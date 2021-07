Hannover

Das Szenario des neuen in Hannover produzierten Hörspiel „Und auf Erden Stille“ mutet düster und hochaktuell an. Die 16-jährige Waise Rhiannon lebt nach der „Großen Katastrophe“ mit wenigen anderen Überlebenden tief unter der Erde in einem verlassenen Bergwerk. Sie beginnt nach Spuren ihres Vaters zu suchen. Es gibt keine Autos mehr, keine Flugzeuge und keine Elektrizität. Schuld an diesem Zustand sind eine Pandemie und ein Virus, der die Hörempfindlichkeit der Menschen verstärkt. Die Lautstärke des Menschen selbst und des Planten machen ein Überleben fast unmöglich. Und trotzdem bricht Rhiannon zu Fuß nach New York City auf.

Für die Hörspielproduzenten Joachim-C. Redeker und Balthasar von Weymarn und ihr Produktionsbüro Interplanar ist die Idee zum Hörspiel besonders herausfordernd. Wie setzt man ein Virus, das es auf den Hörsinn abgesehen hat, in einem Hörspiel um, ohne dass Hörer und Hörerinnen zum Beispiel bei einer Autofahrt abgelenkt werden? „Wir waren auf der Suche nach einem stressigen aber akustisch interessanten Sound“, sagt Redeker.

Das Ergebnis präsentiert das Team von Interplanar nun beim HAZ-Hörfest „Hannover hört hin“ am 17. Juli im Georgengarten.

Das läuft bei „Hannover hört hin“ Das Hörspiel „Und auf Erden Stille“ stellt Joachim-C. Redeker am 17. Juli um 21 Uhr bei „Hannover hört hin“ vor. Beim dreitägigen Festival der Sparkasse und HAZ gibt es unterstützt durch die Hörregion vom 16. bis 18. Juli Konzerte, Lesungen und Hörspiele in sicherer Atmosphäre im Georgengarten. Denn die Besucher können sich kostenlos desinfizierte Funkkopfhörer ausleihen und auf der abgesperrten Wiese vor dem Museum Wilhelm Busch auf Picknickdecken zuhören. Mehr als 10.000 Quadratmeter bieten Platz für Auftritte von „Spiegel“-Bestsellerautorin Svenja Gräfen, Hörspielproduzent Ivar Leon Menger, Kabarettistin Liese-Lotte Lübke, Musiker wie Jakob Karl, Marie Diot und Tilman Birr. Es gibt einen Poetry Slam, Kinderprogramm und Lesungen von HAZ-Autoren wie Simon Benne, Imre Grimm, Susanna Bauch, Hans-Peter Wiechers und Bernd Haase. Der Eintritt ist frei. Kopfhörer werden gegen Pfand wie den Personalausweis ausgegeben. Gäste werden für die Corona-Nachverfolgung registriert. Nachweise von erfolgten Impfungen oder Corona-Tagestests sind erforderlich.

Für Redeker und von Weymarn ist das Hörspiel die erfolgreiche Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit. Schon im Alter von 13 Jahren trafen sich die heutigen Drehbuchautoren, Sounddesigner, Regisseure und Radioproduzenten, um an ersten Ideen zu arbeiten. „Wir experimentierten mit einer Bandmaschine, klebten den Löschknopf so ab, dass wir mehrere Spuren übereinander aufnehmen konnten: Musik, Geräusche, Stimmen“, sagt Redeker.

Produktionsfirma ist mehrfach ausgezeichnet

Aus den ersten Skizzen entwickelte sich die erfolgreiche Hörspiel-Reihe der Science-Fiction-Kultbücher über Mark Brandis von Autor Nikolai von Michalewsky. Die Plattenfirma Universal veröffentlichte später auch die Reihe „Heliosphere 2265“, mit Wanja Gerick, dem Sprecher von Anakin Skywalker, und Thomas Nero Wolff, der Synchronstimme von Hugh Jackmann.

Interplanar gilt heute bundesweit als Expertenteam für Hörspielstoffe aus dem Science-Fiction-Bereich. Entsprechend gewann die Produktionsfirma Preise wie den Deutschen Phantastik-Preis und den Hörspiel-Award. Nun folgt die Reihe mit dem Hör-Virus.

Erfolg gründet auf Sounddesign und Musik

Der Erfolg liegt sicher auch im Sounddesign und der Musik begründet. In einem Bothfelder Keller lagern in einem Studio mehr als ein Dutzend analoge Synthesizer. Ein alter Minimoog, ein Rhodes Piano von 1973, eine Orgel von 1971, Vocoder, die alte Bandmaschine – die Technik mutet historisch an. „Man muss Instrumente anfassen, darin entsteht Musik, die nach Filmen klingt“, sagt Redeker. „Gerade in aktuellen Produktionen setzen Hörspielmusiker auf eine Mischung aus analogen Klängen und digitalen Möglichkeiten.“ Und wenn die Idee fehlt, wie es in einem Weltraumanzug klingt? „Da haben wir Buzz Aldrin angeschrieben – und Antwort bekommen“, erzählt der 51-Jährige nicht ohne Stolz.

Für Redeker sind Hörspiele mehr als Produkte einer Nischenkultur. „Wir können große Geschichten ganz professionell zu Hause erzählen und brauchen nicht das ganz große Geld und Personal, um eine Welt entstehen zu lassen.“ Als junger Mann hat er Karl-May-Hörspiele und die „Fünf Freunde“ gehört. „Aber fasziniert hat mich immer der Klang eines Films.“ Also nahm er ihre Tonspuren auf und malte sich im Kopf eigene Bilder dazu. „Ich kannte die Tonspur von ,Das Imperium schlägt zurück’ vor dem eigentlichen Film – und war dann vom Film eher enttäuscht“, erzählt Redeker.

Von Jan Sedelies