Jubel, Ärger, gemischte Gefühle: So reagieren Hannovers Parteien auf die Wahl

Hannover

Am Wahlsonntag, 18 Uhr, wenn der eigene Balken auf dem Bildschirm erscheint, gilt: erst einmal jubeln, vorsichtshalber. Außer in ganz schlimmen Ausnahmefällen. So ist es seit jeher Teil der parteipolitischen Folklore, und so läuft es auch an diesem Wahlabend in Hannover. Um 18 Uhr reißen die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer zunächst einmal prophylaktisch die Arme hoch. Ob es die von der SPD sind, die sich im Fußballlokal Nordkurve am Stadion getroffen haben, die CDU-Leute im Extrablatt, die Grünen in der Star-Event-Oase am Alten Flughafen oder die von der FDP im Brauhaus Ernst August. Dabei dürften sich viele den Jubelschrei nur mit Mühe abringen. Denn für sie alle sind die ersten Hochrechnungen zum Bundestagswahlwahlergebnis mit gemischten Gefühlen verbunden.

Gute Laune bei der SPD

Zum Beispiel bei der SPD. Die hat zu Beginn ihrer Wahlparty zunächst einmal mit dem Hinweis auf ihre geschlossene Gesellschaft die letzten verbliebenen Fußballfans aus dem Biergarten werfen müssen, die dort den durch die 96-Heimniederlage verdorbenen Nachmittag beim Bier hatten ausklingen lassen. Das Fußballvolk murrt und schimpft, dass es die Sozialdemokratie schmerzen muss, aber dafür ist jetzt keine Zeit.

Wieder Kanzlerpartei? Hannovers Sozialdemokraten Lars Kelich, Steffen Krach, Yasmin Fahimi, Adis Ahmetociv und Matthias Miersch mit weiteren Parteifreunden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schon zu Beginn des Wahlabends geben sich die Genossen in der Nordkurve gut gelaunt. „Ich kann mich nicht erinnern, in solch guter Stimmung zur Wahlparty gegangen zu sein“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Politze. Obwohl doch, fügt er hinzu, nämlich im Jahr 1998, als Gerhard Schröder Kanzler wurde. Und dann flimmert die erste Prognose über die Leinwand: SPD und CDU liegen gleichauf, Applaus ertönt, eher höflich als frenetisch. Das ändert sich im Laufe des Abends.

Vier Direktkandidatin: Die SPD singt „We Will Rock You“

Als sich die Tendenzen in den Hochrechnungen verstetigen und als klar wird, dass wohl alle vier hannoverschen Direktkandidaten ihre Tickets nach Berlin lösen, sind die Genossen nicht mehr zu halten. Die Rock-Hymne „We Will Rock You“ dröhnt durch den Biergarten. Der neue Regionspräsident Steffen Krach, Bundestagsroutinier Matthias Miersch, Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic, der erstmals Parlamentarier im Bundestag wird, und Yasmin Fahimi, die ihr Direktmandat verteidigen konnte, nehmen ein Bad in der Menge. Ein Konfettiregen geht nieder über die siegreichen Kandidaten. „Wer hätte das gedacht?“, ruft Miersch in die Menge. Großer Jubel. „Lasst uns trinken und feiern. Und tschakka, los geht’s“, sagt Ahmetovic. Altoberbürgermeister Herbert Schmalstieg allerdings hatte sich früh entschieden positiv gegeben. An der SPD komme man im Bund und in Berlin nicht vorbei, sagt er. „Die CDU mit Herrn Laschet hat keinen Regierungsauftrag.“ Ziemlich genau, als er das sagt, behauptet der angesprochene CDU-Kanzlerkandidat vor den Kameras in Berlin das Gegenteil. Es wirkt ein wenig trotzig.

Die unterlegene Bewerberin fürs Regionsspitzenamt, Christine Karasch, kommt zu den Christsozialen im Café Extrablatt in der Südstadt.

Zerknirschte CDU

Seinen hannoverschen Parteifreunden ist derweil in der Südstadt um 18 Uhr nicht wirklich nach Jubeln. Hannovers Parteichef Maximilian Oppelt dankt daher erst einmal für den „bravourösen Wahlkampf.“ Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union und Kandidat im hannoverschen Umland ruft: „Das erste Fass Bier geht auf die Partei.“

Eine gute Stunde später macht der Fassbieroptimismus von Tilman Kuban Ernüchterung Platz: Nach der Wahl müsse es „eine Analyse geben, wie wir den Wahlkampf geführt haben und wie wir zukünftig zu innerparteilichen Entscheidungen kommen“. Klar sei auch: Die CDU brauche „eine Erneuerung mit neuen Ideen und jungen, frischen Köpfen.“ Ob seiner einer davon sein sollte? Immerhin hat Kuban seinen Wahlkreis mit 15 Prozentpunkten Rückstand gegen Matthias Miersch von der SPD verloren.

