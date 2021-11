Hannover

Der Brandbrief von Mitarbeitern des Kommunalen Sozialdienstes hat für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Ist der Schutz der Kinder in Hannover nicht mehr in jedem Fall gewährleistet? Im HAZ-Interview nehmen Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski sowie der zuständige Fachbereichsleiter Gunnar Czimczik und der Leiter des Kommunalen Sozialdienstes, René Seiser, Stellung zu den Vorwürfen und der Lage im Jugendamt.

Frau Rzyski, Herr Seiser, Herr Czimczik, in einem Brandbrief haben Mitarbeiter des Kommunalen Sozialdienstes „desaströse Arbeitsbedingungen“ beklagt. Was sagen Sie als Verantwortliche der Verwaltung dazu?

Rzyski: Zunächst einmal ist mir sehr wichtig festzuhalten, dass uns die Arbeitszufriedenheit der Kollegen sehr am Herzen liegt. Der KSD erfüllt eine Reihe von gesetzlichen Pflichtaufgaben rund um den Kinderschutz und ist von seiner Fachlichkeit her bestens aufgestellt. Die fachlichen Standards, nach denen der KSD der Landdeshauptstadt arbeitet, sind bundesweit anerkannt und durchaus beispielgebend. Und ja, es gibt Unzufriedenheiten – und das ist uns nicht erst seit diesem Brandbrief bekannt. Der KSD durchläuft zur Zeit einen radikalen Verjüngungsprozess. Der geht mit vielen Wünschen nach Elternzeit und Teilzeit einher. Das führt natürlich auch immer wieder mal zu Mehrbelastungen, insbesondere wenn es die Nachbesetzung einer Stelle aufgrund des nun unleugbaren Fachkräftemangel nicht nahtlos gelingt. Diese Lage wird von den Mitarbeitern nachvollziehbar als belastend wahrgenommen.

Das heißt, in einer Behörde, die gendert und eine Gleichstellungsbeauftragte und sechs Stellvertreterinnen beschäftigt, gelingt es nicht, die Elternzeit von zumeist Frauen so zu regeln, dass die Arbeitsbedingungen von den Kollegen als gut empfunden werden?

Czimczik: Eine wesentliche Herausforderung ist es, die vielen Teilzeitwünsche von Mitarbeitern zusammenzuführen, ohne dass Stunden verloren gehen. Manche möchten nach der Elternzeit 35 Stunden, andere 33 Stunden arbeiten. Die fehlenden Stunden ergeben aber keine volle Stelle, die wir punktgenau nachbesetzen können. Es gehen also einzelne Stunden aufgrund von Stundenreduzierungen verloren.

Seiser: Dazu kommt der Fachkräftemangel. Der Bedarf an Sozialpädagogen ist einfach größer als ausgebildet wird. Wir schreiben jede Stelle sofort aus, wir aktivieren unsere informellen Netzwerke. Aber es bleibt ein Problem, alle Stellen auf den Punkt zu besetzen. Wir arbeiten jedoch gerade an neuen Strategien, um zu möglichst nahtlosen Nachbesetzungen zu kommen. Dazu zählt unter anderem, dass wir zukünftig in der Regel von kurzfristigen Befristungen absehen werden, um so eine attraktive Perspektive für Fachkräfte zu bieten.

Der wohl besorgniserregendste Vorwurf im Brandbrief ist: Der KSD bearbeite fast nur noch Kindeswohlgefährdungen. Andere Aufgaben blieben liegen. Dazu kommt von der CDU die Vermutung, dass Verdachtsmeldungen nicht mehr immer so schnell bearbeitet werden können wie nötig.

Seiser: Diesem Eindruck möchte ich entschieden widersprechen! Wir haben im Schnitt 300 Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen im Monat. So eine Meldung setzt einen sehr komplexen Prozess in Gang. Der Paragraf 8a, der den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung regelt, löst eine Reihe von standardisierten Fragen, Prüfungen und Verfahrensschritten aus. Das geht mit der Frage los, ob es um Gewalt, sexuellen Missbrauch oder Unterversorgung geht. Es geht weiter über die persönliche Inaugenscheinnahme, ein klärendes Gespräch bis hin zu einer möglichen Inobhutnahme. Kinderschutz geht vor allem anderen.

Bei wie vielen Verdachtsmeldungen handelt es sich tatsächlich um eine Verletzung des Kindeswohls?

