Hannover

Was für eine Rolle spielt das Feiern von Partys unter Jugendlichen bei der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen? Die Diskussion darum hat sich in der vergangenen Woche verschärft. Der Ärzteverband Marburger Bund forderte bundesweit einheitliche Regeln fürs Feiern – und hatte dabei vor allem auch die Jugendlichen im Visier. Je größer die Zahl der Feiernden gerade in geschlossenen Räumen sei, desto wahrscheinlicher sei ein Mensch dabei, der die anderen anstecke, sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bei stark steigenden Infektionszahlen seien 150 Gäste bei einer Familienfeier oder einer Party zu viel, sagte Johna weiter. Gerade die Jüngeren müssten daran erinnert werden, Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) appellierte, stärker auf die Corona-Gefahr bei Partys und Veranstaltungen zu achten. „Es stecken sich im Moment besonders viele Jüngere an“, sagte der Minister. Dies deute darauf hin, dass es auch etwas mit Partys zu tun habe.

Bundesjugendministerium kritisiert Pauschalisierung

Gegenwind kommt dagegen vom Bundesjugendministerium. In Einzelfällen gebe es unverantwortliches Verhalten auch von Jugendlichen, sagt ein Sprecher. Dies wolle man nicht bagatellisieren. Man beobachte in der öffentlichen Debatte aber oftmals, dass pauschale, negative Bilder „dieser“ Jugendlichen transportiert werden – Stichwort „Corona-Partys“. So unverantwortlich diese Handlungen im Einzelfall seien: Ein Massenphänomen, bei dem junge leichtsinnige Draufgänger alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen fahren lassen, nur um beim Spaß auf ihre Kosten zu kommen, gebe es nicht. Nora Gaupp vom Deutschen Jugendinstitut spricht sogar von einer „gesellschaftlichen Aufgabe, Jugendlichsein auch unter den Bedingungen des Pandemieschutzes zu ermöglichen“. Es gelte, die Bedürfnisse und Bedarfe junger Menschen nach Geselligkeit und Freizeitgestaltung mit den Notwendigkeiten des Infektionsschutzes ins Verhältnis zu setzen und so weit wie möglich zu vereinbaren, sagt sie.

Interessen der Jugendlichen mehr berücksichtigen

Auch der hannoversche Professor Christoph Möller, Chefarzt der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kinderkrankenhauses Auf der Bult, ist der Ansicht, dass die Interessen der Jugendlichen in der Pandemie bislang unzureichend berücksichtigt wurden. Jugendliche hätten noch kein ausgeprägtes Risikobewusstsein, Regelbrüche, das Überschreiten von Grenzen, gehörten in diesem Alter zur Entwicklung dazu. Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe sei ein Grundbedürfnis gerade in dieser Altersspanne. Auch Möller hält nichts von schärferen Restriktionen. Es sei wichtig, mit den Jugendlichen immer wieder offen und kritisch ins Gespräch zu gehen, Abstands- und Hygieneregeln ins Bewusstsein zu rufen, die Entwicklungen der Pandemie zu erörtern. Auch ihm zufolge gehen die meisten Jugendlichen bewusst mit den Risiken von Covid-19 um.

Von Jutta Rinas