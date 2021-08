Jetzt im Livestream: Die Open-Air-Opern-Gala im Maschpark

Hannover

Drei Stars der bisherigen Open-Air-Opern im Maschpark sind zurück: Stephen Costello, Nadine Sierra und Andrzej Filonczyk sind an den berühmten Opernhäusern in Wien, Mailand oder New York zu Hause und begeistern jetzt erneut am Fuße des Neuen Rathauses im Maschpark. 2000 Gäste sind im Maschpark dabei – das ist die Kapazitätsgrenze, die wegen der Corona-Pandemie nicht überschritten werden darf.

Sie können aber auch hier die festliche Gala im Live-Stream verfolgen, den wir vom Kultur-Sender arte in Kooperation mit TVN, den TV-Experten der Madsack Verlagsgruppe, übernehmen.

Von HAZ