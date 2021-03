Hannover

Mit einem kleinen Roboter, der ihm folgt wie ein Hündchen, hat Jonathan Ticona Bazalar jetzt beim Landeswettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ den zweiten Preis für jüngere Schüler in der Sparte Informatik gewonnen. Der Roboter in Form eines Kettenfahrzeugs kann Personen erkennen, er unterscheidet, ob Jonathan, dessen Mutter oder Vater vor ihm steht. „Die Programmierung ist sehr anspruchsvoll“, lobt Wiebke Meyer-Kutz vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium. Die Bio- und Chemielehrerin leitet gemeinsam mit ihrem Kollegen Philipp Popp die Jugend-forscht-AG des Gymnasiums.

Damit Jonathan sein Vorhaben überhaupt angehen konnte, hat sich der 13-Jährige die Programmiersprache Python selbst beigebracht. „Er ist einfach sehr interessiert daran. Die Ideen-Expo hat ihn motiviert. Und Jonathan hat sehr selbstständig gearbeitet“, berichtet Meyer-Kutz. Als Betreuer haben die Lehrer in der Lockdown-Phase jede Woche eine Videokonferenz mit ihren Jugend-forscht-Schülern gemacht. „Vor allem die älteren Schüler sind aber oft bald weiter als wir“, berichtet die Lehrerin. Für sein schlaues Kettenfahrzeug bekam Jonathan außerdem zwei Sonderpreise von zusammen 250 Euro – für eine gelungene Software-Entwicklung und für Mobilität.

Was macht Trockenheit mit dem Boden?

Julius Fries von der Schillerschule interessiert sich mehr für Umweltbedingungen und Klima. Der 14-Jährige hat untersucht, wie verschiedene Böden auf längere Trockenheit reagieren. „Der Klimawandel ist ein sehr aktuelles Thema“, sagt der Neuntklässler. Seine Mutter verrät, dass Julius und seine Mitschüler sich ausgiebig mit Fridays-for-Future beschäftigt haben. Für sein Projekt hat der Junge eine Bodenkarte im Internet gesucht und dann Proben an einer Bachböschung, einem Feldweg, im Wald und in der Nähe eines Sees genommen. Jede Probe hat er geteilt, die eine Hälfte auf der Heizung austrocknen lassen, die anderen Hälften im Keller feucht gehalten.

Intensiv mit Fridays-for-Future beschäftigt: Julius Fries Quelle: Privat

„Es variiert sehr stark, wie gut die Böden danach noch Wasser aufnehmen können“, berichtet Julius. Dafür bekam der Schüler jetzt in der Sparte Geo- und Raumwissenschaften den Sonderpreis Klimaschutz vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. „Er hat sich das sehr gut überlegt und verschiedene Kontrollversuche eingebaut“, lobt Lehrerin Sabine Gaertner, die an der Schillerschule die Jugend-forscht-AG betreut. Julius sei ein „Wiederholungstäter“, sagt die Biolehrerin. 2020 hatte er eine Brutanlage für Eier gebaut.

Tapete aus Ananas

Einen Sonderpreis gab es auch für Julius Vogel von der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule in Burgdorf. Der 13-Jährige hat getestet, welche Papierarten sich am besten als Tapete eignen. Dafür hat er mit dem üblichen Zellstoff, mit selbst geschöpftem Papier und einem besonderen Ananaspapier experimentiert.

Vorführungen vor Ort konnte es beim Schülerwettbewerb von Jugend forscht in Niedersachsen dieses Jahr nicht geben. Quelle: EWE

Vom 8. bis 20. März lief der Landesentscheid für die jüngeren Teilnehmer von Jugend forscht – Schüler experimentieren im Alter von neun bis 14 Jahren. Dafür traten 41 Teams mit insgesamt 54 Schülerinnen und Schülern an und stellten ihre Projekte vor. Sie hatten sich zuvor in landesweit acht Regionalwettbewerben mit 307 Schülerinnen und Schülern qualifiziert. Der Landeswettbewerb für die älteren Schüler endet erst am 24. März in Clausthal-Zellerfeld.

Dieses Jahr lief alles digital. Die Schüler mussten online ihre Experimente zeigen und erklären. Und auch die Preisverleihung beim Energieunternehmen EWE in Oldenburg konnten sie nur auf dem Computerbildschirm verfolgen. „Das ist wirklich schade, denn das ist jedes Mal sehr schön“, sagt Lehrerin Meyer-Kutz.

Von Bärbel Hilbig