Im Schnitt bei 10 Prozent. Die häufigsten Kindeswohlgefährdungen sind Vernachlässigungen und Gewalt gegen Kinder, körperliche oder psychische Gewalt. Bei Kleinkindern spielen mehr Misshandlungen, bei Jugendlichen mehr Fälle von sexualisierter Gewalt eine Rolle.

Ist die Zahl gestiegen?

Rzyski: Wenn wir uns die Zahl der Meldungen ansehen, würde ich sagen: Ja, die Zahl ist gestiegen. Es werden dem Jugendamt mehr Verdachtsfälle gemeldet, die Gesellschaft, aber insbesondere die Fachleute, die beruflich mit Kindern zu tun haben, sind aufmerksamer und sensibler geworden. Ob wir tatsächlich mehr Kindeswohlverletzungen haben, oder ob „nur“ die Zahl der Meldungen gestiegen ist, kann man aber nicht verlässlich sagen.

Ist die Arbeit mit Familien durch Corona intensiver geworden?

Seiser: Wir sehen bei den Eltern, die nun Unterstützung suchen, tatsächlich Milieus, mit denen wir vorher nur sehr wenig zu tun hatten: die klassische Mittelschicht etwa. Dort, wo zuvor schon Krise war, hat die Pandemie zudem als Verstärker gewirkt. Wir haben unter anderem viel größere Bedarfe festgestellt, wenn es um die Schule geht.

Was fällt hinten über, wenn Sie so hohe Vakanzen haben?

Rzyski: Da unsere Leistungen im KSD gesetzlich geregelt sind, können keine Aufgaben unerledigt bleiben. Wir sind fachlich sehr gut aufgestellt. Unsere Pflichtaufgaben werden alle erfüllt. Wir sind an keiner Stelle in der Situation, dass wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Seiser: Nach dem Missbrauchsfall Lügde beispielsweise haben wir eine AG Lügde gegründet. Da geht es um die Qualität unserer Arbeit, die Standards, die wir erfüllen. Was müssen wir tun, damit so etwas hier nicht passieren kann. Unsere Ergebnisse und Erkenntnisse zeigen, dass wir gut aufgestellt sind. Wir teilen unsere Erkenntnisse mit anderen Jugendämtern, die sich dann oft an unseren Standards orientieren.

Wie erklären Sie sich dann den doch sehr deutlichen Protest von Mitarbeitern? In dem Brandbrief ist nicht nur von Vertretungszeiten und Vakanzen die Rede. Überdies sind fast jedem Dienststellenbereich Überlastungsanzeigen gestellt worden.

Rzyski: Die Arbeit im KSD ist oft emotional und sozial sehr belastend. Mitarbeiter nehmen individuell eine Überlastung wahr. Eine Überlastungsanzeige macht deutlich, dass eine Arbeitssituation aus unterschiedlichen Gründen als zu belastend wahrgenommen wird. Das bedeutet aber nicht, dass objektiv im Ganzen eine Überlastungssituation gegeben ist. Aber: Wir nehmen jede Überlastungsanzeige ernst und klären, ob wir eine individuelle oder strukturelle Belastung vorliegt. Wir können die Belastungslagen nicht komplett vermeiden, aber wir setzen alles daran, dass sie besser verringert werden.

Wie hoch sind die Vakanzen? Die CDU sprach von einem Fünftel offener Stellen.

Czimczik: Die Zahl liegt bei circa 15 Prozent. Aber die Zahl der Vakanzen an sich überrascht uns nicht. Mit geplanten, zum Beispiel altersbedingten Weggängen oder Elternzeit können wir rechnen. Schwierig sind Vakanzen, die nicht planbar sind, wie zum Beispiel längerfristige Erkrankungen, Wünsche nach Arbeitszeitreduzierung.

Was tun Sie also, um die personelle Situation zu verbessern und überdies dem Zuwachs an Arbeit, der auch durch neue Gesetze bei der Inklusion im Kinderschutz zu erwarten ist, Herr zu werden?

Seiser: Wir haben, übrigens schon vor dem „Brandbrief“, eine Reihe von Maßnahmen erarbeitet, die die Belastung verringern. Wir werden unter anderem eine Reihe von Arbeitsvorschriften vereinfachen. So muss nicht jeder Bewilligungsprozess einer Maßnahme einem Vorgesetzten künftig noch einmal vorgelegt werden. Uns ist wichtig, dass die Arbeit trotz der oft schwierigen Themen, als erfüllend und machbar erlebt wird.

