Die Unterbringung von Obdachlosen in der Jugendherberge Hannover läuft in wenigen Tagen aus. Eine Lösung für die rund hundert Menschen ist aber bisher nicht in Sicht. „Die Stadt fasst das Problem nicht beherzt genug an und vermittelt den Eindruck großer Hilflosigkeit“, kritisiert Reinhold Fahlbusch, der sich mit dem Verein Stidu für Obdachlose engagiert. Er befürchtet nun, dass die Betroffenen bald wieder auf der Straße stehen.

Seit Mitte April leben die Obdachlosen in der Unterkunft am Maschsee, meist in eigenen Zimmern mit Dusche. Caritas und Diakonie kümmern sich um die Bewohner, die nun zumindest für drei Monate befristet eine feste Bleibe hatten. Bei etlichen hat das eine Neuorientierung angestoßen, so berichteten Mitarbeiter kürzlich im Sozialausschuss der Region. „Die Menschen sind in die Lage versetzt worden, die Straße zu verlassen und unter sozialpädagogischer Betreuung in vier Wänden zu leben. Sie sind geradezu aufgeblüht“, schildert es Fahlbusch.

Obdachlose vor Corona schützen

Die Stadt hatte die Jugendherberge angemietet, damit Obdachlose in der Corona-Pandemie Schutz finden. Beim Leben auf der Straße und in engen Mehrbett-Unterkünften für eine Nacht lassen sich Hygiene- und Abstandsregeln dagegen nicht einhalten. Doch genau diese Situation droht nun ab 15. Juli wieder einzutreten. „Es braucht nur eine Infektionswelle hochzuschwappen“, befürchtet Fahlbusch.

Kein Ersatz für Jugendherberge in Sicht

Stadt, Region und Land haben das Projekt bisher gemeinsam finanziert, Caritas und Diakonie die Unterkunft betrieben. Ein Problem scheint die Suche nach einem geeigneten Gebäude zu bereiten. Fahlbusch hat dafür angesichts der Dringlichkeit des Problems wenig Verständnis. Er hat gleich mehrere städtische Gebäude im Sinn, die aktuell leer stehen.

Die Region Hannover geht nicht davon aus, dass im direkten Anschluss eine Unterkunft bereitsteht. Sie strebt zur Fortsetzung ein gemeinsam mit Stadt und Land finanziertes Modellprojekt an. Damit das gegebenenfalls auch kurzfristig klappt, entscheidet die Regionsversammlung am 14. Juli darüber. „Die weitere Anmietung der Jugendherberge ist dabei keine Option, die Suche nach einer Immobilie läuft aber mit Hochdruck, um den Anschluss an das Projekt so zügig wie möglich zu gewährleisten“, sagt Regionssozialdezernentin Andrea Hanke.

Die Stadt betont, alle Beteiligten prüfen direkte alternative Anschlussmöglichkeiten, um obdachlosen Menschen weiterhin Schutz vor der Infektion zu bieten. Die Menschen in der Jugendherberge werden außerdem aktuell vor Ort über die mögliche Unterbringung in städtischen Unterkünften oder bei anderen Trägern beraten.

Von Bärbel Hilbig