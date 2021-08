Hannover

Wer hat Erich Johannes K. gesehen? Die Polizei Hannover bittet bei der Suche nach dem vermissten 15-Jährigen seit dem späten Sonntagabend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht den vermissten Erich Johannes K. Quelle: Polizeidirektion Hannover/privat

Wie die Polizei mitteilt, hat der Jugendliche die Wohnung der Eltern in Groß-Buchholz gegen 15 Uhr am Sonntagnachmittag in unbekannte Richtung verlassen. Etwa eine Stunde später meldeten sich die Eltern aus Sorge um ihren Sohn bei der Behörde.

Da eine Eigengefährdung bei dem Vermissten nicht ausgeschlossen werden könne, nahm die Polizei mit mehreren Streifenwagen, einem Hubschrauber und einem Personenspürhund die Suche nach K. auf – bislang erfolglos. Nun hat die Polizeidirektion Hannover zwei Fotos des Vermissten veröffentlicht.

Polizei bittet um Hinweise

Erich Johannes K. ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkelblondes Haar. Zur Zeit des Verschwindens war er mit einem weißen T-Shirt, einer blauen Polojacke und einer beigen Bermudashorts bekleidet.

Zeugen, die Angaben zum möglichen Aufenthalt von Erich Johannes K. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon (0511)1093217 zu melden.

Von Manuel Behrens