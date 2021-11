Hannover

Ein Licht in der Dunkelheit: Der Rabbiner Levi Gotlib, der zweite Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Hannovers, Dan Litvan, sowie Bürgermeister Thomas Hermann haben am Sonntagabend das erste Licht am Chanukka-Leuchter auf dem Opernplatz angezündet. 

Die Botschaft von Chanukka sei einfach, sagte Shterna Wolff von der Chabad-Bewegung: „Licht über Dunkelheit, Liebe über Hass.“ Ein altes jüdisches Sprichwort besage, dass bereits ein kleines Licht sehr viel Dunkelheit vertreiben könne. „Es ist kalt hier draußen, aber sehr warm in unseren Herzen“, rief sie den mehreren hundert Menschen zu, die der Zeremonie auf dem Opernplatz beiwohnten.

„Es ist kalt hier draußen, aber sehr warm in unseren Herzen“: Shterna Wolff eröffnete die Chanukka-Feier. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehrere Rednerinnen und Redner erinnerten an die Ursprünge des Chanukkahfests im Jahr 165 vor der Geburt Christi. Nach dem überraschenden Sieg über hellenistische Besatzer, der schon als Wunder gesehen wurde, entzündeten die Juden die Lichter im Leuchter des befreiten Tempels in Jerusalem. Die Lichter durften nie ausgehen, allerdings reichte das vorhandene Öl nur für einen einzigen Tag. Doch wie durch ein Wunder brannten die Lichter dennoch acht Tage lang bis neues Öl hergestellt werden konnte.

Tradition verbindet Juden überall auf der Welt

Dass diese Tradition von Juden in aller Welt und in vielen Städten rund um den Globus aufrecht erhalten werde, sei etwas sehr verbindendes, meinte Rabbiner Gotlib von der Chabad-Bewegung: „Tausende, vielleicht Hunderttausende nehmen ebenfalls an dieser Zeremonie teil. Wir sind nicht allein.“

Viele Menschen nahmen an der Zeremonie teil und ließen ihre Handylampen für das Lichterfest leuchten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Es sei wichtig, dass die Tradition aufrecht erhalten werde, pflichtete ihm Litvan bei, auch wenn die Corona-Lage Anlass zur Sorge gebe. Er appellierte an allen Anwesenden, sich an die Hygieneregeln zu halten: „Nur der Allmächtige kann diese Plage von uns nehmen, aber wir müssen unseren Teil der Strecke gehen.“

Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann freute sich, dass zu der Feier auf dem Opernplatz „Juden, Christen, Muslime und Atheisten“ zusammengekommen seien, wie er sagt. Chanukka in Hannover symbolisiere Vielfalt. „Wir sind hier als Querschnitt dieser Stadt.“ Der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler (Grüne) erhielt Applaus, als er antisemitische Äußerungen auf pro-palästinensischen Demonstrationen in diesem Jahr scharf kritisierte.

Am Chanukka-Leuchter (v.l.): Bürgermeister Thomas Hermann, Rabbi Levi Gotlib und Dan Litvan. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das achttägige jüdische Lichterfest dauert noch bis zum 6. Dezember, an jedem Abend wird eine weitere Kerze angezündet. Am 5. Dezember findet zudem ein coronakonformer Autokorso zur Feier des Lichterfestes statt. Start ist um 16.30 Uhr vor dem Bismarckbahnhof, Dietrich-Kittner-Platz 1, wo die Chabad-Gemeinde ihr Zentrum hat.

Von Heiko Randermann