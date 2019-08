Hannover

Eine Werkbank dient jetzt als Schreibtisch für Hausaufgaben, der Verkaufstresen wurde zur Theke für die Teeküche – es hat sich viel verändert in den Räumen des ehemaligen Fahrradgeschäfts in der Königsworther Straße. Eine Rampe aus Holz überwindet lästige Stufen, ein weiterer Schreibtisch lässt sich per Knopfdruck hoch- und runterfahren. „So können auch Rollifahrer daran arbeiten“, sagt Yascha Hieronimus, Leiter des ersten queeren Jugendzentrums in Hannover und zugleich in Niedersachsen.

Der Leiter des Jugendzentrum, Yascha Hieronimus, ist stolz auf den gelungenen Umbau des ehemaligen Fahrradgeschäfts. Quelle: Tim Schaarschmidt

Queer heißt: Abseits heterosexueller Norm

Am Sonntag wurden die Räume nahe dem Königsworther Platz eröffnet – mit vielen bunten Luftballons, Kaffee und Kuchen sowie den üblichen Reden. Innerhalb weniger Wochen haben die Jugendlichen den alten Radladen umgebaut und renoviert, ein ehrenamtlicher Kraftakt.

Queer, das bedeutet anders sein als heterosexuell. Das Jugendzentrum soll jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren offen stehen, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen führen, die ihr Geschlecht noch finden müssen, die einen Lebensweg abseits „ binärgeschlechtlicher“ Vorstellungen beschreiten wollen. „Viele von uns werden noch immer diskriminiert, auch in Hannover“, sagt Hieronimus. Daher sei es wichtig, einen Ort zu schaffen, wo Jugendliche auf Gleichgesinnte treffen und sich frei entfalten können.

Die Rampe hat ein Tischler ehrenamtlich eingebaut. Quelle: Tim Schaarschmidt

Unisex-Toilette für alle

Insgesamt vier Jugendgruppen sind bereits fest eingeplant. „Wir starten stets mit einer Runde, in der jeder und jede sagen kann, mit welchem Namen und welchem Personalpronomen er oder sie angesprochen werden will“, sagt Hieronimus. Änderungen der Namen und Pronomen seien jederzeit möglich. Für alle Gäste gibt es eine Unisex-Toilette.

Geöffnet hat das queere Jugendzentrum von Montag bis Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr sowie freitags im gleichen Zeitraum. Hieronimus hat zwar die Aufsicht, doch im Grunde verwalten die Jugendlichen ihren Versammlungsort selbst. „Es gibt ein paar Leute, die einen Schlüssel besitzen und dadurch jederzeit Zugang haben“, sagt der Leiter. Er vertraue darauf, dass die Jugendlichen verantwortungsvoll mit Raum und Inventar umgehen. Hieronimus rechnet damit, dass etwa 25 bis 30 Jugendliche das Angebot nutzen.

Eine Teeküche sowie ein Übungsraum stehen den Jugendlichen zur Verfügung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Stadt gibt 50.000 Euro jährlich

Träger des queeren Jugendzentrums ist der Verein Andersraum, der unter anderem den Christopher Street Day organisiert. „Mit dem Zentrum wurde ein Ort geschaffen, von dem ältere queere Menschen nur träumen konnten“, sagt Andersraum-Geschäftsführer Michael Schröder. Unterstützt wird der Betrieb mit einem städtischen Zuschuss von 50.000 Euro im Jahr. Alle Parteien im Rat stimmten für den Zuschuss, abgesehen von der AfD.

Lesen Sie mehr:

Braucht Hannover ein queeres Jugendzentrum?

So bunt ist der Christopher Street Day

Von Andreas Schinkel