Banger Blick auf Hochrechnungen: Bernward Schlossarek (v. l.), Tilman Kuban, Maximilian Oppelt, Hendrik Hoppenstedt und Diana Rieck-Vogt. Quelle: Michael Wallmüller

Bernward Schossarek, Fraktionschef der CDU in der Regionsversammlung, fasst es so zusammen: „Für mich war die Frage eigentlich nur: Wird das Ergebnis schlimm – oder wird es sehr schlimm?“ Nun sei es „nur schlimm“ geworden. Ob Armin Laschet der richtige Kanzlerkandidat war? „Dazu will nicht nichts sagen“, sagte Schlossarek. Es sei allerdings „unbefriedigend“, dass der Spitzenkandidat vom Bundesvorstand durchgedrückt worden sei, „ohne die Basis zu fragen“.

Aber es geht ja an diesem Abend für die hannoverschen Christdemokraten um mehr als nur die Bundestagswahl. Christine Karasch will außerdem Regionspräsidentin werden. „Der Wahlkampf war sehr anstrengend. Aber egal wie es ausgeht: Ich bereue absolut nichts“, sagt sie, kurz, nachdem sie im Extrablatt angekommen ist. „Ich bin extrem viel in der Region herumgekommen, habe viele tolle Menschen kennengelernt und tolle Gespräche geführt“, sagt sie. Viel mehr bleibt aber auch nicht – sie verliert die Stichwahl klar.

Was ist zu halten von diesen Zahlen? Die Grünenbei der Party am Alten Flughafen. Quelle: Samantha Franson

Gedämpfte Freude bei Grünen

Das Thema Regionspräsidentenamt hat sich für die Grünen längst erledigt, ihre Kandidatin Frauke Patzke lief vor zwei Wochen nur auf Platz drei ein. Da hatten sie sich mehr erwartet, aber noch mehr schmerzt sie, was aus den hoch fliegenden bundespolitischen Träumen des Frühjahrs geworden ist. Damals hatte es so ausgesehen, als könnten die Grünen mit der Pattenserin Annalena Baerbock die nächste Bundeskanzlerin stellen. „Wir hoffen auf 18 bis 20 Prozent, damit wir mit einem starken Ergebnis in die Regierungsbeteiligung gehen können“, sagt Grünen-Regionsvorsitzender Henning Krause vorher. Wenig später aber liegen die Partie nach den ersten Hochrechnungen bei 15 Prozent, und doch weiß man nicht, ob man „nur“ sagen soll angesichts eines Rekordergebnisses auf Bundesebene. Auch hier gilt also: Natürlich jubelt man um 18 Uhr pflichtschuldig.

Klare Antwort: jein. „Wir sind zufrieden, es ist das historisch beste Ergebnis bei Bundestagswahlen überhaupt“, sagt der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler in der Star-Event-Oase. „Zugleich hatten wir uns allerdings mehr erhofft.“

Zufriedene Liberale

Da hat es die Konkurrenz von der FDP ein wenig leichter. „Für die FDP wird das ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Hannovers Parteichef Patrick Döring, bevor die Ergebnisse da sind, und im Großen und Ganzen behält er Recht. Als die Balken kommen, freuen sich die hannoverschen Liberalen über 11 Prozent. Und darüber, dass SPD, Grüne und Linke keine Regierungsmehrheit hätten. Gleichzeitig hatte man wohl heimlich ein bisschen gehofft, die Grünen noch einholen zu können.

FDP-Wahlparty im Brauhaus Ernst-August: Katharina Wieking ud Knut Gerschau auf der Bühne. Quelle: Nancy Heusel

Stefan Birkner, Vorsitzender der niedersächsischen Liberalen, rechnet mit langwierigen Verhandlungen zur Regierungsbildung in Berlin – die Liberalen sieht er mittendrin. „Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Birkner. Die FDP werde in den kommenden Wochen mit CDU, SPD und den Grünen reden. Vielleicht gar nicht mal so augenzwinkernd schlägt er vor: „Vielleicht sollten wir für eine moderne und zukunftsgerichtete Agenda zuerst mit den Grünen reden, und dann suchen wir uns gemeinsam den passenden Partner aus: CDU oder SPD.“ Anders als vor der letzten Landtagswahl in Niedersachsen schließt Birkner eine Ampelkoalition diesmal nicht aus. „Damals wollten wir nicht ein ausgelaugtes rot-grünes Bündnis verlängern.“ Das sei in Berlin heute eine andere Konstellation.

Die Linken haben sich im „Gaston“ in Linden-Süd getroffen – zu feiern haben sie nicht viel. Quelle: Maximilian Hett

Deprimierte Linke

Auf der Wahlparty der hannoverschen Linken im Gaston in Linden-Süd jubelt niemand. Hier teilt man die Kritik von Sarah Wagenknecht an der Parteispitze in Berlin, die Linke habe sich zu einer Lifestylepartei entwickelt. Ratspolitiker Dirk Machentanz hätte sich mehr Präsenz von Wagenknecht im Wahlkampf der Partei gewünscht. „Sie hätte an die Spitze des Wahlkampfs gehört.“ Das sieht auch der Kreisvorsitzende Johannes Zang so. Dafür hat sie nun Zeit. Zu verhandeln gibt es für sie in Berlin nichts.

Von HAZ