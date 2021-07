Joachim Maiß verlässt die Multi-Media-BBS in Hannover

Hannover

Er ist die Stimme der Berufsschullehrkräfte in Niedersachsen – mahnend und hart in der Kritik, aber stets freundlich im Ton: Joachim Maiß (66), der Leiter der Multi-Media-BBS an der Expo-Plaza, geht in den Ruhestand. Er geht kurz vor dem 20. Geburtstag der Schule, die er einst mitgegründet hat.

In Celle ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Abitur („an einem klassischen Gymnasium“) will Maiß etwas mit Wirtschaft und Schule machen, entschließt sich zum Berufschullehramt. Studium und Referendariat absolviert er in Göttingen, schon damals mit seiner Frau, die inzwischen Lehrerin an einer BBS in Celle ist.

Fast in der Wirtschaft gelandet

Maiß sagt, er wäre fast Finanzmanager bei Pepsi geworden. Statt in die Wirtschaft führt sein Weg aber dann doch in die Schule. Seinen ersten Job als Lehrer hat er an der BBS 1 in Celle, 1989 geht er ins Kultusministerium, ist dort für Statistik und Lehrerbedarfsplanung zuständig. Ein Thema, das ihn immer wieder umtreibt, denn die Berufsbildenden Schulen leiden seit Langem an Lehrermangel. Die Unterrichtsversorgung dümpelt immer bei rund 90 Prozent. Mindestens 500 Pädagogen seien jetzt zusätzlich nötig, um wenigstens die größte Not zu lindern, sagt Maiß.

Neustart mit viel Gestaltungsfreiheit

2001 kommt die Anfrage, ob er Leiter der neuen Multi-Media-BBS auf dem Expo-Gelände werden wollte. „Das war wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl“, sagt er. Als die Schule in dem futuristischen Glasgebäude im August 2001 eröffnet wird, steht sie noch unter der Ägide der Stadt. Kurz darauf wird die Region Hannover gegründet, und seitdem ist die Schulträgerin. Ein Glücksfall, sagt Maiß. Als Schulleiter habe er damals ganz viel Freiheit gehabt, auch weil in Niedersachsen gerade das Pro-Reko-Modell läuft, das ausgewählten Berufsschulen viel Selbstständigkeit zugesteht. Der Modellversuch wird später auf alle 134 BBSen im Land ausgedehnt, inzwischen hat das Land aber einen Großteil der ehemaligen Freiheit wieder einkassiert.

Das findet Maiß „sehr schade“. Er erinnert sich gern an die Aufbruchstimmung der ersten Schuljahre. „Wer hätte sich schon vorher träumen lassen, dass er als Schulleiter mal Leiter eines Fernsehstudios wird?“ Das Radio- und Fernsehteam der Multi-Media-BBS ist oft im Landtag („Landtagsfernsehen“), filmt Sitzungen und interviewt Politiker. Maiß ist häufiger Gast im Lokalfunk – bei Leinehertz und H1.

Vermisst die Aufbruchstimmung der frühen Jahre: Der Leiter der Multi-Media-BBS, Joachim Maiß, geht in den Ruhestand. Quelle: Tim Schaarschmidt

Missbrauchsskandal erschüttert Schule

Er hat auch bittere Erlebnisse in seiner Schulleitungszeit: 2014/2015 erschüttert ein Missbrauchsskandal die BBS. Ein Lehrer, damals 62, soll mehrere Jungen und junge Männer sexuell belästigt haben, die Staatsanwalt ermittelt, der Pädagoge taucht ab, das Kollegium ist entsetzt. Bei Maiß sitzt auch jetzt noch die persönliche Enttäuschung tief: „Da denkt man, man kennt jemanden gut, und dann liegt man so daneben.“ Die damalige Schilderung eines der Opfer gehe ihm bis heute nah.

Mit psychologischer Hilfe aus der Landesschulbehörde habe die Schulgemeinschaft versucht, dies aufzuarbeiten, sagt Maiß. Ein Präventionskonzept wurde entwickelt, bei diesem Thema sei die Sensibilität sehr hoch, Lehrkräfte achteten streng darauf, nicht mit Schülern allein in einem Raum zu sein. „Wir passen aufeinander auf.“

Freund internationaler Partnerschaften

Als Schulleiter hat Maiß den Blick stets über den Tellerrand gerichtet, seit 2011 pflegt die Schule Patenschaften mit Schulen in China, auch mit einer der bedeutendsten Privatschulen in der Türkei gibt es einen engen Austausch, wegen der derzeitigen politischen Lage ruht die Partnerschaft aber. Mit der benachbarten Hochschule Hannover initiiert Maiß einen interdisziplinären Studiengang zur Mediengestaltung, bei dem ein Ausbildungsteil an der BBS absolviert wird. Die Teilnehmer müssen bei einem Medienhaus oder einer Agentur Werkstudenten sein. Weil es an der Expo-Plaza keine Gastronomie gibt, lässt Maiß 2004 eine Schulcafeteria eröffnen, die auch für externe Gäste offensteht.

Gefragter Digitalexperte

Die BBS wird als erste Berufsschule in Deutschland von „World Skills Germany“ als IT-Bundesleistungszentrum ausgezeichnet, beim Thema digitales Lernen ist Maiß ein gefragter Experte, er veranstaltet alljährlich den IT-Hackaton, schiebt wichtige Initiativen zur Berufsorientierung und Kooperationen mit Firmen wie Cisco an. Die digitalen Medien werden Unterricht verändern, ist Maiß überzeugt, Hausaufgaben und schriftliche Klassenarbeiten werden an Bedeutung verlieren, gemeinschaftliches, kooperatives, fächerübergreifendes Arbeiten werde wichtiger.

Enkel, Hobbys und Bildungspolitik

Als Leiter einer großen Schule (2350 Schüler, 75 Mitarbeiter) hört Maiß jetzt auf. Der zweifache Opa will sich seinen Enkeln, aber auch seinen Hobbys wie Reisen, Segeln, Kitesurfen und Tauchen widmen, als Lehrervertreter der Berufsschulen bleibt er noch länger im Amt. Der Kultusminister wird sicher bald wieder seine mahnenden Worte, freundlich vorgetragen wie immer, zu hören bekommen – spätestens Anfang September, wenn in den Schulen Lehrkräfte und mobile Luftfilter fehlen.

Von Saskia Döhner