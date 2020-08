Hannover

In Hannover kommt wieder ein wenig Volksfest-Flair auf: In der Innenstadt ist das Sommertreiben in der Stadt gestartet. Am Kettenkarussel auf dem Opernplatz eröffneten Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Fred Hanstein vom Schaustellerverband das bunte Treiben, das mindestens vier Wochen dauern soll. „Wir schaffen es, hiermit ein kleines bisschen Volksfeststimmung in die Stadt zu bringen. Das ist eine Bereicherung“, hob Onay hervor.

Zwangspause seit dem Weihnachtsmarkt

38 Schausteller laden die Menschen aus Stadt und Umland dazu ein, täglich in der Zeit von 12 Uhr bis 20 Uhr Fahrgeschäfte und Buden zu besuchen und typische Kirmesleckereien zu sich zu nehmen. Die Schaustellergeschäfte verteilen sich in der Innenstadt, auf der Lister Meile und um den Maschsee herum. „Nachdem in diesem Jahr wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober keine Volksfeste stattfinden dürfen, bieten die Schausteller hier ein alternatives Veranstaltungsformat“, sagte Hanstein, der Vorsitzender des niedersächischen Schaustellerverbandes ist. „Ich freue mich, dass es jetzt nach fast acht Monaten wieder losgehen kann“, sagte Hahnstein. Durch die Corona-Krise waren Schausteller über Monate zur Untätigkeit verdammt. Er habe zuletzt beim Weihnachtmarkt seine Buden errichten können.

Von Gabriele Schulte