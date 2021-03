Hannover

In der Coronazeit in der Eilenriede zu joggen, kann eine echte Herausforderung sein: Viele Menschen besuchen im Lockdown den Stadtwald, auf einigen Wegen muss man sich als Jogger auf einen echten Slalomlauf einstellen – und selbst dann ist es nicht immer einfach, die nötigen Abstände einzuhalten. Es gibt aber Routen abseits der gängigsten Spazierwege, wie die 7,5 Kilometer lange blaue Tour durch die nördlichen Teile der Eilenriede.

Immer in Bewegung: HAZ-Reporterchef Heiko Randermann unterwegs in der Eilenriede. Quelle: Schaarschmidt

Die Tour gehört zu den von der Stadt markierten Laufwegen im Stadtwald – was für ortsunkundige Läufer den Vorteil hat, dass sie einfach den blauen Pfeilen folgen können. Nicht alle Wege dieser Route sind einsam, aber die belebteren Abschnitte sind so breit, dass man problemlos Abstand halten kann. Steigungen gibt es, wie auch fast sonst überall in Hannover, keine, allein beim Überqueren des Messeschnellwegs kann man zweimal auf dieser Route ein wenig kurzatmiger werden.

Start am Steuerndieb

Startpunkt ist der Steuerndieb, der Weg zum Lister Turm ist ausgeschildert. Quelle: Heiko Randermann

Das Restaurant am Ostende der nördlichen Eilenriede hat Parkplätze sowohl für Autos als auch für Fahrräder. Von hier gehen mehrere Wege in den Wald hinein. Wir folgen der linken Asphaltstrecke Richtung Lister Turm. Die blauen Pfeile weisen den Weg entlang des Laufwegs parallel zur Asphaltstraße. Es ist aber egal, welchen der beiden Wege man nimmt.

Abbiegen am Lister Turm

Kurz vor dem Lister Turm stoßen wir auf eine Fünf-Wege-Kreuzung. Hier biegen wir schräg links ab Richtung Bernadotte-Allee. Kurz vor der Straße biegen wir wieder links ab und folgen dem Laufweg parallel zur Bernadotte-Allee Richtung Zoo.

Der Weg parallel zur Benadotte-Allee führt am Kriegerdenkmal für ein Reiterregiment vorbei Quelle: Heiko Randermann

Am Zoo vorbei und entlang des Landwehrgrabens

Vor dem Zoo-Parkplatz führt der Weg auf einen Links-Rechts-Links-Zickzack-Kurs erst am Zoo-Parkhaus vorbei, dann über die Waldchaussee und lässt uns anschließend schräg rechts hinter dem Zoo abbiegen. Der Laufweg führt hier schnurgerade entlang des alten Landwehrgrabens.

Der schnurgerade Wall entlang des historischen Landwehrgrabens gehört zu den schönsten Abschnitten der Strecke. Quelle: Heiko Randermann

Auf dem Fahrradweg

Auf Höhe der Sportplätze am HCC (unter anderem dem 96-Nachwuchszentrum) führt die Laufstrecke auf die asphaltierte Fahrradstrecke zwischen Zoo und Pferdeturm. Anderen Läufern kommt man auch hier nicht zu nahe, aber zu Berufspendelzeiten kann es hier etwas unruhig werden, weil die Strecke von vielen Radfahrern genutzt wird.

Entlang der Sportplätze geht es weiter Richtung Süden. Der Endpunkt des Weges markiert auch den Wendepunkt der Joggingstrecke. Quelle: Heiko Randermann

Über den Messeschnellweg

Am Ende des Weges biegen wir links ab und überqueren den Messeschnellweg. Dort, wo unser Weg auf die Kleestraße trifft, biegen wir wieder links ab und laufen wieder in den Wald hinein. Der Weg folgt nun dem Graben entlang des östlichen Eilenriederands.

Auf federndem Waldboden

An diesem Punkt geht es wieder in den Wald. Nur noch ein Kilometer bis zum Ende der Route am Steuerndieb. Quelle: Heiko Randermann

Bei 6500 Metern (Markierung ist nicht zu übersehen), biegen wir wieder links ab in den Wald hinein. Hier wird der Weg enger, ist aber in der Regel nicht sehr stark bevölkert. Als Läufer kann man hier außerdem den federnden Waldboden und den harzigen Geruch der umliegenden Nadelbäume genießen.

Zwischen Nadelbäumen Richtung Fußgängerbrücke über den Messeschnellweg. Quelle: Heiko Randermann

Lesen Sie auch: Hier finden Sie weitere Joggingstrecken

Endspurt

Am Ende des Weges biegen wir rechts ab und überqueren mittels der Fußgängerbrücke ein zweites Mal den Messeschnellweg. Ab hier ist es nicht mehr weit – nur noch ein paar hundert Meter und wir sind wieder am Steuerndieb.

Von Heiko Randermann