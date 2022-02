Hannover

Oft geht es zunächst um praktische Alltagsprobleme, wenn Schüler bei „Jugend forscht“ mitmachen. Tomke Budz und Kevin Hou hatten sich gefragt, ob eine sprachgesteuerte Katzenklappe das Eindringen von Waschbären verhindern kann. „Das ist durchaus ein Problem“, sagt der 14-jährige Tomke. Die beiden Jungen vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium in Hannover haben sich jetzt aber zunächst angehört, wie Katzen eigentlich reden.

Bei den Regionalwettbewerben für Hannover in den Altersgruppen „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ sind dieses Jahr 104 Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse in 51 Projekten angetreten. Die Kür lief wie vergangenes Jahr nur online. Durch erschwerte Bedingungen mit geschlossenen Schulen, Laboren und Kontaktbeschränkungen gab es etwas weniger Anmeldungen als sonst.

Tomke und Kevin haben die Laute ihrer drei Katzen in ein Programm eingespeist, dass ihnen Lautstärke und Tonhöhe anzeigt, und haben dabei je nach Situation andere Muster festgestellt. „Wenn sie essen wollen, miauen sie anders als beim Spielen“, sagt Tomke. Dafür bekamen die 14-Jährigen den ersten Platz in der Kategorie „Schüler experimentieren/Biologie“.

Tests zu OP-Masken

Einen ersten Platz bei „Jugend forscht/Arbeitswelt“ belegen Joël van Greuningen (19), Lisa Hollstein (19) und Lena Abeln (20). Alle drei machen gerade ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Sie haben getestet, ob sich OP-Masken durch Lüften, Erhitzen im Backofen oder einen Waschmaschinengang bei 60 Grad am besten reinigen lassen. „Wir können keine Methode empfehlen. Am besten nimmt man regelmäßig eine neue OP-Maske“, sagt Lena Abeln. Das Backen und Kochen zerstörte die Filterschicht des Mund-Nasen-Schutzes, beim Lüften blieben lebendige Bakterien zurück.

Viele erste Plätze

Testeten, ob sich OP-Masken reinigen lassen: Lisa Hollstein, Joël van Greuningen und Lena Abeln (von links). Quelle: Jugend forscht

Altersgruppe „Schüler experimentieren“

In der Altersgruppe „Schüler experimentieren“ gab es im Regionalwettbewerb Hannover mehrere weitere erste Preise. Der Landeswettbewerb läuft vom 28. bis 30. April in Einbeck. Dua Ramadani (12), Isabelle Walther (12) und Lena Ramadani (12) vom Gymnasium Bad Nenndorf waren gemeinsam im Bereich Technik erfolgreich. Im Schwerpunkt Arbeitswelt gewann Ann Sophie Dirks (14) vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium. Ebenfalls von dort kommen Linda Rubin (11), die Sieger in Chemie, und Jonathan Ticona Bazalar (13), Sieger in Mathematik/Informatik.

Altersgruppe „Jugend forscht“

Die Erstplatzierten in der Altersgruppe „Jugend forscht“ nehmen vom 21. bis 23. März online am Landeswettbewerb teil. Das sind in Biologie Mila Vullmer (18), Jannes Lempfer (18) und Marvin Müller (18) vom Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg. Mit Chemie in Shampoos haben sich Merle Lüders (17), Rieke Macioßek (18) und Stella Marquordt (18), ebenfalls vom Marion-Dönhoff-Gymnasium, beschäftigt. Friedrich Leo Winkler (17), Kian Kolahdoozan (18) und Enno Luitjens (17) vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium haben die „Astronomie bakteriellen Wachstums“ untersucht (Mathematik/Informatik).

Ausgerichtet und finanziert haben den Regionalwettbewerb die Region Hannover, die MTU Maintenance Hannover GmbH und die Leibniz-Uni.

Von Bärbel Hilbig