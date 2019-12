Jubiläum: Business for Kids lädt 1200 Kinder zu „Schneewittchen“ ein

Hannover

Was für eine Erfolgsgeschichte: In zehn Jahren hat der hannoversche Wirtschaftsverein Business for Kids insgesamt 650.000 Euro an 108 Kinderprojekte weitergeleitet –zuletzt haben 981 Kinder dank der Vereinsunterstützung das Schwimmen gelernt. 578 Mitglieder umfasst das im Dezember 2009 vom Immobilienkaufmann Joachim Wehrmann initiierte, ehrenamtliche Kinderhilfsprojekt. Jetzt wurde gefeiert „Aber wir zelebrieren nicht uns selbst und lassen uns von Politikern auf die Schulter klopfen. Wir machen auch zu unserem Geburtstag etwas für die Kinder“, sagt Wehrmann.

„Schneewittchen“ im Aegi

Und so erklangen am Sonntagmorgen viele fröhliche Kinderstimmen vor dem und im Theater am Aegi. Business für Kids hat insgesamt 1143 Kinder mit Eltern oder Gruppenbetreuern zur Aufführung des Musicals „Schneewittchen“ eingeladen. Kultur ist Wehrmann wichtig „Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt“, sagt der heute 66-Jährige. „Als Sechsjähriger durfte ich hier im Aegi ,Hänsel und Gretel‘ sehen. Ich weiß noch heute, wo auf der Bühne der Ofen stand, in dem die Hexe verbrannte.“ Später sah Wehrmann „Peter und der Wolf“, dann „Die Zauberflöte“ im Opernhaus „Ich hoffe, dass möglichst viele der Kinder, die heute dabei sind, die Kultur für sich entdecken und sich später daran erinnern“, sagt Wehrmann.

Ehren-Tulifurdum für Joachim Wehrmann

Für 20 Kinder, die am Schneewittchen-Malwettbewerb teilgenommen hatten, gab es eine Überraschung. Ihre Bilder wurden von einer Jury ausgezeichnet, der auch Galerist Hargen Depelmann und Lichtkünstlerin Yvonne Goulbier angehörten. Es gab Malstifte und Aquarellfarben. Und auch Wehrmann erhielt einen Preis. Für seinen Einsatz überreichten ihm seine Vorstandskollegen Petra Binner und Holger Wohllebe ein Ehren-Tulifurdum. Der Name bezieht sich auf die erste Siedlungserwähnung am Standort Hannovers im Jahr 150. Der Verein Business for Kids vergibt jährlich einen gleichnamigen Preis.

