Jugendgästehaus bietet Zimmer für Obdachlose an – Stadt Hannover lehnt ab

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wächst – Hannovers Obdachlosen droht Gefahr. Aber noch hat die Stadtverwaltung kein Konzept zur Unterbringung präsentiert. Im Gespräch ist derzeit nach Informationen der HAZ, Obdachlose in eine städtische Unterkunft in der Kleefelder Straße einzuquartieren. Eigentlich hätte die Stadt längst eine Unterbringungsmöglichkeit gehabt, wie jetzt bekannt wird. Das Jugendgästehaus Hannover an der Wilkenburgerstraße hatte bereits vor Monaten freie Zimmer angeboten, doch die Stadt lehnte ab.

37 Zimmer wären frei

Das Jugendgästehaus wird von einem Verein getragen und wie eine Jugendherberge betrieben. Das Haus verfügt über 37 Zimmer, die wegen der Corona-Pandemie nahezu leer stehen. Der Verein zahlt eine Erbpacht an die Stadt Hannover, der das Grundstück gehört.

Nach Informationen der HAZ gab es bereits vor Monaten erste Gespräche zwischen Mitarbeitern des Jugendgästehauses und Vertretern der Stadtverwaltung über eine mögliche Unterbringung von Obdachlosen an der Wilkenburger Straße. Danach ließ die Stadt nichts mehr von sich hören. Mitte September fragte das Jugendgästehaus nach, ob noch Interesse bestehe. Die Verwaltung erwiderte, dass man nach einem „internen Kassensturz“ und der „Evaluation bestimmter Projekte, die im Prinzip in dem Objekt hätten stattfinden können“ keine Verwendung mehr in Aussicht stellen könne. Nach Informationen der HAZ hätten die monatlichen Mietkosten für das gesamte Jugendgästehaus 15.000 Euro betragen, ohne Reinigung und Verpflegung.

Stadt setzte 17 Obdachlose vor die Tür

Die Ablehnung der Stadt ist insofern bemerkenswert, als die Verwaltung zu dem Zeitpunkt wusste, dass sie in drei Wochen mehrere Obdachlose, die vorübergehend im Naturfreundehaus einquartiert waren, vor die Tür setzen muss. Am 15. Oktober endete der Vertrag mit dem Naturfreundehaus, insgesamt 17 Obdachlose lebten noch in dem Haus – ohne eine Perspektive auf weitere Unterbringung.

Der Rauswurf der Obdachlosen aus dem Naturfreundehaus löste erhebliche Unruhe in der Ratspolitik aus und brachte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den Vorwurf der „sozialen Kälte“ ein. Onay wehrte sich und kündigte im Interview mit der HAZ an, ein Nachfolgeprojekt für die Unterbringung von Obdachlosen ins Leben zu rufen, dafür brauche man aber eine Immobilie. „Das geht nicht von heute auf morgen“, sagte er.

Druck auf Stadtspitze wächst

In der Ratspolitik löst die Absage an das Jugendgästehaus Kopfschütteln aus. „Das ist eigentlich ein Skandal“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Erkennbar sei jetzt, dass die Stadt eine Anschluss-Unterbringung für die Obdachlosen gehabt hätte.

Der Druck auf die Stadtspitze wächst noch von anderer Seite. Eine Obdachloseninitiative droht auf Tausenden Plakaten, Häuser zu besetzen, sollte die Stadt innerhalb eines Monats keine Unterkünfte bereitstellen. „Eine solche Drohung ist extrem fragwürdig und verhärtet nur die Fronten“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Am Ende gehe es nicht nur um 17 Obdachlose aus dem Naturfreundehaus, es müsse vielmehr eine nachhaltige Lösung für das Problem der Obdachlosigkeit gefunden werden.

Von Andreas Schinkel