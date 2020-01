Jugendbande nach Überfällen auf Reisende im Hauptbahnhof gefasst

Hannover

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagabend in Hannovers Hauptbahnhof eine Bande von Jugendlichen dingfest gemacht, deren Mitglieder mindestens vier Passanten angegriffen haben, um sie zu auszurauben. Drei der mutmaßlichen Täter wurden erwischt. Sie sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Ein vierter Verdächtiger konnte fliehen. Die Bundespolizei konnte so schnell eingreifen, weil Überwachungskameras die Angriffe aufzeichneten.

Laut Bundespolizeisprecher Martin Ackert vergriffen sich die Jugendlichen aus Hannover zunächst am Mittag an einem 18-Jährigen. „Sie schlugen den Mann aus der Wedemark in einem Schnellrestaurant und stahlen dessen Handy“, sagt Ackert. Dieselbe Bande attackierte dann am Abend einen 14- und einen 17-Jährigen aus Sehnde, weil die Opfer kein Geld herausrücken wollten.

Bahn-Angestellte helfen Überfall-Opfer

An Gleis 8 erpressten die Jugendlichen schließlich einen 19-Jährigen aus Hermannsburg im Kreis Celle. „Der Heranwachsende wehrte sich mit der Unterstützung von Bahn-Mitarbeitern“, sagt Ackert. Die Mitglieder der Bande versuchte schließlich zu fliehen, doch die Bundespolizei konnte drei der vier mutmaßlichen Täter noch im Bahnhof vorläufig festnehmen. Die Suche nach dem vierten Verdächtigen dauert noch an.

Anhand von Videoaufnahmen konnten den Jugendlichen die unterschiedlichen Überfälle nachgewiesen werden. Die Liste der möglichen Straftaten ist lang: Laut Ackert stehen Erpressung, Raub, gefährliche Körperverletzung und Diebstahl im Raum. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die Gefassten ihren Eltern übergeben.

Von Peer Hellerling