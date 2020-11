Herrenhausen

Wenn man die Tanzschule „Happy Hours“ betritt, sieht man gleich, dass etwas anders ist als in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Die Discokugel hängt zwar noch von der Decke, aber vor einer grünen Stoffbahn stehen zwei Schaufensterpuppen mit einem Mund-Nasen-Schutz. Inhaber Stefan Schilling musste im November seine Schule wegen der neuen Corona-Maßnahmen erneut schließen. Nun bietet er Tanzunterricht im Internet an. Die Spanne reicht von Salsa über Disco Fox bis zu Foxtrott. Das grüne Tuch funktioniert als Video-Hintergrund und die Puppen als Dekoration, damit er nicht ganz alleine im leeren Saal steht.

Auf dem Boden hat Inhaber Stefan Schilling Quadrate von 3x3 Metern ausgemessen, damit jeder Tanzschüler den Abstand zu seinem Nachbarn einhält. Quelle: Samantha Franson

Anzeige

Damit die Stimmung während der Corona-Pandemie nicht allzu trübsinnig wird, hat er sich mit seiner Partnerin Kerstin Toll etwas überlegt – den Hype um das Lied „ Jerusalema“ mitzumachen. Im Radio hatte die Tanzlehrerin das Lied von dem südafrikanischen DJ Master KG gehört und erfahren, dass weltweit Menschen dazu eine Choreografie tanzen. Die „ Jerusalema Dance Challenge“ war entstanden.

Corona-konformes Tanzen

Mitarbeitende von Kliniken, Beschäftigte an Flughäfen und in Supermärkten tanzen zu dem Lied, filmen sich und stellen ihre Videos ins Internet. „Ich hab' zu Stefan gesagt 'Lass uns mal üben'. Und dann haben wir kurzerhand in der Küche getanzt“, erzählt sie. „In Corona-Zeiten bringt das Lied den Spaß und die Lebensfreude rüber. Es ist eine Möglichkeit, alle zusammenzubringen und dabei trotzdem mit Abstand zu tanzen.“

Denn jeder tanzt die Choreografie für sich allein. Ein weiterer Vorteil: sie ist auch für Anfänger leicht zu lernen. Mit den linken Fuß stampft man viermal auf der Stelle, als würde man eine ein Kaugummi unter der Schuhsohle loswerden wollen. Dann ist der rechte Fuß dran und schließlich springen die Tänzer von einem Fuß zum anderen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Tanzschüler sind begeistert

Spontan beschließen die beiden im Spätsommer, die Choreografie ihren Tanzschülern beizubringen. Egal ob Hip-Hopper, Seniorin oder Grundschüler vom Kindertanz-Kurs: Alle sind sofort bei der Sache. Wenige Wochen später drehen sie ihr eigenes Video. „Wir haben im Biergarten, im Hof, im Park gefilmt und überall ein bisschen Spaß gehabt“, erzählt Stefan Schilling. Das fertige Video stellen sie ins Netz. Manche ihrer Tanzschüler sind so im Jerusalema-Fieber, dass sie sogar ihren Kollegen bei der Arbeit den Tanz beibringen.

Firma aus Sarstedt möchte Tanz lernen

Vor einigen Tagen hat sich eine Mitarbeiterin eines Sarstedter Unternehmens für Agrarprodukte bei der Tanzschule gemeldet. Die Firma möchte, statt eine Weihnachtsfeier zu feiern, die wohl sowieso aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden darf, die Choreografie des Tanzes lernen. „Die Firma möchte ihren Mitarbeitern gute Stimmung und Bewegung mitgeben“, erklärt Schilling. Der Happy Hours-Tanzlehrer wird den Mitarbeitenden Online den Tanz beibringen, sie filmen, und ihnen das fertige Video zur Verfügung stellen. Mittlerweile hat er sich fürs Filmen sogar eine Drohne gekauft.

Lesen Sie auch

Die Corona-Pandemie hat für ihn zu unerwarteten neuen Geschäftsideen geführt. Denn neben den Workshops für die Firma plant er momentan eine digitale Datingshow für Singles. „Jetzt ist eine dunkle Jahreszeit und Singles haben es wegen der geschlossenen Ausgehmöglichkeiten besonders schwer.“ Bei der öffentlichen Veranstaltung sollen Alleinstehende neue Kontakte knüpfen können. Trotz der digitalen Möglichkeiten hofft er auf die schnelle Wiedereröffnung seiner Tanzschule. Sein Hygienekonzept wurde bereits genehmigt und in den Sommermonaten umgesetzt.

Von Inga Schönfeldt