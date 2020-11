Hannover

Trotz der Corona-Pandemie wollen die sogenannten Weihnachtstrucker der Johanniter-Unfallhilfe Niedersachsen/ Bremen auch in diesem Winter erneut Grundnahrungsmittel und Hygieneartikeln einsammeln und zu bedürftigen Kindern, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung in osteuropäische Ländern bringen. Die Johanniter rufen deshalb Schulen, Kindergärten, Vereine und Unternehmen sowie Privatleute dazu auf, in der Vorweihnachtszeit Pakete zu packen.

„Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den bedürftigen Menschen in Osteuropa ein Signal der Solidarität und Hoffnung zu senden“, sagt Hannes Wendler, Mitglied im Landesvorstand der Johanniter in Niedersachsen und Bremen. Die ehrenamtlichen Helfer der Johanniter-Weihnachtstrucker sollen deshalb auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Krise starten. In diesem Jahr sollen erneut einkommensschwächere und sozial benachteiligte Menschen in mehreren Länder von den Hilfsgütern profitieren. Laut Wendler werden die Pakete nach Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, Bulgarien sowie in die Ukraine geliefert, aber auch in Deutschland verteilt.

Anzeige

Die Unterstützungspakete können in den Dienststellen der Johanniter unter Einhaltung der Coronavorgaben vom 21. November bis zum 14. Dezember abgeben werden. Eine Liste aller Abgabestellen ist im Internet auf der Seite www.johanniter.de/weihnachtstrucker zu finden.

In die Pakete sollen Lebensmittel und Hygieneartikel Die Johanniter-Unfallhilfe will sozial benachteiligten Menschen vor allem mit gespendeten Lebensmitteln und Hygieneartikeln unterstützen. Deshalb gibt es auch wieder eine Packliste für die Weihnachtstrucker-Kartons. In die Pakete sollen möglichst: ein Geschenk für Kinder wie etwa ein Malbuch oder -block und Malstifte, zwei Kilogramm Zucker, drei Kilo Mehl, ein Kilo Reis, ein Kilo Nudeln, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaopulver, zwei Duschgel-Artikel, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten und zwei Tuben Zahnpasta.

Beim Transport und der Übergabe gelten Corona-Vorsichtsmaßnahmen

Gleichwohl: Wegen der Pandemie gilt es laut Johanniter-Unfallhilfe in diesem Jahr besonders, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Deshalb gibt es neue Regeln für die Konvois: Die Weihnachtstrucker sollen demnach nur aufbrechen, wenn es die Coronavirus-Situation in Deutschland und den Empfängerländern erlaubt. Die Johanniter wollen sich an die Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) halten.

Der persönliche Kontakt soll bei der Übergabe der Päckchen auf ein Minimum beschränkt werden. Das gelte für die Teams auf den Lastwagen ebenso wie für alle weiteren Helfer, aber auch für die lokalen Partner und die Empfänger der Päckchen. „Falls die Situation einen Johanniter-Konvoi nicht zulässt, wird bereits an Alternativen für den Transport in die Zielländer und der Verteilung gearbeitet“, teilt die Johanniter-Unfallhilfe mit.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Mit Spenden im Internet virtuelle Päckchen packen

Für Schulen, Firmen und Privatpersonen, die Jahr für Jahr bundesweit Tausende Päckchen für die Aktion abliefern, gibt es angesichts der Corona-Vorgaben zusätzlich die Möglichkeit, virtuelle Päckchen zu packen. Die Johanniter schlagen als Alternative vor, mit Geldspenden, ein komplettes Päckchen oder Teile davon zu finanzieren. Das Material sollen dann die Kooperationspartner in den Empfängerländern zusammenstellen. Unterstützer der Aktion können ein oder mehrere Päckchen auf der Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de packen.

Auch für den Transport sind Geldspenden hilfreich

Geldspenden nehmen die Johanniter aber auch für den Transport der Pakete sowie die Koordination des Projektes an: Das geht auf der Internetseite www.johanniter.de/weihnachtstrucker, an den jeweiligen Abgabestellen oder direkt über das Konto Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.; IBAN: DE98 3702 0500 0004 3100 18 BIC: BFSWDE33XXX Stichwort: Weihnachtstrucker.

Von Ingo Rodriguez