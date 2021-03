Hannover

Die Strecke am Mittellandkanal stadtauswärts bietet allen, die am Wasser gern auch mal geradeaus laufen und ins Weite blicken, jede Menge Perspektiven zwischen Naturwald und Mergelgrube. Hier ist kein Läuferhotspot, und obwohl zum Teil auch Radfahrer die schmalen Wege nutzen, wird es nicht eng. Der Untergrund wechselt zwischen feinem Schotter, Asphalt und Waldboden. Die Route ist insgesamt 11,5 Kilometer lang.

Start und Ziel liegen am Bahnhof in Anderten. Quelle: Gabriele Schulte

Einstiegsmöglichkeiten gibt es viele. Ein guter Startpunkt ist der Bahnhof in Anderten, wo sich An der Bahn Parkplätze finden. Von dort führt die Gollstraße zur ersten Brücke. Statt sie zu überqueren, biegen wir nach links schräg hinunter Richtung Kanal, unterhalb der Kleingärten auf den Betriebsweg zur Anderter Schleuse, der für Fußgänger frei ist. Dort warten Frachter auf ihre Abfertigung. Die Besatzung hat oft viel Zeit und wer es nicht eilig hat, kann sich nach dem Woher und Wohin und der Ladung erkundigen.

Schiffe warten vor Schleuse, Möglichkeit zum kurzen Plausch im Vorbeilaufen. Quelle: Gabriele Schulte

Der erste Anstieg führt hoch zur Brücke An der Schleuse. Quelle: Gabriele Schulte

Spätestens vor der Schleusenbrücke wird klar, dass die Strecke am flachen Kanal auch ihre, wenngleich kurzen, Anstiege hat. Rechts geht es über die Brücke mit Blick auf die imposante Schleuse. Sie wurde 1928 von Reichspräsident Hindenburg eröffnet und nach ihm benannt, was heute umstritten ist. Auf der anderen Seite laufen wir zunächst auf dem Radweg Richtung Sehnde. Um dem Wasser wieder näher zu kommen, folgen wir hinter der Schleuse gleich nach der Unterquerung des Südschnellwegs einem schmalen Erdweg nach links über einen kleinen Hügel hoch und acht Treppenstufen hinunter.

An der Hindenburgschleuse biegt der Weg auf die Brücke An der Schleuse ab. Quelle: Gabriele Schulte

Gleich hinter der B-65-Unterquerung geht es links wieder zum Wasser. Quelle: Gabriele Schulte

Ein Grundrauschen ist unverkennbar. Denn wenig später unterquert der Fußweg auch die A7. Für den Abstecher in den Naturwald Gaim biegen wir direkt vor dem Autobahnbrückenpfeiler durch ein Wildschutztor auf der rechten Seite ab auf den Parallelweg jenseits des schmalen Deichs. Gegenüber der Sandverladestelle der Holcim-Zementwerks beginnt der Waldweg, der direkt in den in weiten Teilen naturbelassenen Buchen- und Eichenwald führt.

Durch dieses Tor direkt vor der A-7-Unterführung können Läuferinnen und Läufer zum Gaim abbiegen. Quelle: Gabriele Schulte

Vogelstimmen dominieren nun die Geräuschkulisse. Der Blick fällt auf urige Wurzeln und alte Baumstämme, die nicht weggeräumt, sondern als Totholz Käfern und anderen Waldbewohnern als Nahrung überlassen werden. Schmale Gräben und feuchte Senken bieten unter anderem seltenen Libellenarten Lebensraum.

Im Gaim wird die Natur vielerorts sich selbst überlassen Quelle: Gabriele Schulte

Wer länger in das kleine, aber besondere Waldgebiet eintauchen möchte, kann die Strecke hier auf den mal breiten, mal ganz schmalen Wegen erweitern, etwa auf dem Sehnder Themen-Radweg 1. Manchmal ist es hier im Wald aber recht matschig. Unsere Strecke biegt an der zweiten Kreuzung wieder nach links ab zurück zum Kanal.

Der Weg führt hier an Wassergräben und Senken entlang. Quelle: Gabriele Schulte

Nun kommt schon auf Sehnder Stadtgebiet die nächste Brücke in Sicht. Und immer wieder Schiffe. Manchmal tauchen sie direkt hinter dem Deich auf, als ob sie kein Wasser unter dem Kiel bräuchten. Wer sich auf spielerische Überholwettbewerbe mit den scheinbar gemächlich dahintuckernden Frachtern einlässt, hat in der Regel das Nachsehen.

Wir nutzen die erste Möglichkeit zur Kanalüberquerung – die fast verkehrsfreie Brücke Richtung Höver. Quelle: Gabriele Schulte

Der kurze Anstieg hoch zur Brücke Richtung Bilm. Quelle: Gabriele Schulte

Wer mag, kann am Wasser entlang quasi endlos weiterlaufen und nach Belieben am anderen Ufer zurück. Uns führt an der Brücke nach Höver wieder ein kurzer Anstieg hinauf.

Vor den Brücken liegen kurze Anstiege, wie hier auf dem Weg hoch zur Gollstraße. Quelle: Gabriele Schulte

Die schmale Straße über den Kanal ist nur für Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Für einen Blick auf die Höversche Mergelgrube laufen wir an einer Parkbank vorbei und biegen gleich danach an einer offenen Schranke rechts auf den kurzen asphaltierten Zufahrtsweg zum Steinbruch ab. Der kleine Abstecher lohnt sich für Natur- wie für an Industriegeschichte Interessierte. Direkt vor dem Holcim-Betriebsgelände lässt sich ein Eindruck vom Ausmaß der Ausbaggerungen für die Bauwirtschaft gewinnen.

Hinter einer Pausenbank biegt der Weg rechts ab Richtung Steinbruch. Quelle: Gabriele Schulte

Rückweg zur Brücke über den Kanal nahe Höver - sie ist fast verkehrsfrei. Quelle: Gabriele Schulte

Vor etwa 70 Millionen Jahren ist hier aus den Resten von Meerestieren fast weißes Kalkgestein, der sogenannte Mergel, entstanden. Versteinerte Seeigel, Muscheln und andere Fossilien zeugen davon. Liebhaber dürfen sie in einigen Bereichen außerhalb von Pandemie-Zeiten manchmal sammeln. Das bröselige tonhaltige Gestein wird mit Sand vermischt zu Zement verarbeitet, die Silos des Werks Höver sind in der Ferne zu sehen. Auch mehr als hundert Jahre nach Werksgründung wird in der Tiefe gebaggert. An anderen Stellen holen sich Flora und Fauna das Gebiet nach und nach zurück. Seen füllen sich mit Wasser, Büsche und Bäume wachsen heran.

Auch unterhalb der Autobahn 7 geht es voran. Quelle: Gabriele Schulte

Von der Brücke Gollstraße sind stadteinwärts mehrere weitere Brücken im Blick. Quelle: Gabriele Schulte

Der Weg stadteinwärts auf dieser Kanalseite würde wegen des Steinbruchs samt Verladehafen für uns zur Sackgasse. Deshalb laufen wir über dieselbe schmale Brücke zurück auf die Südseite, der Rückweg ohne Abstecher ist 4,7 Kilometer lang. Diesmal halten wir uns bis zur drei Kilometer entfernten Anderter Schleuse durchgängig direkt am Wasser und bleiben diesmal bis zur Brücke Gollstraße auf dem Radweg auf dieser Seite des Mittellandkanals. Oben kommen gleich mehrere Brücken in Sicht, und wieder Schiffe. Ganz klar eine Strecke mit Weitblick.

