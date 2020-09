Bemerode/Kronsberg

Die Sozialarbeiter Frank Hülsemann und Frank Enge sowie ihr Team aus zehn Ehrenamtlichen sind weiterhin in den Räumlichkeiten des Jugendmigrationsdienstes am Sticksfeld 7 erreichbar – auch während der Corona-Pandemie. Die Einrichtung des Diakonischen Werks in Hannover berät und unterstützt junge Menschen, die zugewandert sind oder einen Migrationshintergrund haben. Den Jugendlichen werden unter anderem Sprach- und Gruppenangebote sowie Hausaufgabenhilfen vermittelt, um sie bei der Integration zu unterstützen.

Beratung per Telefon und Mail

Seit 20 Jahren ist der Jugendmigrationsdienst nun schon auf dem Kronsberg vertreten und seit 25 Jahren im Stadtteil Bemerode angesiedelt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste er persönliche Termine vor Ort absagen. Die Beratung der Jugendlichen wurde jedoch am Telefon und per E-Mail weitergeführt. „Am Anfang ging das noch, aber dann gab es wieder zunehmend Bedarf für eine persönliche Beratung“, sagt Hülsemann. Seit Mai finden die Treffen daher wieder vor Ort statt. Die Jugendlichen – ihr Altersdurchschnitt liegt bei 16 bis 20 Jahren – müssen sich vorher anmelden, denn es dürfen nur drei Plätze von ihnen für jeweils eine Stunde besetzt sein.

Vielfältige Hilfe

„Wir helfen den Jugendlichen bei Bewerbungsschreiben, bei den Hausaufgaben oder der Klausurvorbereitung, bei finanziellen Angelegenheiten, unsicherem Aufenthalt oder bei der Suche nach einem Fußballverein. Und wir geben auch Tipps bei der Wohnungssuche“, erläutert Hülsemann. Seit Schulbeginn wird die Hausaufgabenhilfe wieder angeboten. „Sie ist offen, wir schicken niemanden weg, weil er keinen Migrationshintergrund hat“, sagt der Sozialarbeiter. Es sind Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet willkommen, die meisten kommen aber aus dem Südosten Hannovers. Neben der Außenstelle in Bemerode/ Kronsberg gibt es die Zentrale des Diakonischen Werkes in der City an der Burgstraße.

In den Sommerferien haben acht statt normalerweise 18 Heranwachsenden in den sogenannten Sprachferien spielerisch Deutsch gelernt und gemeinsam die Stadt erkundet. Normalerweise beinhalten die Sprachferien auch gemeinsames Kochen und einen Ausflug in eine andere Stadt.

Vonovia mindert Miete

Die Räume am Kronsberg gehören zum Bestand von Vonovia. Das Wohnungsunternehmen hat nun die Miete gemindert. „Dank Vonovia können wir an unserem Standort bleiben“, freut sich Sozialarbeiter Hülsemann. Die Finanzierung des Jugendmigrationsdienstes setzt sich unter anderem aus Bundesmitteln, kommunalen Mitteln und einem Eigenanteil des Diakonischen Werks zusammen. „Es wurde immer schwieriger, den Eigenanteil zu erbringen, deshalb haben wir Vonovia in einem Brief auf unsere Notsituation aufmerksam gemacht“, sagt Hülsemann. In Gesprächen zwischen dem Diakonischen Werk und dem Wohnungsunternehmen habe man sich dann auf eine Mietminderung für die Räume in Bemerode geeinigt. Es sei ein großer Vorteil, vor Ort präsent zu sein. „Dadurch zeigen wir, dass wir eine direkte Anlaufstelle bei Fragen und Problemen sein können. Und wir können schneller Vertrauen zu den Jugendlichen aufbauen“, weiß Hülsemann.

Wichtig für den Zusammenhalt

Es sei wichtig für den Zusammenhalt im Quartier, Einrichtungen wie den Jugendmigrationsdienst zu unterstützen, findet Mark-Andre Ansorge, Vonovia-Regionalleiter für den Bereich Hannover-Nord. „Die Arbeit des Diakonischen Werks kommt den Menschen in Bemerode zugute und somit auch unseren Mieterinnen und Mietern. Daher möchten wir einen Teil beitragen“, sagt Ansorge.

