Hannover

„Schwer“ – so umschreibt Shterna Wolff diesen Tag. Vor einem Jahr starb ihr Mann, der beliebte hannoversche Rabbiner, Benjamin Wolff, nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von nur 43 Jahren. Sie sei noch auf dem Friedhof gewesen, erzählt sie. Doch anstatt allein nach Hause zu gehen, steht sie nun mit vielen ihrer Wegbegleitern und -begleiterinnen an dem Ort, der ihm gewidmet ist: Haus Benjamin, das am Dienstag feierlich eröffnet wurde.

Das Gemeinde- und Begegnungszentrum der tief religiösen orthodoxen Chabad-Bewegung soll nach dem Willen seiner Gründer ein Zentrum jüdischen Lebens in Hannover sein, ein Ort für Bildung, Kultur und Toleranz. Es soll aber auch allen nichtjüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern offen stehen. Zur Eröffnung sprach neben dem Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Berlin, Yehuda Teichtal, dem niedersächsischen Antisemitismusbeauftragten Rainer Enste und vielen anderen auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.

Wulff würdigte das Leben des 2005 aus Israel nach Deutschland gekommenen Benjamin Wolff in Hannover. „Er hat hier in unserer Landeshauptstadt jüdisches Leben sichtbar gemacht.“ Das Wirken von Rabbiner Wolff werde nun im Haus Benjamin fortgeführt. „Das erfolgreichste Mittel gegen Hass, gegen Gewalt sind Begegnungen, zwischenmenschliche Begegnungen, wo man sich als Menschen kennen, respektieren und schätzen lernt“, sagte der ehemalige Bundespräsident und mahnte: „Wir alle müssen viel entschlossener gegen jede Form von Antisemitismus kämpfen.“

„Sie sind ein Vorbild“

„Sie sind ein Vorbild“, wandte sich Wulff an Shterna Wolff. Es dürfte sich beim Haus Benjamin nicht nur um die erste seit dem zweiten Weltkrieg rein privat finanzierte Synagoge in Deutschland handeln, hob er hervor. Shterna Wolff sei auch die erste Frau, die eine Chabad-Gemeinde leite.

„Ich denke, wenn ich weitermache, dann lebt er weiter“, sagte sie zu ihrem Engagement. Erst im vergangenen Jahr hat die Chabad-Bewegung das denkmalgeschützte Gebäude des Bismarkckbahnhofs gekauft und umgebaut. Für sie sei die Eröffnung bei aller Schwere auch eine große Freude, betonte Shterna Wolff. Physisch sei sie zwar allein, doch durch die Arbeit für das jüdische Zentrum immer noch mit ihrem Mann verbunden. „Wir sind zusammen hier“, sagte sie. Das Haus zeige für sie selbst und ihre Kinder, dass es eine Zukunft gibt. „Es war ein Traum von Benjamin.“

Von Alina Stillahn