Frohes neues Jahr, Frau Rabbinerin!

Vielen Dank! Nach jüdischem Kalender hat gerade das Jahr 5781 seit Erschaffung der Welt begonnen. Traditionsgemäß haben wir in der Gemeinde Apfelstückchen mit Honig gegessen, in der Hoffnung, dass das Jahr süß werden möge.

Für Sie persönlich ist es ein besonderer Jahreswechsel: Sie wurden am 10. September als Rabbinerin ordiniert und sind jetzt in der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Hannover sowie in Göttingen tätig.

Ich stamme aus einer Familie, deren Beziehung zum Judentum eher auf sozialer Ebene stattfand. Gläubig in dem Sinne sind meine Eltern nicht, dennoch habe ich mich schon als Kind für Religion interessiert. Dass ich diese einmal zu meinem Beruf machen würde, habe ich mir damals noch nicht träumen lassen. Unter anderem kümmere ich mich in den Gemeinden jetzt um Seelsorge, Gottesdienste und Angebote für Familien. Derzeit ist das schwierig, denn wir dürfen wegen Corona nur 50 Menschen in die Synagoge lassen. Wir übertragen Gottesdienste per Zoom, aber das ist natürlich kein vollwertiger Ersatz.

„ Krise hat Menschen unterschiedlich getroffen“

Am 28. September feiern Sie den Versöhnungstag Yom Kippur, das höchste jüdische Fest überhaupt. Die Tage davor stehen im Judentum im Zeichen der inneren Einkehr. Wie blicken Sie auf das vergangene Jahr zurück?

Die Corona-Krise hat viele Menschen ganz unterschiedlich getroffen. Einige sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, viele ältere sind vereinsamt. Gerade wenn man auf Gemeinschaft verzichten muss, kann man ihren Wert jedoch auch neu schätzen lernen. Dass viele Menschen in diesen Tagen nicht in die Synagogen gehen können, ist natürlich besonders traurig.

Das ist Jasmin Andriani Jasmin Andriani wurde in Israel geboren. Ihre Großeltern stammten aus Deutschland. Mit ihren Eltern zog sie nach Berlin, als sie ein Jahr alt war. Sie studierte zunächst Jura, dann ließ sie sich am Abraham-Geiger-Kolleg zur Rabbinerin ausbilden. Die 37-Jährige lebt mit ihrem Mann, der aus Simbabwe stammt, in Berlin. Im Dezember erwartet das Paar die Geburt seiner zweiten Tochter. In Hannover ist Andriani künftig an der Seite von Rabbiner Gabor Lengyel tätig.

Am Yom-Kippur-Tag jährt sich der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Wie nehmen Sie ein Jahr danach die Stimmung in Ihren Gemeinden wahr?

Bei vielen auch in Hannover ist die Sorge groß. In Berlin, wo ich aufgewachsen bin und den jüdischen Kindergarten und eine jüdische Schule besucht habe, bin ich es gewohnt, dass vor allen Einrichtungen ein massives Polizeiaufgebot präsent ist. Ich war überrascht, dass dies in Hannover nicht so ist. Die Gemeinde teilt bei Gottesdiensten jetzt freiwillige Gebäudeschützer ein, aber viele fühlen sich von Staat und Polizei alleingelassen. Das Geld, das die Gemeinde für Schutzmaßnahmen aufbringen muss, fehlt an anderen Stellen. Wenn bei sogenannten Querdenker-Demos Verschwörungstheorien kursieren, in denen Juden eine Rolle spielen, bereitet mir das schon ein mulmiges Gefühl.

Sie wurden in Tel Aviv geboren und kamen als Kleinkind mit Ihren Eltern nach Berlin. In Israel, wo Verwandte von Ihnen leben, werfen säkulare Juden den orthodoxen vor, an der Eskalation der Corona-Lage schuld zu sein, weil sie sich nicht an Abstandsregeln halten. Was ist da dran?

Solche Vorwürfe sind zu pauschal. Orthodoxe Familien sind einfach oft groß und leben oft sehr beengt, ebenso wie arabische Familien. Die meisten versuchen jedoch, die Hygieneregeln zu beachten. Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, gibt es ebenso unter säkularen Juden in Tel Aviv oder in Deutschland.

