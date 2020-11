Neustadt

Tausende Blätter säumen derzeit Straßen und Wege. Parks und Wälder leuchten in bunten Farben. Die Temperaturen sinken. Und trotzdem kämpft sich die Sonne immer wieder durch die Wolken und sorgt für die Momente, die besonders schön den Herbst beschreiben und den Winter ankündigen. Herbstzeit ist Bastelzeit. Und so ruft die Redaktion auf, solche Momente künstlerisch festzuhalten und lädt zu einer besonderen Aktion ein: Wir suchen die kreativste Kindertagesstätte, Krippe und Elterninitiative in der Region Hannover. Wir möchten mitten in der Corona-Krise künstlerische Momente der Zuversicht und Kreativität teilen und hoffen auf zahlreiche Kindergruppen, die sich zum Thema Herbst, Advent und erste Wintermomente beteiligen. Die schönsten Kunstwerke präsentieren wir in den kommenden Wochen gern in der Tageszeitung.

Kastanien-Kunst mit Vorsicht: Für den Wettbewerb können aus Kastanien auch kleine Figuren gebastelt werden. Quelle: Leona Passgang

So können Sie mitmachen

Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wir suchen Bilder von Kastanienfiguren, Herbstkränzen und Collagen aus Naturmaterialien. Vielleicht werden die Kitas selbst und die Gruppenräume auch besonders geschmückt. Kinder tragen Herbstkostüme und bereiten den ersten Adventsschmuck vor. Die Redaktion freut sich aber auch über klassisch gemalte Bilder. Schön herbstlich oder vorweihnachtslich soll es sein.

Wenn Sie mitmachen möchten, fertigen Sie ein Foto vom Kunstwerk und schicken Sie uns das Bild mit dem Stichwort „Kita-Kunst“ an hannover@haz.de. Bitte schreiben Sie uns, welche Kita und Gruppe gebastelt hat und wie das Kunstwerk entstanden ist. Teilnehmen können Kitas, Krippen und Elterninitiativen aus der gesamten Region Hannover. Unter allen Teilnehmern werden im Frühjahr kleine Preise verlost. Die Gewinner werden zu einem besonderen Ausflug eingeladen, sobald es die Corona-Maßnahmen zulassen. Mehr soll noch nicht verraten werden. Einsendeschluss ist Ende des Jahres 2020. Viel Glück!

Die Teilnehmer bestätigen, dass sie die alleinigen Verwertungsrechte an eingereichten Fotos sowie das Einverständnis der eventuell abgebildeten Personen haben. Die Teilnehmer räumen der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG das Recht ein, die Fotos unentgeltlich in der HAZ und Neuen Presse und auf den entsprechenden digitalen Kanälen zeitlich und örtlich unbegrenzt zu veröffentlichen und zu verbreiten. Welche Fotos veröffentlicht werden, entscheidet die Redaktion. Daten werden nur für die Aktion gespeichert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von Jan Sedelies