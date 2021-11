Hannover

Am Stand von tecRacer spielt Josè Llorens eine Partie Tischtennis an einer Mini-Platte. Die Firma aus Hannover, die Kunden im Bereich Cloud Computing für Amazon Web Services berät, sorgt so für etwas Abwechslung. Sie ist aber in erster Linie bei der Jobmesse im Hannover Congress Centrum (HCC) dabei, weil sie IT-Consultants und Entwickler einstellen will. „Wir sind froh, dass wir nicht mehr nur über Webinare arbeiten müssen“, sagt Eva Ramuschkat von tecRacer.

Bekannte Unternehmen sind bei der Jobmesse im HCC vertreten

Die Jobmesse, von den Veranstaltern als Karriere-Event bezeichnet, musste wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden. Jetzt sind am Sonnabend und am Sonntag 120 Aussteller unterschiedlichster Branchen dabei, darunter bekannte Namen wie Tui, Bosch, die Deutsche Bahn, Aldi oder die Madsack Mediengruppe. Dazu kommen Hochschulen, Behörden wie Polizei, Zoll, Stadt und Region Hannover sowie Weiterbildungseinrichtungen.

Mehr Besucher als erwartet

Am ersten Tag sind mehr als 1000 Besucher gekommen, was Geschäftsführer Michael Barlag von der gleichnamigen Veranstaltungsagentur als Erfolg wertet. „Bei den herrschenden Rahmenbedingungen hätten wir gar nicht so viel erwartet“, sagt er. Es gilt die 3-G-Regel, außerdem herrscht Maskenpflicht. „Wer die Messe besucht, hat sich schon vorher informiert und klare Vorstellungen“, sagt Barlag, dessen Unternehmen in den vergangenen 14 Wochen 13 Jobmessen im gesamten Bundesgebiet veranstaltet hat. Die Menschen seien dankbar für Präsenzveranstaltungen.

Junge Menschen und ausgebildete Fachkräfte kommen

Im HCC suchen nicht nur junge Menschen nach Karrierechancen, sondern auch ältere Fachkräfte, die sich beruflich umorientieren wollen. „Bei uns sind viele dabei, die sich für unsere Studienangebote interessieren“, sagt Dorothea Westphal vom Gemeinschaftsstand von Landeskriminalamt, Zentraler Polizeidirektion und Polizeidirektion Hannover. Ihr Kollege Engin Tavan berät zwei junge Frauen, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. „Wir haben uns gezielt Anlaufpunkte ausgesucht“, berichten sie. Dabei gibt es durchaus Spielraum. Oben auf ihrer Liste steht neben der Polizei die Medizinische Hochschule.

Die Firma Railconzept aus Wunstorf bildet in elfmonatigen Kursen Lokführer und Lokführerinnen aus, die sie dann an Bahnunternehmen vermittelt. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagt Inhaber Roland Schmidt. Interessenten aus allen Altersgruppen seien an den Stand gekommen. Dort steht unter anderem ein Fahrsimulator, an dem sich Jonas Doede aus Ahlem versucht. „Ich finde das ganz gut und könnte mir vorstellen, so etwas einmal zu machen“, erklärt er hinterher. Festlegen mag er sich aber nicht und muss es auch nicht. Der Schüler der IGS Badenstedt hat mit seinen 15 Jahren noch reichlich Zeit für berufliche Orientierung.

Die Jobmesse im HCC ist auch noch am Sonntag, 14. November, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, wobei Schüler, Auszubildende, Studenten, Rentner und Erwerbslose nicht zahlen müssen.

Von Bernd Haase