Hannover/Barsinghausen

Die Polizei hat einen 50-jährigen Mann festgenommen, der mehrere Frauen in einer S-Bahn zwischen Barsinghausen und Hannover sexuell belästigt haben soll. Den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung des Verdächtigen gab eine 15-Jährige: Sie hatte das Verhalten des Mannes im Zug beobachtet und den Täter sogar fotografiert.

Die Jugendliche meldete sich nach dem Vorfall am Nachmittag des 18. Juni und berichtete, sie sei in der Linie 1 belästigt worden. „Der Mann fertigte heimlich Fotos von ihr und setzte sich ihr mit geöffneter Hose gegenüber“, sagt Bundespolizeisprecher Kevin Müller. Darauf habe das Mädchen „goldrichtig“ reagiert, indem es sich wegsetzte – und dann sogar noch ein Foto des 50-Jährigen machte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt drei Frauen belästigt

Auf dieser Aufnahme erkannten die Beamten den ihnen bereits bekannten Mann aus Barsinghausen. Neben der Teenagerin soll er am selben Tag noch zwei weitere Frau belästigt haben: Zum einen habe er einer 20-Jährigen in der Bahn wiederholt gegen ihren Willen am unbekleideten Bein berührt. Am Hauptbahnhof Hannover soll der Mann dann noch eine zweite Frau belästigt haben. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen mehrfacher sexueller Belästigung und Beleidigung ermittelt.

Von Peer Hellerling