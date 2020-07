Hannover

Eigentlich sollte das Quartier in der Jugendherberge Obdachlose vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Das Leben in hygienischen Verhältnissen hat vielen Bewohnern jedoch noch viel mehr gebracht. So ziehen manche jetzt in betreute Wohngruppen oder Wohnheime. Einige haben sogar bereits wieder Arbeit gefunden oder den Mut gefasst, zu ihrer Familie zurückzukehren. „Wir haben hier gesehen, wie das Leben sein kann, wenn es wieder normal ist“, sagt Franz Bauer. Körperpflege, sich jederzeit die Hände waschen können – für Obdachlose erscheint das als unerwarteter Luxus.

Bauer schlief vorher nachts in der Notunterkunft Alter Flughafen. Die Betten stehen dort dicht an dicht im Abstand von 50 Zentimetern. „Das bedeutet Stress pur. Man findet nachts keine Ruhe, es gibt keine Privatsphäre.“ In der Jugendherberge bezogen die Obdachlosen Einzelzimmer mit Dusche. Es gab Männer, die weinend zusammengebrochen sind, als sie das sahen. Sie bekamen Schlüssel, mit denen sie hinter sich abschließen konnten.

„Wir mussten nicht raus, wenn wir das nicht wollten“, berichtet der 58-jährige Bauer. Auf einmal konnten die Männer sich ausruhen, Krankheiten heilten aus. Und sie kamen zum Nachdenken. All das hat das Vertrauen in die Sozialarbeiter gestärkt. Bauer zieht jetzt in eine Wohngemeinschaft. „Mein Ziel ist ein geregeltes Leben. Es soll wieder vorwärtsgehen.“

60 Obdachlose ziehen in Hotel und Gästehaus

Bis zu 107 Menschen lebten seit Mitte März zeitgleich in der Jugendherberge. Etliche fanden in der Zwischenzeit bereits eine neue Bleibe, einige zogen diese Woche um. Doch rund 80 Obdachlose drohten am 15. Juli, mit Auslaufen des Mietvertrags, wieder auf der Straße zu landen. Bis Dienstagabend sank die Zahl auf gut 60 Menschen, weil die Sozialarbeiter sich bis zur letzten Minute bemühten. Stadt und Region Hannover haben für diese 60 wider Erwarten am Dienstag doch noch kurzfristig eine Lösung gefunden. Sie sollen voraussichtlich Mittwoch in ein zentral gelegenes Hotel in Hannover sowie ein Gästehaus umziehen.

Zuvor gab es drängende Appelle und Proteste. Caritas und Diakonie, die die Obdachlosen in der Jugendherberge betreuten, verfassten einen Brief an den Oberbürgermeister, die Niedergerke-Stiftung bot Hilfe an und der Verein Selbsthilfe für Wohnungslose organisierte für den 15. Juli eine Demonstration. Stadt, Land Niedersachsen und Region haben die befristete Unterbringung in der Jugendherberge finanziert. Land und Region hatten bereits signalisiert, dass sie weiter Geld geben.

Zeit in Jugendherberge half bei Neuorientierung

Die Erfahrungen mit der besonderen Situation in der Jugendherberge haben alle überrascht. „Ich hätte vorher nie erwartet, dass sich so viele Obdachlose helfen lassen“, sagt Projektkoordinatorin Ramona Pold. Und das, obwohl die 49-Jährige seit neun Jahren in der Wohnungslosenhilfe arbeitet. Die Sozialarbeiter bekamen Zeit, in der sie Vertrauen zu den Bewohnern aufbauen und eine passende Unterbringung vermitteln konnten. Dennoch sieht Pold ein Problem: Es gibt bei Weitem nicht genügend Plätze in Hilfseinrichtungen.

„Die Sozialarbeiter haben mir schwer geholfen“: Michael Terhorst kehrt nicht auf die Straße zurück. Quelle: Samantha Franson

Um so glücklicher ist Michael Terhorst, dass er Platz in der Jugendherberge fand. „Ich hatte von Leuten davon gehört. Und die Sozialarbeiter haben mir schwer geholfen“, lobt der 59-Jährige. Er lebt seit Dienstag in einer betreuten Wohngemeinschaft, sein Asthma hat sich stark gebessert.

Christopher zieht jetzt wieder zu seinen Eltern. Der 29-Jährige hatte im November seine Wohnung verloren, auch er schlief nachts am Alten Flughafen, jetzt ist er bereit für einen Neustart. Nächste Woche tritt der gelernte Tischler eine neue Arbeitsstelle an. Und auch für den noch jüngeren Timo endet jetzt eine lange Zeit, die er überwiegend auf der Straße verbrachte. Eine Familie hat er nicht, in Wohngruppen für Jugendliche blieb er wegen seiner Drogenprobleme nie lange. Mit Unterbrechungen war der junge Mann seit fünf Jahren obdachlos, Schulabschluss und Ausbildung fehlen. Das will Timo nachholen. „Ich konnte jetzt nachdenken. Mit 21 Jahren wird es Zeit.“

Obdachlose und Sozialarbeiter demonstrieren Der Verein Selbsthilfe für Wohnungslose organisiert am 15. Juli um 14.30 Uhr eine Demonstration in Hannover, die vom Steintor über Rathaus und Kröpcke zum Andreas-Hermes Platz führen soll. Der Verein will auf die Schließung der Jugendherberge als Obdachlosenunterkunft aufmerksam machen und fordert eine angemessene Unterbringung für Wohnungslose. Caritas, Diakonie und weitere Sozialverbände rufen zur Teilnahme auf.

Von Bärbel Hilbig