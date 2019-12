Hannover

Ihre Roqa-Kollektionen sind in ganz Europa im Premium-Segment gefragt: Die hannoversche Modedesignerin und -händlerin Mirela Stanoiu gehört zu den Großen der Branche. Während um Jogginghosen an immer mehr Schulen Verbotsdebatten geführt werden, hat sie das Kleidungsstück auch in ihre aktuelle Kollektion wieder eingebaut. Ein Gespräch über Mode, die polarisiert.

Frau Stanoiu, die Oberklasse leistet sich schicke Luxus-Joggingoutfits. Zugleich werden Jogginghosen an immer mehr Schulen verboten, weil sie als Schlabberlook verschrien sind. Wie passt das zusammen?

Überhaupt nicht. Als wir Joggingoutfits in unser Programm genommen haben, haben wir uns natürlich auch den Karl-Lagerfeld-Spruch vorhalten lassen müssen, dass „ Jogginghosen ein Zeichen der Niederlage“ seien. „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, hat Lagerfeld gesagt. Dabei wird gerne vergessen, dass auch Karl Lagerfeld Jogginghosen in seinem Programm hatte. Aber natürlich nicht als Schlabberlook, sondern als extrem stylisches Element.

Warum polarisiert die Jogginghose so?

Als Modestück ist sie ja, wie so vieles, aus Amerika zu uns gekommen. Zunächst galt sie außerhalb der Sporthallen als Zeichen der Underdogs, vor allem Rapper haben sie getragen, die Jogginghose hatte etwas Rebellisches. Von da aus hat sie sich den Weg in den Alltag gebahnt: Die Modedesigner haben sie entdeckt und zu etwas Besonderem gemacht, zugleich aber ist sie für viele ein ganz normaler Alltagsgegenstand geworden, den man in der Freizeit trägt.

Also eigentlich die gleiche Entwicklung wie bei den Jeans einige Jahrzehnte zuvor?

Genau. Für die Generation unserer Eltern waren Jeans anfangs indiskutabel, es war eine Arbeitshose. Heute ist sie ein ganz normales Kleidungsstück. Überlegen Sie mal, wie lange Zeit man noch mit sich gerungen hat, ob man in einem ordentlichen Restaurant eine Jeans anziehen darf. Das ist heute gar keine Frage mehr.

Mit einer Jogginghose von der Stange dagegen würde man heute tatsächlich kein gutes Restaurant betreten – aktuell darf man ja nicht mal mehr mit ihr in bestimmte Schulen gehen. Was meinen Sie: Steht dem Joggingoutfit eine ähnliche Karriere bevor wie der Jeans?

Es kommt in der Mode immer auf die Kombination an. Wenn ich so manche junge Leute sehe, die eine ausgebeulte Jogginghose mit Sweatshirt und Turnschuhen tragen, dann sieht das eben einfach nur schlampig aus. Und, ohne diskriminierend sein zu wollen: Ab einer bestimmten Kleidergröße ist die Jogginghose sicher grundsätzlich keine gute Wahl. Will man die Jogginghose schick tragen, muss man mit der reinen Sportlichkeit brechen, sie in einen edlen Schnitt bringen. Kombiniert man sie dann mit einem Kaschmirblazer oder einer Seidenbluse und trägt dazu keine Turnschuhe, sondern Pumps oder High Heels, dann können Sie mit einer Jogginghose in die besten Restaurants der Welt gehen. Die Jogginghose selbst ist nicht das Problem. Sie ist ein großartiges Modestück, wenn man sie richtig verwendet.

Die meisten Schülerinnen aber haben kein Geld für teure Seidenblusen und Kaschmirblazer. Und sie können die Jogginghosen nicht im herausgehobenen Modehandel kaufen, sondern bei H&M oder Zara. Was raten Sie ihnen?

Es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Auch wenn ich weiß, dass es in vielen Familien ein Thema ist, dass die Kinder darunter leiden, dass angeblich alle anderen Kinder teurere, modischere Kleidung haben als sie selbst. Vor allem aber leben wir in einer Zeit, wo jeder ganz individuell sein will, und das zeigt sich natürlich besonders in der Mode. Ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass soziale Medien wie Instagram dazu animieren, sich immer trendiger zu stylen – und dabei geht eben dann doch leider vieles daneben. Wenn die Kombination nicht stimmt, dann kommt die Jogginghose wie eine reine Provokation der Elterngeneration rüber. Und die versucht, darauf zu reagieren.

Ist ein Verbot dann der richtige Weg? Am privaten Otto-Kämmer-Gymnasium soll es künftig sogar für Leggings gelten.

Auch für Leggings? Wahnsinn. Ich finde Verbote nie gut. Das gilt für Modefragen ebenso wie für Fragen der Weltanschauung oder Lebenshaltung. Aber es ist wichtig, dass wir über Modefragen diskutieren, und dabei kann man zum Beispiel zu dem Ergebnis kommen, dass Kinder aus Respekt auf bestimmte Provokationen verzichten. Zum Beispiel Heiligabend am Tisch nicht mit einer Schlabber-Jogginghose zu sitzen. Aber ein generelles Verbot ist sicherlich nicht der richtige Weg.

Braucht es eine Art Modebildung an den Schulen?

Ach, ich glaube, es fehlt in den Schulen ganz vieles. Ich habe selbst keine Kinder. Aber ich denke, dass es dringend nötig wäre, an den Schulen nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern Fragen der Achtsamkeit, der Lebensführung. Damit sich Kinder besinnen können auf das, was wirklich wichtig ist. Die Konsumwelt ist brutal geworden für alle, die heute jung sind. Wir sind vielleicht die letzte Generation, die sich davon noch weitgehend frei machen konnte, aber heute können sich die Kinder dem kaum noch entziehen. Und dann kommt es eben zu solchen Absurditäten: dass einerseits die High Society teure Jogginghosen von Gucci trägt und zugleich Jogginghosen an unseren Schulen verboten werden – als ob damit irgendein Problem gelöst würde.

Das ist Mirela Stanoiu Mirela Stanoiu (55) betreibt ihr Modegeschäft Donna in Hannover in der Georgstraße, Filialen gibt es in Kirchrode und an der Lister Meile. In Hamburg ist sie mit Zoé an den Hohen Bleichen vertreten. Die umtriebige Modehändlerin hat sich vor fast 30 Jahren selbstständig gemacht, zwischenzeitlich betrieb sie in Hannover fünf Geschäfte, unter anderem den großen Donna-Store neben dem Kröpcke-Center. Seit vier Jahren hat sie ihre eigene Kollektion Roqa, die in ganz Europa in ausgewählten Modegeschäften verkauft wird. Aktuell gibt es Konflikte mit Geschäftspartnern um die künftige Ausrichtung der Marke Roqa. Stanoiu plant den Rückzug und will künftig andere Schwerpunkte setzen.

Von Conrad von Meding