Livekonzert, findet ohne einen einzigen Zuhörer statt. Wobei – das stimmt so auch wieder nicht: Das Publikum ist nur nicht vor Ort. Es lauscht etwa im heimischen Wohnzimmer via Smartphone oder Computer – und feiert.

Erinnerung an Partyleben

An diesem Tag haben die Arbeiten auf der Schlossterrasse bereits um 15 Uhr begonnen. Vier Stunden später legen dort gleich mehrere DJs auf – ganz ohne Publikum. Während die Musiker ihr Equipment aufbauen und testen, werden vereinzelt vorbeigehende Spaziergänger zumindest an Hannovers stillgelegtes Partyleben erinnert. „Kunst und Kultur liegen am Boden“, sagt Frank Rumohr – in Hannover besser bekannt als DJ AirKnee. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund DJ Jay Are hat er deshalb die Reihe „ Hannover Stream Club“ ins Leben gerufen.

Nicht nur der Sound besticht

„Wenn die Leute nicht zu uns kommen, kommen wir eben zu ihnen“, sagt Rumohr. Nur dass die DJs ihr Publikum eben nicht persönlich besuchen, sondern sich per Stream ins heimische Wohnzimmer auf den Computer- oder Smartphonebildschirm schalten lassen. „Wer DJ ist, liebt die Musik. Ohne sie fällt er schnell in ein Loch“, erklärt der Musiker. Umso wichtiger war ihm, seine Arbeit möglichst schnell wieder aufzunehmen.

Hilfreich war dabei die schnelle Unterstützung durch das Schloss Herrenhausen. „Die Idee ist sofort auf Zuspruch gestoßen“, sagt Rumohr. Und die Entscheidung für die Location lohnt sich: Dank des Blicks über die Gärten besticht der Stream nicht nur durch den Sound – sondern auch durch das besondere Ambiente.

Stream bei Facebook und Twitch

Jeden Freitag wollen DJ AirKnee und DJ Jay Are nun gemeinsam mit einem Gast-DJ live Disco, House und Classics auflegen. Auch dabei ist Saxofonist Laurenzo Mendez, der die elektronische Musik unterstützt. Gesendet wird der Livestream auf der zugehörigen Facebook-Seite, auf Twitch und nachträglich sonnabends bei Radio Hannover. Die Zielgruppe: die über 30-Jährigen.

„Die Zeit gerade trifft mich hart“

Sowohl Rumohr als auch DJ Jay Are zählen zu den Urgesteinen in Hannovers Partyszene. Ebenso wie der Gast-DJ des zweiten Streams, DJ Giorgio. Seit Jahrzehnten legt er in Clubs wie Baggi, Zaza und Capitol auf. Die pausierende Veranstaltungsszene macht ihm schwer zu schaffen. „Die Zeit gerade trifft mich ziemlich hart“, sagt der langjährige DJ, dem aktuell jegliche Einnahmen weggebrochen sind – daran ändert auch das Projekt „ Hannover Stream Club“ nichts.

Denn anders als etwa Faust-TV setzt das Partystreaming von AirKnee und Jay Are nicht auf Spenden. „Ich mache hier aber mit, damit mich die Leute nicht vergessen“, sagt DJ Giorgio. Und das dürfte ihm gelingen: Der zweite Stream erreichte etwa 3000 Aufrufe.

Von Nina Hoffmann