Linden

Im Vereinsheim des Kleingärtnervereins Linden sitzt etwa ein Dutzend Gartenfreunde bei Kaffee und Kuchen zusammen. Es wird viel gelacht, und Fotos werden an der langen Kaffeetafel herumgereicht. Im Oktober feierte der Verein seinen 100. Geburtstag, und im Nachgang zu der Jubiläumsfeier gibt es einiges zu bereden. Auch Waltraud Götte ist dabei. Einen eigenen Garten hat sie zwar nicht mehr, aber der Austausch macht ihr sichtlich Spaß.

Den eigenen Garten, den würden sie und ihr Mann einfach nicht mehr schaffen, erzählt Götte. Vor zwei Monaten mussten sie ihre Parzelle aufgeben. 42 Jahre lang haben sie in der Kolonie Lindener Eisen und Stahl ihren Garten gehabt, übernommen von Waltraud Göttes Schwiegereltern. Doch nun macht die Gesundheit eben nicht mehr mit. „Meinem Mann ist der Abschied schwer gefallen“, erzählt Götte. Doch im Verein selbst sind sie geblieben, damit ist Götte das dienstälteste Mitglied.

Ohne Wissen gewählt

„Man hatte immer ein Ziel. Man wusste immer, wo man hingehen konnte“, sagt sie. Jetzt habe ein junges Ehepaar ihren Garten übernommen. Es gebe viele junge Familien mit Kindern, das finde sie schön. Wie sie selbst zum Engagement im Verein kam? Das sei eine seltsame Geschichte, sagt sie und lacht. Eines Tages sei sie zu einem Treffen gekommen, und alle hätten ihr gratuliert: Sie sei gerade zur Schriftführerin ihrer Kolonie gewählt worden. „Ich sagte, ihr könnt mich doch nicht wählen, ohne dass ich das weiß“, erinnert sich Götte. Erst übernahm sie Ämter in ihrer Kolonie, dann im gesamten Verein.

Beim Kaffeekränzchen werden Fotos der 100-Jahr-Feier ausgetauscht. Quelle: Alina Stillahn

Schließlich, im Jahr 2002, wurde sie Vorsitzende. Sie nickt: Frauen im Vorstand seien selten. „Da wächst man rein“, meint sie achselzuckend. Es komme auf die Leute an, mit denen man zusammenarbeite. Man merkt, ihr sind der Zusammenhalt, die Gemeinschaft im Verein wichtig. Was sie sich für die Zukunft wünscht? „Dass der Zusammenhalt bleibt und dass alle Kleingärtner sich bei uns wohlfühlen.“

„Wir haben viel gefeiert“

„Wir haben natürlich auch viel gefeiert.“ Die Laubenfeste hat sie in guter Erinnerung. „Einmal im Jahr gibt es für jede Kolonie ein Laubenfest“, sagt sie. Auch für die Kinder habe es ein tolles Angebot gegeben. Doch im Jahr 2019 seien alle Koloniefeste leider ins Wasser gefallen, das finde sie traurig.

Das Problem sei nicht der mangelnde Nachwuchs in den Gärten – Kleingartenvereine seien ja wieder in. Aber das Engagement der Jüngeren im Verein lasse doch zu wünschen übrig. Eine aber, die sich engagiert, ist Silke Schmidtke, Vereinsmitglied erst seit 2015. Als es schlecht aussah mit der Veranstaltung der 100-Jahr-Feier, hat sie sich mit drei anderen zu einem Festausschuss zusammengetan. „Ich gehöre auch zu den Leuten, die, wenn sie sich beschweren, sagen: ,Jetzt tue ich auch was‘“, erklärt sie. Ein halbes Jahr hätten sie nur für die Organisation des Festes gehabt. Da habe es viele glückliche Zufälle gegeben, sagt sie bescheiden. Jedenfalls – am Ende wurde gefeiert. Sogar Ministerpräsident Stephan Weil kam zum Fest.

Waltraud Götte begrüßte Ministerpräsident Stephan Weil bei der 100-Jahr-Feier des Kleingärtnervereins Linden Quelle: Alina Stillahn

Eine E-Mail an Herrn Weil

Ob das auch Schmidtkes Engagement zu verdanken war? Wohl kaum: „Das war ich“, weiß Götte. Sie kenne Herrn Weil noch aus der Zeit, als er Oberbürgermeister werden wollte. Da habe er die Kleingärtner einmal näher kennenlernen wollen und den Verein besucht. „Daher hatte ich die E-Mail Adresse“, sagt Götte, „und mir gesagt, ich probier es einfach mal.“ Postwendend habe sie eine Antwort bekommen, und der Ministerpräsident sei tatsächlich gekommen. Da hätten sich seine Bodyguards schon etwas gewundert, als er sie beim Fest umarmt habe – und sie sei schon etwas stolz gewesen.

Stolz scheint Götte auch auf ihr jüngeres Vereinsmitglied aus dem Festausschuss zu sein. „ Silke, die hat nicht lockergelassen“, erklärt sie. Die Jüngere lacht, sie habe sich eben gesagt: „100 Jahre, das hat man nur einmal im Leben.“ Dabei sei sie auch der Geschichte des Vereins näher gekommen. Die hat Ingo Friebe aufwendig aus den zwei Bänden der Vereinschronik zusammengestellt. Zum Fest gab es nicht nur eine Ausstellung, sondern auch eine ausführliche Festschrift.

Traditionen wieder aufgreifen

Ingo Friebe hat aus der zweibändigen Chronik des Vereins eine Festschrift erstellt. Quelle: Alina Stillahn

Schmidtke sieht in der Geschichte auch die Möglichkeit, sich mehr mit dem Verein zu identifizieren. Einige Traditionen des Vereins möchte sie daher wieder aufgreifen. Da habe sie schon große Pläne, zu viel wolle sie aber nicht verraten. Und auch Götte findet: „Jetzt muss sie erst mal Luft holen.“ Bis zur nächsten Vollversammlung im Januar zumindest. Doch Götte wird langsam unruhig. Sie möchte sich lieber zu den anderen gesellen, die sich die Fotos der Feier anschauen. „Sonst bekomme ich keinen Kuchen mehr“, entschuldigt sie sich.

Von Alina Stillahn