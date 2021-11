Hannover

Die Wirtschaftsförderung der Region Hannover hat ihre jährlichen „Trends und Fakten“ aktualisiert. Die Datensammlung mit Zahlen aus dem Jahr 2020 bietet Material zum Standort und seiner Entwicklung. „Das Corona-Jahr 2020 liefert für die Region ein differenziertes, aber grundsätzlich erstaunlich positives Bild der wirtschaftlichen Kennzahlen“, sagt Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD). Er verweist vor allem auf den Arbeitsmarkt. Dieser habe nach kurzzeitig stark steigender Arbeitslosigkeit im Frühjahr von der konjunkturellen Entwicklung der meisten Wirtschaftssektoren in der zweiten Jahreshälfte profitiert.

Hier kommen Sie zu den wichtigsten Daten:

Die Daten der Region sind auch einer Broschüre erhältlich. Sie enthält Angaben, Tabellen und Grafiken etwa zur Beschäftigung, zu Kaufkraft und Einzelhandel, zu Unternehmen, zu Ausbildung, zum Gewerbestandort oder zum Tourismus. Sie lässt sich entweder per Mail an wirtschaftsfoerderung@region-hannover.de in gedruckter Form bestellen oder unter wirtschaftsfoerderung-hannover.de im Internet herunterladen.

Die Region Hannover erstellt diese Daten jedes Jahr und veröffentlicht sie in einer Reihe, die als Broschüre erhältlich ist.

Von Bernd Haase