Die Apostel- und Markus-Gemeinde hat einen neuen Pastor: In der vergangenen Woche wurde der 34-jährige Johannes Feisthauer in sein neues Amt in der Markuskirche eingeführt. Er folgt damit dem in Ruhestand gegangenen Pastor Bertram Sauppe. Den Einführungsgottesdienst hielt Superintendentin Bärbel Wallrath-Peter.

Beim Einführungsgottesdienst ist die Kirche gut gefüllt. Quelle: Christian Behrens

„Ich habe mich sehr willkommen gefühlt“, sagt Feisthauer. Besonders berührt habe ihn die musikalische Begleitung unter anderem durch die Pianistin Schaghajegh Nosrati. Feisthauer bezog sich bei seiner Predigt über den Glauben und „die Leichtigkeit und die Schwere des Lebens“ auf die Skulptur „I believe“ der Herbstausstellung des Kunstvereins Hannover, die derzeit in der Markuskirche gastiert. Nachdem er fünfeinhalb Jahren in Georgsmarienhütte Pastor war, hat ihn bei der Apostel- und Markus-Gemeinde angesprochen, „wie hier Kirche gelebt wird“, sagt Feisthauer. Damit meint er den „geerdeten“ diakonischen Anspruch der Apostelkirche und die kulturelle Perspektive der Markuskirche als Kulturkirche.

Pianistin Schaghajegh Nosrati begleitet den Gottesdienst. Quelle: Christian Behrens

Frischer Wind durch Kulturkooperationen

Durch Kooperationen wie mit dem Kunstverein Hannover trage die Markuskirche „frischen Wind von außen herein“ und öffne sich selbst dem Dialog, so Feisthauer weiter. Als Mitglied des internationalen Filmnetzwerkes Interfilm möchte Feisthauer die Einbindung von Filmen in das Gemeindeleben stärken. „Filme und Kirche – das passt zusammen“, sagt er. Wichtig ist ihm, dass dabei die Filme auf Augenhöhe behandelt werden. „Kirche soll Filme nicht vereinnahmen“, sagt Feisthauer. Dabei könnten in Filmgottesdiensten Ausschnitte gezeigt werden oder nach dem Gottesdienst Filme vorgeführt werden. Ein weiterer Schwerpunkt werde für ihn sein, nicht die Lebensrealitäten von Familien aus den Augen zu verlieren, sagt Feisthauer. Er selbst sei Familienvater und wisse, wie einschneidend das Coronavirus auf das Leben der Menschen eingewirkt habe.

Bei seiner Gemeindearbeit liegt Feisthauer besonders die Predigt am Herzen. Dabei möchte er Bibeltexte in Dialog setzen mit Musik oder anderer Literatur. „Wenn die Kirchenbesucher ein bisschen anders herauskommen als sie reingekommen sind, dann hat der Gottesdienst etwas erreicht“, sagt Feisthauer. Er spricht von einer „großen Offenheit und Bereitschaft zur Veränderung“, die er in der Apostel- und Markusgemeinde vorfinde. Diese sei auch nötig, denn auch nach der Fusion der beiden Gemeinden im Jahr 2017 sollten die Gemeindemitglieder in einer Zeit, in der viele Menschen der Kirche fernbleiben, Kooperation mit Nachbargemeinden suchen und „jenseits des eigenen Kirchturms hinausschauen“, sagt Feisthauer.

Durch Kultur zu Gott finden

Die Kirchen in Hannover sollten gemeinsam auf die Suche nach der Kirche der Zukunft gehen, führt er weiter aus. Kooperationen kann Feisthauer sich zum Beispiel bei den Konfirmanden vorstellen, die sich immer weniger an eine bestimmte Gemeinde gebunden fühlten. Um junge Menschen an das Kirchenleben heranzuführen, mag Feisthauer seine eigene Begeisterung für den Glauben helfen. Durch seelsorgerische Arbeit und kulturelle Veranstaltungen will Feisthauer die Menschen in seinen Gemeinden in Dialog bringen und ihnen dabei helfen einen Weg zu Gott zu finden.

