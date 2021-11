Hannover

Eigentlich ist das Jugendamt schuld – und eine antiquierte Vorstellung von der Rolle der Frau. „Ich bin Schriftstellerin geworden, weil mir Mitarbeiter vom Jugendamt vor 37 Jahren gesagt haben, als ich nach der Adoption unseres Sohnes und einer Familienphase wieder als Lehrerin arbeiten wollte, ich müsse mich schon entscheiden, ob ich Mutter oder berufstätig sein wolle“, erzählt Kirsten Boie (71) bei einer virtuellen Lesung vor Sechstklässlern des Gymnasiums Limmer am Dienstag. Die Kinder sitzen im Klassenraum, die Kinderbuchautorin an einem Tisch im Künstlerhaus. Aus Infektionsschutzgründen ist es eine virtuelle Lesung. Aber immerhin. Im vergangenen Jahr musste die Jugendbuchwoche komplett ausfallen. Jetzt ist das Programm hybrid, es gibt Präsenzveranstaltungen und eben auch digitale Lesungen wie mit Kirsten Boie über Zoom.

So geht die Jugendbuchwoche weiter Noch bis Freitag läuft die diesjährige Jugendbuchwoche „Geheime Bande – Was die Welt zusammenhält“. Manche Lesungen sind analog, viele aber auch digital, die Autorinnen und Autoren sind im Künstlerhaus, die Kinder aus den Schulen dazugeschaltet. Es ist eine Kooperation der Stadt und des Friedrich-Bödecker-Kreises. Die Lesungen und Workshops sind nur für angemeldete Teilnehmer, die Ausstellung am Nachmittag, täglich von 14.30 bis 18 Uhr, steht Besuchern allgemein offen. Es gilt die 3G-Regel. Neben Kirsten Boie lesen noch Salim Alafenisch, Stefanie Taschinski und Christoph Scheuring. Am Donnerstagnachmittag stellen Jugendliche ihre Lieblingsbücher in einem Book-Slam von 14.30 bis 15.30 Uhr vor.

Mehr als 100 Bücher in fast 40 Jahren verfasst

Inzwischen ist Boie längst nicht mehr eine Hausfrau, die nebenbei ein bisschen schreibt, sondern eine der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, die mehr als 100 Bücher verfasst hat – und 2007 für ihr Lebenswerk mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden ist. Zu ihren bekanntesten Büchern gehören die Reihe um das Meerschweinchen King-Kong, sowie Bücher über den kleinen Ritter Trenk und „Wir Kinder aus dem Möwenweg“, die auch verfilmt wurden. Im Künstlerhaus liest sie aus „Die Krokodilspur“, dem zweiten Band ihrer Detektivserie um Thabo, einen Jungen aus Swasiland.

Inzwischen hat die 71-Jährige mehr als 100 Bücher verfasst. Quelle: Katrin Kutter

Beim Schreiben das Bild eines bestimmten Jungen vor Augen

Boie zeigt auf dem Globus, wo das Land liegt, das seit 2018 Estwatini heißt und an Südafrika und Mosambik grenzt. Und sie erklärt, warum sie jedes Jahr selbst einige Wochen in dem kleinen afrikanischen Binnenstaat verbringt: Ihre „Möwenweg-Stiftung“ unterstütze dort 3000 Kinder in rund 100 Betreuungseinrichtungen. Da in dem Land viele Menschen an Aids erkranken und sterben, hätten viele Kinder keine Eltern mehr und seien völlig auf sich alleingestellt, wenn sie keine Großeltern oder älteren Geschwister hätten, sagt Boie. Deshalb helfe sie dort mit ihrer Stiftung. Auch vor politischen Statements scheut sich die Autorin nicht, 2020 hat sie einen Preis verweigert, weil sie sich von den rechtspopulistischen Äußerungen eines Funktionärs abgrenzen wollte.

Ende mit einem Cliffhanger

Ob es für ihre Bücherfiguren, den schwarzen Jungen Thabo und seine Freundin Emma, auch reale Vorbilder gebe, fragt Deutschlehrer Hendrik Borgmeier im Namen der Klasse 6e im Chat. Und Boie antwortet, dass sie, wenn sie über Thabo schreibe, das Bild eines bestimmten Jungen vor Augen habe, die Geschichten selbst seien natürlich ausgedacht.

Die Kinder fragen die Hamburger Autoren nach ihren Vorbildern („Astrid Lindgren“) und Lieblingskinderbüchern („Pippi Langstrumpf, Kalle Blomquist und besonders Harry Potter“). Boie sagt: „Das sind tolle Bücher, das hätte ich gern geschrieben.“ Aktuell gebe es so viele gute Kinderbücher, dass sie gar keine benennen könne, fügt sie noch hinzu.

Ihre Lesung beendet Boie nach einer halben Stunde bei einer besonders spannenden Stelle, als Thabo und Emma gerade Entführern mit geladener Waffe gegenüber stehen. Die Klasse 6e quittiert dies mit einem lauten Stöhnen. „Ausgerechnet an der spannendsten Stelle hat sie aufgehört“, sagt Theda (11), „ich muss das Buch auf alle Fälle weiterlesen, das klingt sehr interessant.“ Das findet auch Ceren (11), die neben ihr sitzt. Auch Elyaz (11), der bislang vor allem Boies King-Kong-Bücher kennt, hat die Lesung gut gefallen, ebenso wie seinem Sitznachbarn Enno (11), Ritter-Trenk-Fan.

Die Mädchen und Jungen der Klasse 6e wollen auf alle Fälle das vorgelesene Buch zu Ende lesen. Quelle: Katrin Kutter

„Weltberühmte Autorin“

Auch für eigene Vorträge haben die Sechstklässer Tipps aus Boies Lesung abgeguckt: „Die Zuschauer angucken, eine gute Einführung geben, Pausen machen, entspannt vorlesen.“ Ein Junge, dem ein vergessener Turnbeutel gebracht wird, erzählt seiner Mutter in der Pause später: „Uns hat gerade eine weltberühmte Autorin vorgelesen.“ Das dürfte Boie sicher gern hören.

